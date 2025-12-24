Experter har identifierat 6 typer av människor som ger gåvor ... vilken är du?

På denna juldag är din säck äntligen packad och presenterna bara väntar på att öppnas. Precis som varje år finns det flera typer av älvor: de som gör presenter för hand, de som noggrant följer önskelistan som sparats på sin telefon, och de som väljer mer traditionella presenter, ibland valda i sista minuten. Experter som intervjuats av HuffPost identifierade sex presentgivarprofiler ... vilken är du?

Materialisten

De säger ofta att "det är tanken som räknas", men det som döljer sig under kraftpappret och de metalliska banden är ganska avslöjande. På julafton, när du leker dubbelagent för tomten , visar du ditt sanna jag. Medan vissa är stolta över sina presenter, är andra mindre skrytsamma och föredrar den hemliga tomtens anonymitet. Mellan mormodern som njuter av att ge handgjorda tröjor till hela familjen och dig, alltid utrustad med den elegantaste och trendigaste presenten, är det en enorm skillnad.

För dig är en chokladask och en vacker blombukett inte ens reservplaner. De är helt borta från din lista. Om du är typen som ger tresiffriga klockor, designerväskor eller elsparkcyklar till dina vänner och familj, är du stämplad som "materialistisk". Och oroa dig inte, det är inte en nedsättande term. Du försöker inte imponera eller skryta med din rikedom. Din gåva kanske är mer lyxig och flashig, men den tillgodoser på ett smart sätt en önskan eller ett behov, vare sig det är mer eller mindre brådskande.

”Den här typen av person arbetar vanligtvis inom en sektor med direktkontakt med kunder eller där image är av största vikt. Deras motto: ’Man måste se ut som en basebollspelare för att vara en basebollspelare’”, förklarar Alyse Dermer, grundare av Mr. Considerate, till HuffPost.

Det sentimentala

Du hatar opersonliga presenter som Wonderbox-presentset eller färdiga korgar. Istället för att dröja sig kvar framför presenter prydda med stora rosetter och med skylten "presentidéer", skapar du din egen väg. Du föredrar presenter som har mening och kommer från hjärtat. Presenter som bär initialerna till dina nära och kära eller berättar en del av deras historia.

Du vet hur man berör dina nära och kära med personliga eller specialdesignade presenter. Du vill att din present ska vara lika unik som mottagaren. Under granen placerar du smycken med graverade namn, fotoböcker eller familjeporträtt i serietidningsstil. När det stora ögonblicket för uppackningen kommer är det inte ovanligt att se en glädjetår rinna nerför mottagarens kind. "Den här personen är omtänksam, nostalgisk och värdesätter mänsklig kontakt", konstaterar Dermer.

Projektorn

Dina presenter är ofta klumpiga. Du menar inget illa när du ger dem, men dina nära och kära kanske grimaserar eller tvingar fram ett artigt "leende". Det är svårt att höra, men du ger presenter som hamnar på eBay nästa dag eller samlar damm i en låda. Att köpa presenter är faktiskt en uppgift som djupt stör dig. Om du kunde betala någon för att göra det åt dig skulle du inte tveka en sekund. Utan att känna till dina nära och kära smak ger du en present du själv skulle ha velat få, och ibland fungerar det, ibland inte.

Fokus ligger på personen som ger köksrobotar till upptagna kvinnor, gymmedlemskap till soffpotatisar eller Hello Kitty-armband till 16-åringar. Dessa gåvor är gränsande till olämpliga, men personen som ger dem har inte för avsikt att vara sårande eller förödmjukande.

Prokrastineraren

Du har en klar idé i åtanke och du vet exakt vad dina nära och kära förväntar sig av jultomten. Förutom att din avslappnade attityd leder dig vilse från ditt ursprungliga mål och tvingar dig att revidera dina planer. Du väntar till sista minuten, och när du äntligen kommer till affären är den slutsåld. Istället för att köpa en eterisk oljediffusor nöjer du dig med en enkel rökelsekare från Action. Medan de mer organiserade bland er köper presenter en månad i förväg och drar nytta av fantastiska erbjudanden, gör ni era julaftonshandlingar samtidigt som ni handlar mat till måltiden.

Lyssnaren

Du struntar inte i presenter. Faktum är att du är en duktig lyssnare, och det är tack vare denna sällsynta egenskap som du lyckas göra dina nära och kära glada. Du kommer ihåg allt dina vänner och familj säger, i vetskap om att det kommer att vara användbart någon dag (särskilt vid jul). För att hålla koll på dessa önskningar, smugit in mellan skvallerbitarna, kanske du till och med har skapat en smart lista på din telefon. Och om personen i andra änden svarar "Jag behöver ingenting" på frågan om presenter, kommer du att genomföra ett subtilt förhör. Mormödrar är utmärkta på detta!

Bekvämlighetssökaren

Om du föredrar det enklaste tillvägagångssättet och letar efter enkla presenter, då är du en praktisk person. Du väljer alltid "säkra" presenter, beprövade favoriter: en chokladask, ett presentkort från en välkänd återförsäljare, en enkel filt. Du skulle inte riskera att välja parfym från Sephora eller en bok från en bokhandel. Men det betyder inte att du försummar dina nära och kära: alla har trots allt sitt eget kärleksspråk.

Det som spelar roll är inte så mycket gåvans natur, utan snarare gesten. Ett litet handskrivet kort och några godsaker är ibland värda mer än en överprissatt pryl som inte ens fanns med på listan.