"Det goda studentsyndromet": den osynliga fällan som så många briljanta kvinnor faller i

Du lyckas, du utmärker dig, du uppfyller alla krav ... och ändå är något inte riktigt rätt. Bakom en polerad och högpresterande image upplever många kvinnor en genomgripande trötthet, en ständig press att göra bra ifrån sig. Tänk om denna oro hade ett namn? Välkommen till det inre av "bra studentsyndromet".

Ett pedagogiskt arv som formar beteenden

Från barndomen lär sig många flickor att vara trevliga, flitiga och samvetsgranna. De hyllas för sin allvarsfullhet, anpassningsförmåga och lugn. Samtidigt tolereras djärvhet, experimenterande och ibland till och med olydnad lättare – eller till och med uppmuntras – hos pojkar. Denna subtila men ihållande betingning skapar briljanta vuxna, förvisso, men ofta vuxna som är mer angelägna om extern bekräftelse än om sina egna begär.

Denna utbildningsmodell värdesätter värdefulla egenskaper som lyssnande, empati och pålitlighet, men lämnar lite utrymme för självhävdelse eller ambition. Som ett resultat blir du expert på att möta förväntningar, ibland på bekostnad av din inre drivkraft, fysiska energi och glädjen i att ta risker.

När perfektion blir en andra hud

"Syndromet med den duktiga studenten" är inte alltid synligt. Det smyger sig in i vardagen genom välutvecklade reflexer: att vilja göra allt perfekt, undvika konflikter, säga ja även när kroppen skriker efter en paus. Du kan utmärka dig i ditt arbete, generöst ta hand om andra, samtidigt som du gradvis försummar dig själv.

Denna perfektionism är inte bara ett intellektuellt krav; den manifesterar sig även fysiskt. Spänning i axlarna, kronisk trötthet, andnöd: kroppen talar när sinnet påtvingar för många regler. Och trots framgångar kvarstår tvivlet. Du tonar ner dina prestationer, du är rädd för att göra misstag, du skjuter ibland upp projekt av rädsla för att inte vara "tillräcklig".

Framgång går inte alltid hand i hand med synlighet.

Inom den professionella sfären är "högpresterande" ofta stöttepelare i teamet. De är pålitliga, effektiva och engagerade och levererar enastående arbete. Ändå tvekar de att ställa upp, förhandla eller be om befordran. De väntar på att deras meriter ska erkännas spontant, precis som i skolan. Men arbetslivet belönar också dem som vågar säga ifrån och ta sin plats.

I längden kan denna brist på kontakt skapa frustration och utmattning. Sinnet rusar iväg, kroppen blir trött och glädjen i att skapa minskar. Vissa kvinnor upplever då en förlust av mening, eller till och med en genomgripande ångest, trots ett liv som verkar "framgångsrikt" på pappret.

Djupt förankrade interna mekanismer

Detta syndrom är ofta baserat på djupt rotade övertygelser: "om jag gör ett misstag förlorar jag mitt värde", "jag måste förtjäna min plats". Dessa mönster kan förstärkas genom att kräva eller destabilisera tidigare erfarenheter. Den emotionella hjärnan associerar sedan prestation med emotionell trygghet.

Även kroppen anpassar sig. Den lär sig att hålla ut, att uthärda, att förbli upprätt även när den behöver slappna av. Ändå är din kropp en kraftfull allierad: den vet vad som är rätt, vad som ger dig näring, vad som utmattar dig.

Att tillåta sig själv en annan form av excellens

Att bryta sig loss från "den duktiga studenten"-syndromet betyder inte att man överger sina färdigheter eller sitt engagemang för kvalitetsarbete. Snarare handlar det om att omdefiniera excellens: en levande, förkroppsligad excellens som respekterar sina begränsningar. Det handlar om att lära sig att säga nej utan skuld, att experimentera utan att försöka kontrollera allt och att fira sina framgångar utan att förvänta sig applåder.

Stöd som coaching eller tankefokuserade terapier kan hjälpa till att lossa dessa automatiska reaktioner. Mindfulness, fri rörlighet eller att helt enkelt lyssna på kroppsliga signaler stärker självförtroendet och jordningen. Att dela med sig av saker till andra kvinnor hjälper också till att normalisera dessa känslor och omvandla sårbarhet till kollektiv styrka.

Från konformitet till samordnat ledarskap

Att inse detta syndrom är redan ett steg mot att återfå makt. För bakom denna "goda student" finns en kreativ, intuitiv kvinna, kapabel till djupt mänskligt ledarskap. Din känslighet, emotionella intelligens och ditt kroppsspråk är viktiga tillgångar.

Kort sagt, att vara flitig är inte problemet. Att känna sig förpliktigad att vara det för att förtjäna sin plats är däremot problemet. Genom att tillåta dig själv att ta plats, att lita på din kropp och dina begär, förvandlar du disciplin till frihet. Och den typen av frihet är smittsam.