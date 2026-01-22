Skönhet, mode: hur 2016 blev "komfortåret" för en generation

Converse-sneakers på fötterna, en drömlik Chainsmokers-låt som spelar i öronen, en rutig skjorta knuten runt midjan, en synlig piercing och EOS-balsam alltid inom räckhåll. Det som var pinsamt igår är ett statement idag. När 2026 lovar att bli mer ångestframkallande och osäkert än någonsin ser vi glatt tillbaka. Vi firar 2016, ett år då våra selfies bar Retrica-stämpeln och våra berättelser fylldes av Starbucks-muggar och palmer.

Tillbakablick på 2016: ett år fullt av färger

"Gott nytt år 2016." Nej, det var inte ett stavfel, och inte heller resultatet av en särskilt berusad nyårsafton. Fingrarna gled inte på tangentbordet i nedräkningens eufori. Det var avsiktligt. I dessa oroliga tider är 2016 något av ett lyckoår för oss, vår kollektiva tillflyktsort. Det är året för "skyltdockutmaningen", det överdrivna hundfiltret, de jordgubbsdoftande Vans och fotona där vi tatuerade "Forever Young" på våra underarmar. När vi tänker tillbaka på alla dessa färgkoder och maximalistiska klädkoder, finner vi oss själva säga den där nästan symptomatiska frasen: "Det var bättre förr."

Inget behov av en högpresterande "Tillbaka till framtiden"-maskin för att hoppa tillbaka i våra trasiga microshorts och återupptäcka känslan av ett sammetshalsband mot vår hud. Allt som krävs är en snabb titt igenom våra arkiv, de som dagens ungdomar skulle anse vara "pinsamma" eller "obekvämt". Många förnekar 2026 och föredrar att återuppleva den eran, som känns som stenåldern för dagens tonåringar. 2016 var ett slags guldålder, ett avgörande år då sociala medier ännu inte hade invaderat våra liv och vi var likgiltiga inför andras åsikter.

Det var året då "swag" inte var boomerslang, utan den mest använda hashtaggen under inlägg med mättade färger. Det var också året då varje foto redigerades av Retrica och vi fyllde i våra ögonbryn till soundtracket till Zara Larssons "Lush Life". Vi minns fortfarande det fruktiga avtrycket av babyläppar på våra läppar och Victoria's Secret-sprayen på vår solbrända hud. Det var året för iscensatta men spontana ögonblicksbilder med hjärtformat hår och fingrar som stavade "KÄRLEK".

Återupptäcka den estetiska komforten från en svunnen tid

År 2016 verkade allt mer fridfullt, enklare, lättare. 2016 var lite som vårt paradis mitt i det rådande kaoset, vårt känslomässiga eldorado i den allmänna instabiliteten. Vi tog bilder för skojs skull, inte för att få likes eller lyda påbud. Och våra Snapchat-stories var mer som en slumpmässig vlogg än en noggrant manusförfattad och minutiöst planerad fotografering. Instagram och Snapchat var fortfarande utrymmen för varsam kreativitet, Tumblr en kollektiv moodboard. Allt detta skapade en känslomässig kokong, där alla kunde definiera sig själva, känna igen sig själva och känna sig samhöriga med andra utan press. Inte konstigt att 2016 blev ett samlingsrop.

De vuxna som är för 2016 och som återtar "I love NY"-t-shirts, ger efter för tie-dye igen och återupptäcker Charlie XCX:s röst är samma tonåringar som 2016 inte hade några andra prioriteringar än att beundra solnedgångar och avsluta sin Polaroidfilm. Det är också de som drömde om att ströva omkring på Palm Springs gator, skaffa Louis Vuitton Alma-väskan och ha en pool bara för att öva på hårflikar. 2016 var ett år då vi såg livet genom rosenfärgade glasögon, och inte bara genom hjärtformade.

2016 var ett avgörande år, inte överdrivet digitalt, men tillräckligt för att fylla ett Instagram-flöde. Det var en slags gyllene medelväg mellan modernitet och vintage-känsla. Dessutom, på tidslinjen, infaller 2016 efter finanskrisen 2008 och före Covid-19-pandemin. Detta förklarar den påtagliga livslusten och smittsamma entusiasmen. Och vare sig det var av en slump eller inte, behövde vi inte självhjälpsböcker för att odla positivitet: det var medfött.

Nostalgi, det bästa botemedlet inför osäkerhet

Om vi behåller ett ljuvt och fridfullt minne av 2016, beror det på att det var ett år av upptäckter, släppande, genuin coolhet och självbekräftelse. Ändå verkar vårt minne ha överskuggat vissa detaljer från det året, vilket också var året för Brexit och Trumps första seger.

I verkligheten är 2016 en referenspunkt, precis som år 2000 och dess lågmidjade jeans var. Denna värld är bekant för oss; den talar till oss och tröstar vårt inre barn. Vi klamrar oss fast vid den, inte av ånger, utan för att få skydd. 2016 är vår nödlinje i farofyllda tider. Det återspeglar också en nostalgi som nästan är terapeutisk.

Nostalgi är inte en svaghet i anden; det är ett skyddsnät när allt är skakigt. Kort sagt, 2016 återvänder som ett tröstår, inte för sina specifika föremål eller utseenden, utan för vad det representerade: en känslig balans mellan kreativitet och trygghet, personligt uttryck och kollektiv tillhörighet. År 2026 blir vi den Tumblr-tjej vi ville vara 2016, och återupplever det året som i refrängen "Forever Young".