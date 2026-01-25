Denna 81-åriga mormors gest för sitt barnbarn berör internetanvändare

Sue Jacquot, en 81-årig amerikansk mormor från Arizona, började spela Minecraft för att ekonomiskt stödja sitt barnbarn Jack, som lider av en sällsynt form av sarkom. Hennes YouTube-kanal, "GrammaCrackers", exploderade i popularitet och fick 400 000 prenumeranter på två månader och genererade intäkter och donationer som hjälper till att lindra hennes barnbarns medicinska kostnader.

Upptäck spel genom familjekärlek

Sue Jacquot, ett Minecraft-fan som introducerades till sporten av sina barnbarn en sommar, skapade sin GrammaCrackers-kanal för två månader sedan för att samla in pengar till Jacks behandling för muskel- och vävnadscancer. Hennes engagerande personlighet och genuina entusiasm fängslade omedelbart hennes publik: partnerskap, skyhöga åsikter och en enorm gemenskap etablerades inom några veckor.

En kedja som exploderar och räddar liv

På mindre än 60 dagar nådde GrammaCrackers 400 000 prenumeranter och genererade annonsintäkter som gick direkt till Jacks vård. En GoFundMe-kampanj, länkad i varje videobeskrivning, samlade in nästan 49 000 dollar (42 000 euro). Denna virala succé förvandlade en vanlig mormor till en sann spelikon och berörde miljontals internetanvändare med sin beslutsamhet.

Rörande reaktioner från familjen

Austin, Jacks äldre bror, vittnar om effekten: ”Ord kan inte uttrycka vår tacksamhet. Er generositet lättar bördan av sjukvårdskostnader under denna osäkra tid.” Sue, förvånad, förklarar för kameran: ”Er hjälp är helt enkelt otrolig. Jag kan inte förstå vad ni gör.” En nyligen gjord livesändning där Jack besöker sin Minecraft-skapelse blir ett rörande ögonblick av kontakt.

Kärleken mellan generationer segrar på internet

Den här berättelsen går bortom bara framgångar inom spelvärlden: en 81-årig mormor bemästrar YouTube, enar en global gemenskap och räddar sitt barnbarn genom sin nyfunna passion. Den här berättelsen påminner oss om den extraordinära kraften i sociala medier när de tjänar genuina och rörande mänskliga syften.

Sammanfattningsvis illustrerar Sue Jacquots berättelse kraftfullt att solidaritet och familjekärlek kan överskrida generationer och teknologi. Genom att förvandla en enkel passion till ett enormt stöd bevisar denna mormor att hjärtat, långt mer än åldern, är den verkliga drivkraften bakom de största mänskliga revolutionerna.