Partner dåligt accepterad av familjen: hur man reagerar utan ett uppbrott

Medan en livspartner i vissa familjer snabbt integreras och blir en fullfjädrad medlem av familjen, är det inte alltid fallet. I andra hushåll kämpar de med att hitta sin plats och känner sig som en outsider. Kanske är din familj avskärmad från din partner och tvekar inte att göra det känt. Det finns dock ingen anledning att ställa ett ultimatum mellan din familj och din partner; experter föreslår en mindre drastisk strategi.

Partner avvisad av din familj: vad den kan dölja

Redan från de första mötena blir vissa partners omedelbart populära hos svärföräldrarna. De gör ett gott intryck och blir snabbt ompysslade som adoptivbarn. Efter bara några månader grillar den här främlingen korv på grillen med sin blivande svärfar och skickar skrattande emojis till sin blivande svärmor.

Men detta scenario, värdigt en söndagskomedi, förblir ibland en avlägsen utopi. I vissa familjer, även om maken/makan är oklanderlig, hjälpsam och visar ädla avsikter, attraherar de misstro mer än tillgivenhet. Trots flera måltider som delas i nära anslutning och otaliga möten som hålls, nedvärderar familjen deras närvaro och bryr sig inte ens om att komma ihåg deras namn, som om det bara vore en flyktig fling.

När du bevittnar denna känslomässiga snobbism och tysta utestängning står du inför ett fruktansvärt dilemma och känner dig tvungen att göra ett val. Om din familj avvisar din partner, den som du har anförtrott ditt hjärta till och som du ser som ditt barns far, gör de det inte "utan anledning". Ibland är det en legitim försvarsmekanism. Kärleken är blind, och din familj, som spelar en roll i denna idylliska relation, lägger ibland märke till ohälsosamma detaljer, överlägset beteende och förnedrande kommentarer som undgår din uppmärksamhet.

Å andra sidan, om din partner lätt har passerat dina varningssignaler, kommer din familj sannolikt att känna att de "tappar kontrollen" . "När du börjar sätta gränser, vara mindre tyst och mindre villig att ta saker med ro, spänns familjesystemet upp", förklarar @stephlacoach, en traumabefriande coach. Detta gäller särskilt i dysfunktionella familjer, ofta dominerade av narcissistiska figurer.

Frågor att ställa sig själv, enligt parterapeuter

Ska du bryta blodsbanden för att leva er romans i fred, eller lita på din familjs intuition och lämna din partner? Det finns ingen anledning att fatta ett så extremt och drastiskt beslut. Även om familjens åsikt spelar roll, är det bara en "synpunkt", inte skäl för separation , inte heller ett kriterium för validering.

Du kan dock ge dem fördelen av tvivlet och organisera en diskussion om deras oro kring din partner. Tanken är inte att hålla med dem eller starta en konflikt, utan snarare att öppna en dialog och förstå deras tystlåtenhet. Varför är din familj så hård mot din partner? Istället för att göra antaganden eller anklaga dem för att vilja förstöra din lycka, starta en konversation och ta upp de outtalade problemen.

”Ge din familj gåvan att lyssna på deras klagomål, bara en gång. Låt dem ta upp varje problem utan att rättfärdiga sig. När de är klara, tacka dem för deras uppmärksamhet. Säg att du förstår deras oro. Detta minskar deras motvilja. Att veta att de har uttryckt sina farhågor och att du har lyssnat hjälper till att skingra deras underliggande ångest”, råder Susan Winter, äktenskapsexpert på Elite Daily . Vid det här laget kan du börja arbetet med självreflektion. ”Är deras argument giltiga? Det kan finnas en viss sanning i deras oro. Reflektera över dem. Du kan diskutera dem senare med din make/maka”, föreslår experten.

Är det absolut nödvändigt att bryta banden med sin familj?

Om din familj ogillar din partner och ständigt testar hen under återföreningar, vet du inte alltid hur du ska reagera. Du känner dig som domare i en meningslös psykologisk strid och måste välja sida. Å ena sidan vill du avsluta denna meningslösa prövning genom att packa dina väskor, och å andra sidan kan du inte föreställa dig att leva på dåliga villkor med din familj.

Men det är inte tal om att slå igen dörren eller att ta avstånd från hela släktträdet. Ibland behöver familjen helt enkelt lugnande blickar och att du känner dig trygg, uppfylld och stöttad innan du släpper taget . ”Istället för att reagera eller attackera, förklara varför du är nöjd med din partner. Ge konkreta exempel på hur han eller hon berikar ditt liv. Försök inte få deras godkännande till varje pris. Ge din familj tid att se saker som du ser dem och inse att du är lycklig och uppfylld”, råder Susan Winter.

Å andra sidan, om din familj, trots ärliga intervjuer, kompatibilitetstester och lysande vittnesmål om din partner, fortsätter att klaga på din make/maka och säga att hen "inte är den rätta", är det bäst att distansera sig något. Detta kan vara ett tecken på toxiskt inflytande.

Kom ihåg: din romans är bara din och är inte menad att bli en såpopera inom din familj. Ibland läker tiden sår och mjukar upp relationer. Och så småningom blir den partnern som din familj inte kunde stå ut med en del av bilden.