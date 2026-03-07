Ett alternativ till kremering introduceras i Skottland

Begravningsbranschen utvecklas ständigt som svar på tekniska framsteg och miljöhänsyn. I Skottland väcker nu en ny metod uppmärksamhet: landet godkände nyligen en metod som kallas "akvamation", ibland beskriven som "vattenkremering", vilket skulle kunna erbjuda ett alternativ till traditionell kremering.

En ny metod nu laglig i Skottland

I början av mars 2026 godkände det skotska parlamentet användningen av alkalisk hydrolys, en teknik som redan används i vissa länder men fortfarande är ovanlig i Storbritannien. Enligt The Guardian är detta det första territoriet i Storbritannien som legaliserar metoden, som en del av en bredare reform av begravningsreglerna.

Tidningen påpekar att "denna utveckling anses vara en av de mest betydande förändringarna på detta område sedan kremering legaliserades i början av 1900-talet." Den skotska folkhälsoministern Jenni Minto förklarade att denna teknik "skulle kunna erbjuda familjer ett ytterligare alternativ samtidigt som den tar itu med växande miljöproblem."

Hur fungerar "vattenkremering"?

Till skillnad från traditionell kremering, som bygger på förbränning vid mycket höga temperaturer, använder akvamering en kemisk process som kallas alkalisk hydrolys. Kroppen placeras i en kammare som innehåller vatten och en alkalisk lösning och värms sedan upp till hög temperatur under tryck. Denna process accelererar den naturliga nedbrytningen av vävnader. I slutet av proceduren återstår endast benen. Dessa torkas sedan och mals till ett pulver, liknande askan som erhålls under en traditionell kremering. Denna metod presenteras ibland som en accelererad reproduktion av den naturliga nedbrytningsprocessen.

En metod som presenteras som "mer ekologisk"

Ett av argumenten som framförs av förespråkare för akvamation gäller dess miljöpåverkan. Traditionell kremering kräver temperaturer som kan överstiga 800 °C, vilket resulterar i betydande energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

Enligt BBC kan en konventionell kremering producera cirka 320 kg koldioxid, medan alkalisk hydrolys kan generera upp till sju gånger färre utsläpp. Metoden eliminerar också behovet av en brännbar kista och använder mindre energi än traditionella krematorieugnar. Efter processen renas vattnet som används av avloppsreningssystem på ett sätt som liknar andra biologiska avloppsvatten.

En praxis som redan används på andra håll i världen

Även om denna teknik är ny i Storbritannien, finns den redan i flera länder. Alkalisk hydrolys är särskilt godkänd i flera amerikanska delstater, såväl som i Kanada, Australien och Sydafrika. Det erbjuds ibland som ett mer miljövänligt alternativ till traditionella begravningsmetoder. Enligt vissa specialister inom begravningsbranschen är detta alternativ dock fortfarande ovanligt och bör inte ersätta befintliga metoder, utan snarare erbjuda familjer ytterligare ett val.

Ett gradvis genomförande

Införandet av vattenbruk i Skottland kommer fortfarande att kräva installation av specifik utrustning. Alkaliska hydrolysanläggningar kommer att behöva byggas och erhållas nödvändiga tillstånd, inklusive från lokala myndigheter och Scottish Water, det offentliga organ som ansvarar för vatten- och avloppsnätet. Företag som specialiserar sig på dessa tekniker, såsom det brittiska företaget Kindly Earth, uppger att de "för diskussioner med flera skotska intressenter för att utveckla dessa anläggningar".

Med legaliseringen av akvamation banar Skottland väg för ett nytt alternativ inom den brittiska begravningsbranschen. Tekniken, som presenteras som mer miljövänlig, skulle gradvis kunna integreras i befintliga metoder. Även om dess införande fortfarande är osäkert, illustrerar den ändå utvecklingen av begravningssektorn som svar på ekologiska problem och familjernas förändrade förväntningar.