Tumsugning: den överraskande sanningen bakom denna vana i vuxen ålder

Medan vuxennappar åtnjuter oväntad succé finns det också vuxna som föredrar sina tummar framför dessa silikonbelagda munstycken. Med tummen hårt tryckt mot gommen och fingret instoppat över näsan, denna gest, typisk för trötta småbarn, kvarstår långt bortom spädbarnsåldern. En skyldig njutning, en outsäglig vana, tumsugning är en reflex som även drabbar män i kostym och slips och kvinnor i affärskläder.

En gest djupt rotad i sökandet efter komfort

De som drabbas mest kommer inte att skryta om det. Att suga på tummen efter att man vuxit ur blöjor, flaskor och godnattsagor är lite pinsamt. Vissa slutade naturligt eller under hotet från en ortodontist, medan andra fortsatte med denna ursprungliga vana. Denna tröstande gest, ofta åtföljd av ett silkeslent kaninöra eller en näsduk som bär vår kroppslukt, är ett obehagligt minne synonymt med tandställning för många av oss. Ändå förblir tummen för andra en stresslindrare, ett avslappnande medel inom bekvämt räckhåll från munnen.

Barn suger på tummarna för att lugna sig själva efter en hemsk mardröm, medan vuxna sträcker sig efter dem när de ställs inför bensinräkningar, skatteblanketter och komplicerade pappersarbete. Om det fortsätter genom åren beror det på att tumsugning, även i vuxen ålder, aktiverar hjärnans emotionella komfortkretsar. Från födseln stimulerar denna handling neurologiska områden kopplade till lugn, saktar ner hjärtfrekvensen och minskar spänningar. Det är faktiskt inte ovanligt att se fostret suga på tummen på graviditetsugljud.

I motsats till vad många tror är ihållande tummsugande inte ett tecken på omognad. Det är ofta ett omedvetet sätt att självreglera: precis som andra kan röra vid deras hår, bita sig i läpparna eller vagga försiktigt, blir tummen en "säker fristad". Denna vana uppfyller ett genuint behov: behovet av att känna sig trygg.

Ett möjligt symptom på underliggande stress, inte en regression

Det är inget fel med att suga på tummen som vuxen. Visst, det kan pressa tänderna framåt och motverka effekterna av tandställning som användes i barndomen, men det är inte barnsligt. Människor som fortsätter att suga på tummarna är ofta överarbetade eller belastade med många ansvarsområden . Vi pratar inte om en borttappad Lego-leksak eller en flyktig sorg över en tallrik broccoli.

Psykologer påminner oss om att en repetitiv gest, särskilt en som ärvts från barndomen, kan signalera underliggande känslomässig spänning. Att suga på tummen i vuxen ålder är inte nödvändigtvis ett problem i sig, men det kan vara ett tecken på ihållande stress, mental överbelastning eller känslomässig trötthet som är svår att formulera.

I det här fallet fungerar tummen som en "lugnande genväg". Hjärnan behöver inga nya verktyg för att lugna sig själv: den använder sig av de äldsta och mest effektiva metoderna, de som programmerades redan före språket.

En vana som också kan avslöja ett behov av anknytning

Att suga på tummen är långt ifrån en oskyldig ritual. Det är ren självbelåtenhet , en handling av välbefinnande i första person. Människor som gör det kan ha saknat kärlek under barndomen eller känt att de inte fick tillräckligt med omvårdnad. För vissa vuxna är tumsugning kopplat till behovet av att känna en lugnande närvaro, även om det är symboliskt.

Psykologer ser ibland detta som ett uttryck för vad som kallas "osäker anknytning", där individen omedvetet söker en stabil källa till tröst, efter att ha varit oförmögen att få den regelbundet under barndomen. Detta betyder inte att personen lider av en störning; snarare betyder det att de har stark emotionell känslighet och har lärt sig, mycket tidigt, att förlita sig på självlugnande beteenden.

Vissa människor tuggar på ändarna av pennor, biter på naglarna eller biter på insidan av kinderna. Och så finns det de som håller fast vid sina gamla vanor och fortsätter att suga på tummarna som en terapeutisk behandling. Tummen är bra för sinnet, men inte så bra för tänderna...