Gisèle Pelicot, som har blivit en global symbol för mod, dekorerades av den spanska premiärministern.

Gisèle Pelicot, en symbolisk figur i kampen mot könsbaserat våld, mottog den spanska förtjänstorden den 3 mars 2026 från premiärminister Pedro Sánchez. Denna utmärkelse erkänner hennes universella kamp för att "flytta skammen från förövarna".

En högtidlig hyllning i Madrid

Under en rörande ceremoni berömde Pedro Sánchez Gisèle Pelicots "beslutsamhet" i att omvandla "tystnad till kollektiv medvetenhet". Han uttryckte sin "djupa respekt" för denna kvinna som vågade höja sin röst mot "outhållbart manligt våld" och utvidgade sin aktivism bortom Frankrikes gränser.

Den spanska ledaren tilldelades sjuttioårsåldern för sin banbrytande roll i "ett kulturellt skifte som är avgörande för samhället som helhet", genom sitt förespråkande för kvinnors rättigheter och friheter. Detta officiella erkännande etablerar Gisèle Pelicot som en förebild för en global sak.

Från Mazan till europeiska huvudstäder

Efter den betydelsefulla rättegången mot hennes exman i Mazan, där 50 män dömdes för drogrelaterade gruppvåldtäkter, har Gisèle Pelicot gjort ett flertal internationella offentliga framträdanden. Hennes bok "Et la joie de vivre" (Och livets glädje), som redan har sålt hundratusentals exemplar, skildrar hennes prövningar och hennes motståndskraft.

Mottagen av drottning Camilla i London

Gisèle Pelicot, som nyligen hyllades av drottning Camilla i Storbritannien och sa att hon var "chockad" över sin berättelse, genomför nu en serie möten runt om i Europa. Från Madrid till London bär hon på ett universellt budskap: skammen måste flyttas till förövarna, och offren måste säga ifrån.

Genom att tilldela Gisèle Pelicot medaljen hedrar Pedro Sánchez en kvinna som förvandlade Mazan-rättegången till en global samhällelig vändpunkt. Som en symbol för orubbligt mod påminner hon oss om att att förvandla lidande till en kollektiv kamp kan förändra tankesätt. En välförtjänt utmärkelse för någon som nu avvisar offerstämpeln.