Denna före detta franska astronauten orsakade uppståndelse på första raden i en modevisning

På modevisningar är de främsta raderna ofta upptagna av kändisar från film, musik eller sociala medier. Ibland drar en oväntad gäst till sig uppmärksamhet. I Paris, vid den senaste Chanel-visningen höst/vinter 2026/2027, väckte den franska astronauten Claudie Haignerés närvaro på första raden nyfikenhet hos både gäster och onlinetittare.

En oväntad gäst på Paris modevecka

Chanels höst-/vintervisning 2026/2027, som hölls på Grand Palais, samlade ett flertal personligheter från modevärlden. Bland gästerna uppmärksammades snabbt Claudie Haignerés närvaro. Den före detta astronauten, igenkännbar på sin korta frisyr och diskreta stil, satt på första raden. Hon bar en svart ensemble bestående av vida byxor och en broderad jacka. Detta framträdande förvånade vissa betraktare, som inte är vana vid att se personer från forskarsamhället vid den här typen av evenemang.

En inbjudan kopplad till en personlig berättelse

Claudie Haignerés närvaro på visningen var ingen slump. Den var kopplad till designern Matthieu Blazys karriär. Innan han ledde ett stort modehus hämtade den belgiske designern inspiration från den franske astronauten till sin examenskollektion som presenterades 2006 på modeskolan La Cambre i Bryssel. Vid den tiden föreställde han sig redan silhuetter inspirerade av rymdutforskning, med tekniska former och referenser till astronautkostymer.

Claudie Haigneré, en pionjär inom rymdutforskning

Claudie Haigneré är en framstående figur inom europeisk rymdutforskning. År 1996 blev hon den första franska kvinnan att åka ut i rymden under Cassiopée-uppdraget ombord på rymdsonden Soyuz TM-24. Hon deltog sedan i ett andra uppdrag år 2001 och blev därmed den första europeiska kvinnan att besöka den internationella rymdstationen. Totalt tillbringade hon mer än 25 dagar i rymden under sina uppdrag.

Kort sagt, Claudie Haignerés närvaro på första raden i en parisisk modevisning överraskade många observatörer. Denna inbjudan belyser också de ibland oväntade kopplingarna mellan mode, vetenskap och konstnärlig inspiration. Som en pionjär inom rymdutforskning och en ledande figur inom fransk forskning fortsätter den tidigare astronauten att sätta sina spår, även inom områden som skiljer sig mycket från rymden.