Gisèle Pelicot, som har blivit en global symbol för mod, dekorerades av den spanska premiärministern.

Samhället
Léa Michel
Screen vidéo « Gisèle Pelicot décorée en Espagne | AFP » / Youtube

Gisèle Pelicot, en symbolisk figur i kampen mot könsbaserat våld, mottog den spanska förtjänstorden den 3 mars 2026 från premiärminister Pedro Sánchez. Denna utmärkelse erkänner hennes universella kamp för att "flytta skammen från förövarna".

En högtidlig hyllning i Madrid

Under en rörande ceremoni berömde Pedro Sánchez Gisèle Pelicots "beslutsamhet" i att omvandla "tystnad till kollektiv medvetenhet". Han uttryckte sin "djupa respekt" för denna kvinna som vågade höja sin röst mot "outhållbart manligt våld" och utvidgade sin aktivism bortom Frankrikes gränser.

Den spanska ledaren tilldelades sjuttioårsåldern för sin banbrytande roll i "ett kulturellt skifte som är avgörande för samhället som helhet", genom sitt förespråkande för kvinnors rättigheter och friheter. Detta officiella erkännande etablerar Gisèle Pelicot som en förebild för en global sak.

Från Mazan till europeiska huvudstäder

Efter den betydelsefulla rättegången mot hennes exman i Mazan, där 50 män dömdes för drogrelaterade gruppvåldtäkter, har Gisèle Pelicot gjort ett flertal internationella offentliga framträdanden. Hennes bok "Et la joie de vivre" (Och livets glädje), som redan har sålt hundratusentals exemplar, skildrar hennes prövningar och hennes motståndskraft.

Mottagen av drottning Camilla i London

Gisèle Pelicot, som nyligen hyllades av drottning Camilla i Storbritannien och sa att hon var "chockad" över sin berättelse, genomför nu en serie möten runt om i Europa. Från Madrid till London bär hon på ett universellt budskap: skammen måste flyttas till förövarna, och offren måste säga ifrån.

Genom att tilldela Gisèle Pelicot medaljen hedrar Pedro Sánchez en kvinna som förvandlade Mazan-rättegången till en global samhällelig vändpunkt. Som en symbol för orubbligt mod påminner hon oss om att att förvandla lidande till en kollektiv kamp kan förändra tankesätt. En välförtjänt utmärkelse för någon som nu avvisar offerstämpeln.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"Lugn semester", en ny arbetsplatstrend som väcker frågor för företag
Article suivant
Vad är "handväsketestet" under en jobbintervju?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vad är "handväsketestet" under en jobbintervju?

Tänk om din handväska blev föremål för professionell utvärdering? En metod som kallas "handväsketest" cirkulerar alltmer i vissa...

"Lugn semester", en ny arbetsplatstrend som väcker frågor för företag

Att arbeta med havsutsikt utan att ta ledigt… det är en idé som får allt större genomslag. Med...

Varför kampsporter blir alltmer tilltalande för kvinnor

Kampsporter, som länge varit kända som "maskulina", håller på att förändra sin image. Tatamimattor, ringar och burar ser...

Dessa situationer, vanliga i en kvinnas liv, utgör faktiskt våld.

De presenteras för dig som "normala". Du har hört dem upprepas sedan barndomen, som ett oundvikligt bakgrundsljud. Ändå...

Denna rugbyspelare bedömdes ha "för mycket smink" på gymmet och svarar på kritiken.

Varför ska man behöva välja mellan styrka och smink? Varför skulle mascara få hantlar att darra? Inför kommentarer...

Könsbaserat våld i skolor: en studie pekar på en "oroande utveckling" i skolklimatet

I flera regioner i världen har nyligen genomförda studier väckt oro över en ökning av misogynt och anti-HBTQIA+-beteende...