Inbiten kvinnokarl: enkelt personlighetsdrag eller genuint varningstecken?

Även i förhållanden spelar de Don Juan och känner ett okuvligt behov av att behaga, som om flirt vore ett beroende. Dessa tvångsmässiga förförare, som flirtar utan hämningar, som blinkar med ögonfransarna åt den första kvinnan de möter och som regelbundet flirtar med otrohet, existerar inte bara i romantiska komedier. Är dessa män, mer kända som "älskare", offer för en psykologisk patologi eller helt enkelt för ett inre tomrum?

Tvångsmässig förförare: vad du behöver veta om den här typen av man

De bär praktiskt taget den etiketten på pannan. Det måste sägas att de inte direkt söker diskretion. Dessa tvångsmässiga kvinnokarlar, som verkar vara släkt med en viss Casanova och delar samma släktträd som den där avskyvärde Chuck Bass, blir lätt förälskade. Hela deras liv är en enda oändlig dejt. De förföljer kvinnor och inleder flera romanser samtidigt utan att någonsin fullfölja dem.

Med vetskapsfulla blickar, flörtiga gester, ständiga komplimanger , karismatiska uppvisningar och heroiska tal för att imponera på damerna, känner tvångsmässiga förförare inga gränser. Medan andra kanske slutar så fort de blir singlar, tar dessa män det ett steg längre och gör flirt till ett heltidsjobb. Även när de inte längre behöver bevisa sig fortsätter de sin charmoffensiv som om det vore deras enda anledning att leva, eller åtminstone att existera.

Dessa tvångsmässiga förförare, vanligtvis svartlistade, är karikatyrer i sig själva. Men bakom denna uppenbara självsäkerhet och överdrivna smicker ligger i allmänhet ett bräckligt ego, instabil självkänsla och underliggande obehag. Psykologer talar om en " narcissistisk sårbarhet". Dessa tävlingsinriktade förförare, som erbjuder beröm men sedan kritiseras, stärker sitt självförtroende genom att prata smidigt, precis som andra gör med smickrande ord på en lapp eller positiva affirmationer. "Det bör tolkas som en törst efter erkännande. Detta beteende härrör från en önskan att visa upp sig själv, att lugna sig själv", förklarar Karine Schein , parterapeut.

Detta kan förklara detta ständiga behov av att förföra

Dessa tvångsmässiga förförare, som regelbundet utmanövrerar Cupid och missbrukar tapperhet, blir ständigt missförstådda. Kvinnor, skrämda av deras brist på allvar och deras benägenhet för bedrägeri, ser dem som "förlorade fall". Ändå, enligt expertanalyser, är de mer intresserade av att fylla ett tomrum än av att samla erövringar. Det är inte deras hjärta som talar, utan helt enkelt deras blödande inre sår.

Generellt sett är tvångsmässiga förförare barn som växte upp utan familjens erkännande eller emotionellt stöd. ”Detta händer ofta med personer som inte fick tillräckligt med uppmärksamhet av sina föräldrar”, förklarar specialisten. Som ett resultat kompenserar de i vuxen ålder för denna emotionella brist genom att söka uppmärksamhet och anta en mycket självcentrerad attityd.

Genom att samla erövringar hoppas de i hemlighet kunna kompensera för vad de saknade i sin ungdom. Visst har serieälskare fräckheten att närma sig kvinnor utan ingress eller fråga en främling på tunnelbanan om hennes nummer, men detta är bara en fasad. Dold bakom finns en tillbakadragen liten pojke, som bär ärren från en barndom i likgiltighet.

Är det ett recept för olycka att leva med en tvångsmässig kvinnojagare?

Att bygga ett liv med en tvångsmässig kvinnokarl, en mänsklig replika av den outhärdlige Johnny Bravo, känns som självsabotage och ett recept för besvikelse. Hur kan man föreställa sig en stabil och hälsosam framtid med en man som flörtar med allt som rör sig som en omättlig ungkarl? ”Först genom att acceptera att du inte kan förändra honom. Men också genom att granska dig själv och vad som egentligen händer i förhållandet”, varnar terapeuten.

Med andra ord handlar frågan inte bara om honom, utan också om dig. Varför stanna? Vad väcker eller uppfyller denna relation? Ibland tar dessa dynamiker fäste eftersom de återspeglar äldre mönster: rädsla för att bli övergiven, behov av bekräftelse eller till och med en attraktion till instabila relationer.

Att leva med en tvångsmässig kvinnokarl är inte nödvändigtvis en dödsdom ... men det kräver orubblig medvetenhet. För bakom de berusande ögonblicken, komplimangerna, uppmärksamheten, känslan av att vara "utvald", finns det ofta en känslomässig instabilitet som är svår att upprätthålla i längden. Förtroendet sätts hårt på prov, och känslan av trygghet, så viktig i en relation, förblir skör.

Nyckeln ligger i de gränser du sätter. Om din partners beteende inkräktar på ditt välbefinnande, underblåser osäkerhet eller normaliserar respektlöshet, är det viktigt att inte ignorera dessa varningstecken. Kärlek ska inte vara en tyst konkurrens med resten av världen.