De snyggaste männen 2025 enligt en studie: en lista som utmanar förutfattade meningar

Varje årsslut för med sig sin beskärda del av rankningar och trender, men den här genererar mycket uppmärksamhet. En studie utförd avPlayersTime , en dataanalysspecialist, undersökte åratal av People magazine-publikationer för att fastställa vad som för närvarande fängslar allmänheten. Resultatet? En ranking från 2025 av "Världens stiligaste män", dominerad av bekanta ansikten ... men vars profiler avslöjar en slående förändring i standarderna för manlig skönhet.

Theo James i spetsen, ren charm

Den brittiske skådespelaren Theo James, som blev känd i "Divergent" och har varit älskad sedan "The White Lotus", kommer på första plats. Enligt studien uppfyller han 89 % av kriterierna för det "ideala porträttet": naturlig närvaro, intensiv blick, diskret elegans och en mystisk aura som verkar vara universellt beundrad.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av THEO JAMES (@theojames016)

Bakom honom finns Jonathan Bailey, stjärnan i "Bridgerton", och den colombianska sångaren Maluma, vars karismatiska närvaro kompletterar denna ledande trio. Tre väldigt olika personligheter, men med en tydlig gemensam nämnare: tyst självförtroende, en stark stil och uppriktighet i deras attityd.

Det är viktigt att komma ihåg att skönhet är subjektivt: dessa män högst upp på listan kommer inte att uppfattas som stiliga av alla, och deras utseende kan till och med verka "klichéaktigt" eftersom det överensstämmer med skönhetsstandarder. I slutändan, oavsett kön, har varje person sin egen unika och värdefulla skönhet. Denna rangordning borde inte få er att känna er osäker, mina herrar: var helt enkelt er själva.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av People Magazine (@people)

En sammansatt skiss av "modern charm"

För att fastställa denna rangordning analyserade forskare trender över flera år i detalj: ålder, längd, ögon- och hårfärg, kroppsbehåring, tatueringar, fysik, men även relationsstatus och till och med astrologiskt tecken. Resultatet: den vanligaste profilen är den av en lång, mörkhårig, atletisk man som närmar sig fyrtio, med en touch av mystik i ögonen.

Resten av rankningen bekräftar denna trend: Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green och Timothée Chalamet sticker också ut. Olika världar, men alla förkroppsligar en form av autentisk skönhet, en blandning av styrka, känslighet och djup.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jacob Elordi Fan (@jacobelordicom)

Mot en mer nyanserad syn på "maskulin charm"

Utöver ansikten och statistik avslöjar denna topp 10-lista hur mycket konceptet om manlig skönhet utvecklas. Borta är kulten av den perfekta kroppen eller det stereotypa maskulina idealet: år 2025 finns skönhet i uttryck, attityd, närvaro och personlighetens aura. Den ligger lika mycket i tyst självförtroende som i förmågan att vara sig själv, i diskret karisma eller en uppriktig blick, i en stil som återspeglar individualitet snarare än konformitet.

Denna ranking är därför inte en standard att sträva efter, utan snarare en återspegling av de olika sätt på vilka charm kan manifestera sig. Vissa människor föredrar ett busigt leende, andra naturligt självförtroende, ytterligare andra elegans eller känslighet. Det viktiga är att förstå att skönhet är mångfacetterad: den är inte begränsad till mediestandarder, och varje person har sina egna unika egenskaper. I slutändan uppmanar detta nya perspektiv på maskulin charm oss att komma ihåg att varje man, på sitt eget sätt, kan vara stilig.

Kort sagt, mer än bara en ranking, bekräftar den här studien att skönhet är mångfacetterad. Och i år har den helt klart en tydligt brittisk accent.