Den "delade verkligheten" hos ett par: detta osynliga band upplyst av neurovetenskap

Genom att spendera så mycket tid med din partner har en del av deras beteenden smittat av sig på dig, och vice versa. Även om det låter lite kitschigt, så är du en. Ibland känner du dig till och med kopplad till din partner, som om en osynlig tråd länkar samman era två hjärnor. Och detta sker utan Bluetooth-sensorer implanterade i era tinningar. Det är ännu en "teknisk" bedrift av människokroppen som ett forskarteam har upptäckt.

Kärlek påverkar minnet, en underskattad effekt

Kärlek är en rungande känsla som orsakar en veritabel explosion i kroppen. När du faller huvudstupa svettas dina handflator, du får fjärilar i magen, dina kinder rodnar och dina ben darrar. Utöver dessa påtagliga tecken, som avslöjar dina känslor utan att du behöver tala, utlöser kärleken en ganska spektakulär kemisk reaktion sett inifrån.

Denna känsla frigör euforiska hormoner som dopamin, oxytocin och serotonin, som bokstavligen får dig att känna dig hög, ungefär som en drog. Totalt översvämmar 250 ämnen din kropp och flätas samman. Det är en explosiv kemisk cocktail. Men kärleken har ännu inte avslöjat alla sina hemligheter. Forskare, som gillar att ha ett svar på allt, även känslor som nästan överskrider förnuftet, har studerat hjärnorna hos de som är upp över öronen förälskade.

För ja, ibland har man den där konstiga känslan av att bli "lyssnad på", kopplad till sin andra hälft. Du har till och med undrat om du har telekinetiska förmågor (säkert influerade av Stranger Things). Du avslutar din partners meningar, ni säger samma repliker i kör, och ni förstår varandra med en enda blick . Ändå är detta helt enkelt människokroppens verk. Förutom att göra dig lite "dum", förbinder kärleken era två hjärnor och harmoniserar dem. De fungerar sedan i perfekt harmoni som om de vore utrustade med 5G eller transparenta kablar.

Kognitiv synkronisering, höjdpunkten av medverkan

Om du någonsin känt att du tänkte exakt som din partner eller kom ihåg samma saker samtidigt, är det inte bara en slump. Forskare kallar det kognitiv synkronisering.

Enstudie utförd av ett team av kinesiska forskare och publicerad i Quarterly Journal of Experimental Psychology har belyst detta fascinerande fenomen. När den ena partnern återberättar ett minne och utelämnar vissa detaljer tenderar den andra att glömma samma element. Det är som om deras minne justeras automatiskt, i realtid.

Rent praktiskt kanske ni båda minns er första middag, en resa, perfekt och tydligt hur ni presenterade er för era respektive familjer… samtidigt som ni bekvämt nog utelämnar de mer obekväma ögonblicken. Det kan vara gången du av misstag gillade din partners exs foto eller gången du tog någons hand i en folkmassa och trodde att det var din älskling. Och med tiden blir dessa detaljer mycket svårare att komma ihåg.

Forskare observerade ökad och synkroniserad aktivitet i prefrontala cortex hos förälskade par, betydligt mer än hos individer som inte känner varandra. Detta område i hjärnan, som är involverat i beslutsfattande och minne, verkar fungera på ett spegelvänt sätt. Som ett resultat delar man inte längre bara ögonblick, man delar också hur man minns dem.

Ett minne i två hastigheter, mellan fusion och emotionell filtrering

Denna ”gemensamma verklighet” är inte bara en neurologisk slump. Den speglar också hur par, medvetet eller omedvetet, konstruerar en gemensam berättelse. Genom att ständigt utbyta, återberätta och återuppleva samma upplevelser skapar ni en tvåpersonsversion av er berättelse.

Och i den här versionen har inte allt samma vikt. Lyckliga minnen befästs, förstärks, nästan idealiseras. Omvänt kan svårare stunder tonas ner, eller till och med raderas. Inte genom lögner, utan genom en naturlig mekanism som skyddar parets balans.

Detta "filtrerade" minne fungerar sedan som ett känslomässigt band. Det stärker kontakten, främjar delaktighet och ger intrycket av att utvecklas i en gemensam bubbla, där ni är de enda som innehar koderna.

I slutändan handlar ett förhållande inte bara om att dela vardagsliv eller projekt. Det handlar också om att tillsammans skapa en verklighet, gjord av sammanlänkade minnen, synkroniserat glömska och ekande känslor. Ytterligare ett bevis på att kärlek inte bara upplevs av två personer ... utan också av två sinnen som gradvis lär sig att bli ett. Ni är verkligen oskiljaktiga.