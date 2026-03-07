Ett alternativ till kremering introduceras i Skottland

Samhället
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project/Pexels

Begravningsbranschen utvecklas ständigt som svar på tekniska framsteg och miljöhänsyn. I Skottland väcker nu en ny metod uppmärksamhet: landet godkände nyligen en metod som kallas "akvamation", ibland beskriven som "vattenkremering", vilket skulle kunna erbjuda ett alternativ till traditionell kremering.

En ny metod nu laglig i Skottland

I början av mars 2026 godkände det skotska parlamentet användningen av alkalisk hydrolys, en teknik som redan används i vissa länder men fortfarande är ovanlig i Storbritannien. Enligt The Guardian är detta det första territoriet i Storbritannien som legaliserar metoden, som en del av en bredare reform av begravningsreglerna.

Tidningen påpekar att "denna utveckling anses vara en av de mest betydande förändringarna på detta område sedan kremering legaliserades i början av 1900-talet." Den skotska folkhälsoministern Jenni Minto förklarade att denna teknik "skulle kunna erbjuda familjer ett ytterligare alternativ samtidigt som den tar itu med växande miljöproblem."

Hur fungerar "vattenkremering"?

Till skillnad från traditionell kremering, som bygger på förbränning vid mycket höga temperaturer, använder akvamering en kemisk process som kallas alkalisk hydrolys. Kroppen placeras i en kammare som innehåller vatten och en alkalisk lösning och värms sedan upp till hög temperatur under tryck. Denna process accelererar den naturliga nedbrytningen av vävnader. I slutet av proceduren återstår endast benen. Dessa torkas sedan och mals till ett pulver, liknande askan som erhålls under en traditionell kremering. Denna metod presenteras ibland som en accelererad reproduktion av den naturliga nedbrytningsprocessen.

En metod som presenteras som "mer ekologisk"

Ett av argumenten som framförs av förespråkare för akvamation gäller dess miljöpåverkan. Traditionell kremering kräver temperaturer som kan överstiga 800 °C, vilket resulterar i betydande energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Enligt BBC kan en konventionell kremering producera cirka 320 kg koldioxid, medan alkalisk hydrolys kan generera upp till sju gånger färre utsläpp. Metoden eliminerar också behovet av en brännbar kista och använder mindre energi än traditionella krematorieugnar. Efter processen renas vattnet som används av avloppsreningssystem på ett sätt som liknar andra biologiska avloppsvatten.

En praxis som redan används på andra håll i världen

Även om denna teknik är ny i Storbritannien, finns den redan i flera länder. Alkalisk hydrolys är särskilt godkänd i flera amerikanska delstater, såväl som i Kanada, Australien och Sydafrika. Det erbjuds ibland som ett mer miljövänligt alternativ till traditionella begravningsmetoder. Enligt vissa specialister inom begravningsbranschen är detta alternativ dock fortfarande ovanligt och bör inte ersätta befintliga metoder, utan snarare erbjuda familjer ytterligare ett val.

Ett gradvis genomförande

Införandet av vattenbruk i Skottland kommer fortfarande att kräva installation av specifik utrustning. Alkaliska hydrolysanläggningar kommer att behöva byggas och erhållas nödvändiga tillstånd, inklusive från lokala myndigheter och Scottish Water, det offentliga organ som ansvarar för vatten- och avloppsnätet. Företag som specialiserar sig på dessa tekniker, såsom det brittiska företaget Kindly Earth, uppger att de "för diskussioner med flera skotska intressenter för att utveckla dessa anläggningar".

Med legaliseringen av akvamation banar Skottland väg för ett nytt alternativ inom den brittiska begravningsbranschen. Tekniken, som presenteras som mer miljövänlig, skulle gradvis kunna integreras i befintliga metoder. Även om dess införande fortfarande är osäkert, illustrerar den ändå utvecklingen av begravningssektorn som svar på ekologiska problem och familjernas förändrade förväntningar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Vid bara 9 års ålder presenterar den här pojken sin kollektion i Paris på en legendarisk plats och sätter internet i rörelse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid bara 9 års ålder presenterar den här pojken sin kollektion i Paris på en legendarisk plats och sätter internet i rörelse.

På Paris modevecka drar vissa visningar till sig uppmärksamhet av oväntade anledningar. I år, 2026, gjorde en ung...

Vad är "handväsketestet" under en jobbintervju?

Tänk om din handväska blev föremål för professionell utvärdering? En metod som kallas "handväsketest" cirkulerar alltmer i vissa...

Gisèle Pelicot, som har blivit en global symbol för mod, dekorerades av den spanska premiärministern.

Gisèle Pelicot, en symbolisk figur i kampen mot könsbaserat våld, mottog den spanska förtjänstorden den 3 mars 2026...

"Lugn semester", en ny arbetsplatstrend som väcker frågor för företag

Att arbeta med havsutsikt utan att ta ledigt… det är en idé som får allt större genomslag. Med...

Varför kampsporter blir alltmer tilltalande för kvinnor

Kampsporter, som länge varit kända som "maskulina", håller på att förändra sin image. Tatamimattor, ringar och burar ser...

Dessa situationer, vanliga i en kvinnas liv, utgör faktiskt våld.

De presenteras för dig som "normala". Du har hört dem upprepas sedan barndomen, som ett oundvikligt bakgrundsljud. Ändå...