Varför försöker vissa bröder kontrollera sina systrars kärleksliv?

Äldre bröder, som av sina föräldrar fått i uppdrag att skydda sina systrar från fara, tar ibland sin roll som personliga livvakter lite för allvarligt. Vissa av dem räddar inte bara sin yngre syster från ett otäckt fall eller skolans mobbare. De lägger sig i hennes kärleksliv, spelar domare i hjärtefrågor och hittar otrevliga bad boys bakom varje potentiell friare. Är detta en återspegling av ett enkelt emotionellt beroende eller en paternalistisk attityd?

Överdriven misstro mot partners

Redan från mycket ung ålder var de äldre bröderna vana vid att ta över från sina föräldrar och vaka över sina systrar, från lekplatsen till deras "fritidsaktiviteter". Lite som undercover-spioner. Inledningsvis kom det från goda avsikter: att skydda sin syster från skada och se till att hon fick en lycklig barndom. Dessa vaksamma bröder, utvalda till riddare i skinande rustning trots sig själva, rusade till platsen vid minsta höjda röst och kavlade upp ärmarna så fort en inte så blyg klasskamrat vågade stjäla deras lilla systers mellanmål. De kvävde spirande romanser i sin linda som om ingen man vore bra nog för deras syster. De stötte bort alla pojkar som vågade invadera hennes personliga utrymme, fast beslutna att behålla deras första plats i hennes hjärta.

Det som föräldrar kan kalla en handling av mod eller hängivenhet kan snabbt bli en avstängning, en passionsdödare, ett hinder för romantiken. Varje ny partner blir misstänksam, och varje dejt granskas, bedöms och avfärdas som en "dålig idé". Äldre bröder, långt ifrån att förbli passiva observatörer av denna flirt, saboterar dessa flörtar innan de ens börjar. Systrarna känner sig sedan som Britney Spears under de mörkaste dagarna av hennes förvaltarskap. Denna överdrivna misstro härrör inte alltid från en önskan att skada, utan snarare från en missriktad beskyddarinstinkt.

I deras ögon handlar det om att undvika besvikelse, sårade känslor eller dåliga möten. Men genom att ständigt förutse det värsta projicerar de sina egna rädslor på verkligheten. Som ett resultat kan systern känna sig infantiliserad, som om hon inte kan göra sina egna val. Detta är ett ämne som till och med har genomsyrat popkulturen, och serien Vänner är ett perfekt exempel. Vi minns Ross stormiga och impulsiva reaktion när han upptäckte affären mellan sin syster Monica och sin livslånga vän Chandler.

En irrationell anknytning som är svår att avveckla

Bakom detta behov av kontroll ligger ibland en mycket stark, nästan exklusiv, känslomässig anknytning. Brodern kan ha svårt att acceptera att hans syster bygger en relation som inte inkluderar honom, eller som omdefinierar hans plats i hennes liv. Detta är inte alls freudianskt; det är snarare ett tecken på stark syskonkärlek. Det är inte någon sorts ohälsosamt Oidipuskomplex, utan bara ett något klumpigt uttryck för familjekänslor.

Detta band, ofta närt av barndomen och gemensamma minnen, kan ta en irrationell vändning i vuxenlivet. Tanken på att "dela" uppmärksamhet eller att se en syster glida bort känslomässigt kan skapa en form av omedveten svartsjuka. Detta är förstås inte romantisk svartsjuka, utan snarare en svårighet att acceptera förändring och den naturliga utvecklingen av relationer.

Vikten av sociala och familjära normer

Inom psykologin är en bror en sekundär anknytningsfigur, men i den kollektiva fantasin är han en förmyndare, en beskyddare, till och med en surrogatfar. Medan systrar ofta förväntas vara mödrar för sina syskon, sköta hushållet och ta hand om denna livliga skara, är bröder ansvariga för att skydda sin syster. Återigen beror detta på myten om den försynsfulla mannen.

Ibland misstar de intrång för skydd. De lägger sig i saker som inte angår dem och tror att de har rätt att döma sina systrars friare. De vill bespara dem hjärtesorg, precis som de skyddade dem från hinder under sin barndom. Detta är ytterligare en skadlig konsekvens av könsnormer som bedömer systrar som sårbara och bröder som överlägsna. Även utan medveten avsikt kan dessa stereotyper påverka beteendet och skapa spänningar.

En förvirring mellan skydd och kontroll

Brodern, istället för att bara varna sin syster och ge vänliga råd om förhastade romanser, nätdejting eller engångsligg, kontrollerar hela hennes kärleksliv. Han är en enmansmatchmaker. Han talar om för henne vem hon ska dejta, förbjuder henne att träffa den där ökända "gymnasiekompisen som ligger runt", och inför till och med utegångsförbud. Om han bara kunde delta i middagen i levande ljus och förhöra den som börjar bli mer än bara en fling.

Och även här är serien Vänner ett utmärkt exempel. Ross rasar mot sin syster, som har fallit i hans bästa väns armar, medan han själv har brutit mot denna "omedvetna regel" i den nära kretsen genom att ligga med Rachel, Monicas svägerska. Detta illustrerar skiftet från sund empati till emotionell tyranni.

Systern, som känner sig berövad sitt kärleksliv, distanserar sig så småningom. Denna förändring sker ofta utan att de är helt medvetna om det. Men i det långa loppet kan det försvaga syskonrelationen. För att älska någon innebär också att lita på dem, acceptera deras val och ge dem det utrymme de behöver för att växa.

Att älska sin syster handlar inte om att observera hennes varenda steg, utan om att finnas där om hon snubblar. Och ibland är den vackraste beskyddande handlingen helt enkelt att lita på henne .