"Det är oacceptabelt": en utlandsbo i Paris avslöjar den dolda sidan av sitt dagliga liv

Bakom den parisiska vykortsbilden döljer sig en mindre glamorös verklighet. Charlotte Wells, en amerikan bosatt i huvudstaden, förväntade sig aldrig att bli viral genom att filma… hennes klättring uppför trapporna till sin lägenhet. Och ändå har denna TikTok, med sin bedrägligt dramatiska ton, fängslat miljontals internetanvändare. Med en blandning av sarkasm och uppriktighet avslöjar den unga kvinnan en sällan uttalad sanning: att bo i Paris är långt ifrån en permanent dröm.

När den parisiska drömmen spårar ur

Allt började med en improviserad, nästan instinktiv avfärd. Utmattad av New Yorks tempo tog Charlotte tillfället i akt att ta en paus i en tom lägenhet i Paris. Från det ögonblick taxin släppte av henne framför hennes Haussmann-byggnad smög sig desillusioneringen på. Ingen hyfsad hiss, oändliga trappor och ett vardagsliv mer atletiskt än glamoröst. Hennes bitande humor räddade henne dock. Genom att berätta om sina dagliga klättringar på TikTok (@char.winslow), med baguetten i handen, förvandlade hon sin trötthet till en komisk ritual.

Internetanvändare reagerar med en blandning av skratt och indignation.

Videon utlöste snabbt en mängd kommentarer. Medan många tyckte att situationen var rolig, var andra upprörda: "Det här är oacceptabelt! Den tid och energi det tar att bara komma hem är galen", skrev en användare. En annan tillade ironiskt: "Och utöver det är jag säker på att hyran är superdyr!" Dessa kommentarer säger mycket om hur man uppfattar den "parisiska drömmen" utifrån – en blandning av beundran och förvåning över en mindre glamorös verklighet.

Bakom ironin lyfter Charlotte (@char.winslow) fram en paradox: kontrasten mellan Paris romantiska klichéer och vardagslivets hårda verklighet. Långt från terrasserna och solnedgångarna lär hon sig att bygga sin egen version av Ljusens stad – genom promenader, möten och skrattutbrott. Kanske är det den sanna skönheten i att vara uppryckt med rötterna: att skratta åt det som utmattar en, älska det som verkade "oacceptabelt" och hitta mening där man minst anar det.