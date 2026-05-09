Falska löften i kärlek: tecknen som borde få dig att tänka efter två gånger

I kärlekens värld finns det erfarna personer som talar gott och ger falska förhoppningar. De pratar mer än de agerar, och deras löften klingar ofta tomma. Dessa livspartners, som missade en karriär inom näringslivet men lätt skulle ha klarat auditionen för att spela Don Juan, drömmer stort men skjuter upp sina åtaganden.

Falska löften eller "framtidsbluffen"

Din partner har en förmåga att få dig att känna att du svävar i luften. Han försäkrar dig om ett nära förestående bröllop, tar måtten på ditt ringfinger, lovar dig en sagolik romans och konkurrerar med Walt Disneys fantasi närhelst ämnet "senare" dyker upp. Han ger dig en mycket tydlig vision av din framtid och sätter dig praktiskt taget i de situationerna. En sann manusförfattare i hjärtat, han låter dig tro på ett familjeliv i ett vackert lantställe , omgivet av höns och småbarn, medan du njuter av läckra hemlagade måltider som han tillagat. I skolan måste han ha varit mycket begåvad på kreativt skrivande.

Din partner stannar till framför varenda fastighetsmäklarfirma och tar nästan det där lyxiga lantstället för givet. Han stannar till framför juvelerarbutikernas fönster för att bedöma dina preferenser. Han skickar dig videor från sin jorden runt-resa och försäkrar dig om att det inte bara kommer att bli en ouppfylld dröm. Kort sagt, han skämmer bort dig rejält. Men dessa ord, som du har hållit fast vid från början, är inget annat än hägringar, flyktiga illusioner. År senare har du fortfarande inte en diamant på fingret eller en egen plats. Och den resan till jordens ände har förblivit inget annat än en fantasi.

Denna metod har till och med ett namn inom dejtingjargongen: "sandslottstekniken". Enkelt uttryckt lovar personen som bygger den dig en ljus framtid, men det är bara rök och speglar. De blåser bara rök och speglar i dina ögon och förblindar dig i stunden. Denna tendens att överträffa någon "uppstår ofta när någon känner ett djupt behov av att imponera på sin partner för att vinna deras tillgivenhet", förklarar Jessica Alderson, relationsexpert på Stylist .

Detta är inte alltid en manipulationsteknik

Genom att ständigt vänta på att din partner ska hålla sina löften, känner du dig förrådd, bedragen och lurad. Men även om denna bluff är en universell strategi för manipulatorer och andra narcissistiska förövare , är falska löften inte alltid avsiktliga.

Bortom det välbekanta refränget "Jag ska ändra mig" eller "Jag ska anstränga mig", som inte längre övertygar någon, finns det partners som känner sig tvungna att göra denna lilla maktdemonstration för att vinna den andra personens hjärta. "Han eller hon kan känna sig otillräcklig och ta till stora gester och löften för att försöka förföra den andra personen. Till exempel kan han eller hon lova att ta med dig på en resa men aldrig hålla sitt löfte, eller tro att de för att hålla dig intresserad måste ständigt överösa dig med presenter och smida överdådiga planer", förklarar experten.

"Amors lärjunge" målar också upp en annan bild: personer med låg emotionell intelligens, övertygade om att de kan förverkliga sina ord utan att inse den extraordinära ambitionen bakom dem. "När de ger dessa löften menar de dem uppriktigt, men när det gäller att hålla dem saknar de motivation", tillägger Jessica Alderson.

Ett atypiskt symptom på rädsla för engagemang

Rädsla för att binda sig uttrycks inte bara genom en stark känsla av självständighet, ihållande ambivalens eller obehag vid tanken på att definiera en relation som sådan. Den tar ibland mer lömska former. Paradoxalt nog försöker människor som är rädda för att binda sig ibland lugna sig själva genom att "berätta historier för sig själva".

"För vissa människor är tanken på att spendera resten av sina liv med den personen skrämmande; de kan då lura sig själva och säga 'vi ska göra det här', men verkligheten kan visa sig fruktansvärt tråkig, ge intrycket av att vara fastlåst och oundvikligen innebära kompromisser", förklarar Sarah Ingram, parterapeut, till Independent .

En bifogad stil som undviker bakgrunden

Bakom dessa storslagna löften och projekt som rullas ut som en röd matta finns ibland en djupare mekanism: den undvikande anknytningsstilen. Dessa partners kan prata om framtiden med oroande, nästan teatralisk lätthet, men så fort det gäller att vidta konkreta åtgärder, trampar de på bromsen, byter ämne eller hittar tusen anledningar att skjuta upp det. Som om de föredrog att älska i teorin snarare än i praktiken.

Denna paradox är ganska lättförklarad. Människor med en undvikande personlighet fruktar ofta verklig intimitet, den sorten som innebär att visa sårbarhet, göra kompromisser och acceptera att en relation inte bara är en idealiserad projektion. Så de konstruerar en magnifik, mycket detaljerad, nästan påtaglig framtid ... men en som försiktigt förblir utom räckhåll. Så länge projektet förblir i fantasins sfär, sätter det dem inte i riskzonen. Problemet börjar när det gäller att skriva på ett kontrakt, boka biljetter eller faktiskt välja en ring.

”Om du har en särskild anknytning där känslan av trygghet känns kvävande – det vill säga, även om idén tilltalar dig, är verkligheten helt enkelt överväldigande”, förklarar specialisten. Kort sagt, att ge löften blir ett sätt att upprätthålla kontakten utan att behöva konfrontera vad engagemang verkligen innebär.