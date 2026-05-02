"Singel av eget val": varför fler och fler kvinnor avvisar förhållanden

Att vara singel ses inte längre nödvändigtvis som något att vänta på eller ett limbo. För många kvinnor håller singellivet på att bli ett medvetet, självsäkert och ibland till och med tillfredsställande val. Denna utveckling återspeglar både sociala förändringar och nya sätt att föreställa sig frihet.

En alltmer synlig livsstil

Siffrorna visar en bestående trend. Enligt prognoser från Morgan Stanley kan nästan 45 % av amerikanska kvinnor i åldrarna 25 till 44 vara singlar år 2030, en historiskt hög nivå.

Även i Frankrike är fenomenet märkbart. Flera studier tyder på att en betydande andel unga vuxna uppger sig vara singlar av eget val. Med andra ord ses singellivet inte längre bara som en övergångsfas före "det verkliga livet": det kan vara ett liv i sig.

Trött på dejtingappar

Bland de orsaker som ofta nämns är trötthet på dejtingappar som regelbundet dyker upp. Att scrolla igenom profiler, ha otaliga samtal, hantera plötsliga tystnader, börja om från början ... den här processen kan så småningom bli tröttsam.

Vissa kvinnor föredrar att lämna detta system snarare än att anpassa sig till det. Inte för att de är stängda för kärlek, utan för att de inte längre vill ägna sin energi åt relationskoder som de finner utmattande. Budskapet är tydligt: om sökandet efter kärlek känns som ett extrajobb väljer många att lägga undan sina namnbrickor.

När paret kostar tid och energi

En annan viktig faktor är den ojämna ansvarsfördelningen hos många heterosexuella par. Studier av mental belastning visar att kvinnor ofta fortsätter att axla en stor del av den dagliga organisationen: möten, shopping, familjelogistik och ständig förväntan.

Till detta kan läggas en subtil men mycket verklig känslomässig börda: att lyssna, lugna, stödja, hantera spänningar. För vissa ger det att förbli singel dem möjlighet att återta tid, mentalt utrymme och värdefull energi. Det handlar inte om att avvisa kontakt, utan om att avvisa obalanser.

Ekonomiskt oberoende förändrar reglerna

Länge representerade parlivet också en form av ekonomisk trygghet. Idag har många kvinnor inkomster, karriärer och självständiga projekt. Denna självständighet förändrar landskapet i grunden. Att vara i par är inte längre en materiell nödvändighet, utan ett känslomässigt val. Partnerskap blir ett ytterligare alternativ, inte en social skyldighet.

När du kan bygga ett stabilt, bekvämt och stimulerande liv på egen hand, utvecklas kriterierna för kärlek naturligt: du letar inte längre efter "någon till varje pris", utan efter en verkligt berikande relation.

Valt celibat har nu ett namn

Nya termer dyker upp för att beskriva denna verklighet: "delibat", en sammansättning av "avsiktligt" och "celibat", eller till och med "suveränt celibat". Idén är enkel: vissa människor är inte singlar "i brist på ett bättre alternativ", utan för att denna livsstil passar dem.

Forskare som psykologen Bella DePaulo har också populariserat konceptet "singlism", vilket syftar på fördomar mot singlar: de antas vara ofullständiga, väntande eller nödvändigtvis olyckliga. Men fler och fler kvinnor hävdar motsatsen: de känner sig hela, uppfyllda och fria.

Att vara singel betyder inte att vara ensam

Att välja att inte vara i ett förhållande betyder inte att välja isolering. Många kvinnor investerar djupt i sina vänskaper, familjeband, passioner eller personliga projekt. Att vara i ett par är inte längre den enda känslomässiga tyngdpunkten. Andra former av anknytning finns, lika rika och meningsfulla. Detta bredare perspektiv på relationer möjliggör byggandet av ett fullständigt, varmt och sammanhängande liv, utan att nödvändigtvis behöva vara i ett par.

I slutändan handlar det inte om att motsätta sig relationer och att vara singel. Vissa kvinnor trivs i relationer, andra på egen hand, och ytterligare andra växlar mellan relationer beroende på vilket skede de befinner sig i. Den väsentliga poängen ligger någon annanstans: att fritt kunna välja vad som passar en, utan press eller förväntningar. För idag handlar framgång i livet inte längre bara om att "vara i en relation". Och för många kvinnor börjar sann romantik ibland med dem själva.