"1-10-metoden", en enkel teknik för att förhindra att argument eskalerar

Tänk om ett enkelt nummer kunde hjälpa till att lugna spänningar innan en diskussion eskalerar till konflikt? Metoden 1–10, som är populär på sociala medier, föreslår att man bedömer vikten av en oenighet för att undvika känslomässig eskalering. Denna metod, som stöds av flera specialister , bygger på en enkel princip: att prioritera det som verkligen betyder något för att uppmuntra dialog snarare än konfrontation.

En metod baserad på en enkel fråga

Principen för 1–10-metoden är att ge ett ämne en bedömning på en skala från 1 till 10. När en oenighet uppstår anger varje person hur viktig frågan är för dem.

Om en partner anser att ett ämne är väsentligt (9 eller 10) medan den andra tillskriver det mer måttlig betydelse (3 eller 4), kan diskussionen lättare leda till en kompromiss. Målet är inte att "vinna" diskussionen, utan att identifiera varje persons prioriteringar för att förhindra att onödiga spänningar uppstår. Denna teknik uppmuntrar till att ta ett steg tillbaka och skilja på stora problem från mindre meningsskiljaktigheter, vilka ofta är grundorsaken till återkommande konflikter.

En metod som stöds av vissa specialister

Vissa psykiatriska experter anser att användningen av en numerisk skala kan hjälpa till att klargöra känslor. I en intervju med Bustle förklarade psykologen Erika Bach att siffror kan underlätta ömsesidig förståelse, särskilt när ord verkar otillräckliga för att uttrycka vikten av ett ämne.

Forskning inom relationspsykologi visar också att förmågan att tydligt kommunicera sina behov och identifiera den andra personens är en nyckelfaktor för tillfredsställelse i romantiska relationer. 1-10-metoden överensstämmer med denna princip genom att erbjuda ett enkelt verktyg för att förbättra kommunikationen och minska missförstånd.

Vikten av uppriktighet i utvärdering

För att detta tillvägagångssätt ska fungera är det beroende av ärlighet från båda inblandade. Om skalan används strategiskt för att systematiskt påtvinga ens synvinkel förlorar den sin effektivitet.

Vissa experter rekommenderar att man kompletterar betyget med en konkret förklaring för att bättre förstå varje persons motiv. Till exempel kan ett val verka obetydligt för en person men representera en viktig fråga för en annan på grund av ett personligt eller känslomässigt sammanhang. Att förstå orsaken bakom ett högt betyg hjälper ofta till att minska spänningar och uppmuntra till en mer konstruktiv diskussion.

En teknik som kan tillämpas på andra relationer

Även om 1-10-metoden ofta nämns i parsammanhang, kan den även användas i andra sammanhang: vänskap, professionella relationer eller rumskamrater.

I en arbetsmiljö kan till exempel bedömning av vikten av ett beslut underlätta prioriteringar. I en vänskap kan det förhindra att en mindre oenighet blir ett stort problem. Detta tillvägagångssätt kan därmed bidra till att skapa en mer fredlig atmosfär av dialog i olika vardagssituationer.

Vad bör man göra vid fall av motsvarande betydelse?

När två personer lägger liknande vikt vid en fråga föreslår vissa rekommendationer att man väljer en alternativ lösning, såsom att hitta en kompromiss eller besluta att nästa beslut ligger hos den andra personen. Målet kvarstår att förhindra att diskussionen kör fast, samtidigt som man upprätthåller en balans mellan varje persons behov. Flera experter betonar att konflikthantering främst bygger på aktivt lyssnande, att känna igen känslor och förmågan att förhandla fram lämpliga lösningar.

1–10-metoden illustrerar det växande intresset för enkla verktyg för att förbättra den dagliga kommunikationen. Genom att uppmuntra alla att identifiera vad som verkligen är viktigt kan den bidra till att förhindra att meningsskiljaktigheter eskalerar. Även om den inte ersätter djupgående arbete med kommunikationsfärdigheter, erbjuder denna teknik en lättillgänglig metod för att bättre förstå varandras prioriteringar och främja mer harmoniska utbyten.