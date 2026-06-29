Hon letade efter kärleken på reklamskyltar: vid 42 års ålder tillkännager Lisa några fantastiska nyheter.

Kärleksliv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Seljan Salimova / Pexels

En amerikansk kvinna har bestämt sig för att återuppfinna sitt sökande efter kärlek med djärvhet och kreativitet. Efter att en reklamkampanj blivit viral i Kalifornien har Lisa Catalano meddelat att hon har hittat kärleken. Det är en berättelse som påminner oss om att kärlekens vägar ibland kan överraska oss.

En viral kampanj i hjärtat av Kalifornien

År 2025, på Highway 101, skapade Lisa Catalano furore. Hon valde ett okonventionellt tillvägagångssätt för att träffa sin framtida partner: reklamskyltar med hennes bild, tillsammans med en egen webbplats, MarryLisa.com. Målet var enkelt och tydligt: att kringgå traditionella dejtingappar och direkt nå singlar som sökte ett seriöst förhållande. Mycket snabbt spred sig hennes initiativ bortom Kalifornien och blev ett globalt mediefenomen , hyllat för sin originalitet och djärvhet.

En webbplats utformad som en genuin applikation för kärlek

MarryLisa.com är långt ifrån en enkel romantisk vädjan, utan fungerar som en strukturerad ansökan. Kandidater måste fylla i ett detaljerat, nästan professionellt utseende formulär. Lisa beskriver tydligt sina viktigaste kriterier: universitetsutbildning, ett oklanderligt kriminellt förflutet och värderingar som är förenliga med hennes egna.

Hon visar också en stark avsikt: att bygga en stabil relation, med planer på äktenskap och familj inom en snar framtid. Denna transparens är lika tilltalande som den är överraskande. Den ger hennes tillvägagångssätt en säker, nästan strategisk dimension, där hjärta och klarhet går framåt tillsammans.

Ett engagerat tillvägagångssätt och en stark personlig investering

Denna strävan efter kärlek innebär också ett betydande ekonomiskt åtagande. Mellan reklamskyltar, webbplatsskapande, visuellt material och kommunikation närmar sig den totala kostnaden flera tusen dollar. Till detta kommer de personliga förberedelserna: fotograferingar, bildförbättring, garderob och uppmärksamhet på varje detalj. Detta tillvägagångssätt återspeglar en stark önskan att presentera sig själv i bästa möjliga ljus, med självförtroende och autenticitet.

En imponerande våg av ansökningar

Projektet blev en omedelbar succé. Inom några månader lämnades nästan 4 000 ansökningar in, varav de allra flesta bedömdes som seriösa. Detta ökade intresse avslöjade en bredare verklighet: många vuxna sökte fortfarande efter en stabil och genuin relation, ibland efter flera romantiska upplevelser. Lisas projekt blev därmed en social spegel som belyste ett djupt behov av autentiska kontakter.

Ett oväntat möte långt ifrån skyltarna

Paradoxalt nog kommer kärleken inte från det system som införts. I januari 2026 träffar Lisa Catalano sin partner via en traditionell dejtingapp. En rolig detalj bidrar till historien: han hade sett en av skyltarna men aldrig ansökt. En lättsam och nästan poetisk slump som understryker oförutsägbarheten i mänskliga möten.

En berättelse byggd med tålamod

Innan paret bestämde sig tog de god tid på sig. Nitton dejter följde under tre månader, i en gradvis och lugn utveckling. Lisa beskriver nu en 35-årig man, bosatt i San Francisco-området, som uppfyller hennes grundläggande förväntningar, såväl som hennes naturliga tillhörighet. En relation som sannolikt kommer att byggas på en solid grund, med ömhet och emotionell stabilitet.

I slutändan meddelar Lisa idag helt enkelt att hennes mål har uppnåtts: hon är i ett förhållande, lycklig och i frid. Hennes berättelse påminner oss om att kärlek kan byggas på tusen sätt, ibland de mest oväntade, och att den ofta uppstår när livet naturligt tar sin gång.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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