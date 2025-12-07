Search here...

Dessa städer gjorde allt för att fira julen: deras julgranar är sanna mästerverk.

Samhället
Fabienne Ba.
@galerielafayette et @rockfellercenter/Instagram

När julhelgen närmar sig gör vissa städer allt för att förvandla sina torg och köpcentrum till bländande ljusshower. Dessa monumentala julgranar är inte bara dekorationer: de är sanna konstverk. Civitatis 2025-rankningen avslöjar unika skapelser där tradition, innovation och magi möts.

Paris: En magisk upplevelse under kupolen på Galeries Lafayette

I Paris väntar ett hisnande skådespel besökarna på Galeries Lafayette Haussmann. I år når julgranen en höjd av 16 meter och är prydd med 560 kg röda band och 8 kilometer LED-girlanger. Med temat "Den vackraste gåvan" av illustratören Jeanne Detallante förvandlar den den berömda kupolen till en magisk miljö. Runt den berättar förtrollande fönsterutställningar magiska historier, medan staden erbjuder nattliga turer med upplysta bussar för att förlänga förtrollningen. Paris bevisar därmed – återigen – att elegans och kreativitet kan kombineras för att glädja både unga och gamla.

Rio: En jätte som flyter på lagunen

Efter fyra års frånvaro har den flytande julgranen i Rodrigo de Freitas-lagunen återvänt för att lysa upp Rio de Janeiro. Denna gigantiska julgran, som är en sann symbol för kollektiv glädje, lyser inte bara upp natthimlen utan reflekteras också i lagunens vatten och skapar ett unikt vattenpanorama. Dess livfulla färger harmoniserar med stadens ljus för att erbjuda en oförglömlig visuell upplevelse. För både lokalbefolkningen och turister har det blivit en oförglömlig festlig ritual att bevittna tändningen av denna flytande jätte.

Vilnius och Prag: historiska och moderna mästerverk

I Europa har Vilnius och Prag också gjort allt för att locka besökare. I Litauens huvudstad står en imponerande 20 meter hög metallkupol stolt på det centrala torget. Dess 5 kilometer långa ljus omger en traditionell julmarknad och blandar lokalt hantverk och delikatesser i en varm och välkomnande atmosfär.

Prag reser för sin del en 24 meter hög julgran på det berömda torget i Gamla stan. Fram till den 6 januari förtrollas förbipasserande av konserter, gotiska shower och underhållning, och förvandlas till en veritabel julsaga i naturlig storlek.

Strasbourg, Budapest och New York: livfulla traditioner

Strasbourg, ofta kallad Europas julhuvudstad, behåller sitt rykte med en majestätisk julgran och belysning som förvandlar staden till ett vykortsliknande underland. Budapest kombinerar tradition och modernitet, med dekorationer som framhäver den historiska arkitekturen och festliga marknader längs Donau.

I New York fortsätter det berömda Rockefeller Center att fascinera: varje år lockar dess julgran tusentals besökare och blir en universell symbol för trevlighet och ljus under denna festliga period.

Dessa städer visar att julen är mycket mer än bara en högtid: det är en tid då konst, kreativitet och känslor möts för att skapa oförglömliga minnen. Varje julgran, oavsett om den är svävande, metallisk eller monumental, berättar en historia och bjuder in besökare på en förtrollande resa. Besökare kommer inte längre bara för att beundra dekorationer; de kommer för att uppleva en komplett sensorisk resa, där ljus, färg och tradition sammanflätas för att fira den kollektiva magin.

När julgranar blir experiment

Utöver sin storlek och briljans förkroppsligar dessa granar en positiv filosofi: att fira livets skönhet, uppmuntra till gemenskap och dela ett ögonblick av enkel men djup lycka. Oavsett om man promenerar genom Vilnius marknader, beundrar reflektionerna i Riolagunen eller förundras under den parisiska kupolen, påminner vart och ett av dessa träd oss om att julen framför allt är en fest för känslor och gemenskap.

Kort sagt, dessa festliga skapelser förvandlar varje stad till en modern saga. De bjuder in invånare och besökare att fira kollektiv magi, dela glädjestunder och komma ihåg att skönhet ofta finns i detaljerna, i undret och i ljuset som vi ger och tar emot.

