Hörlurar limmade på öronen: vad detta ibland avslöjar om ens inre tillstånd

Oavsett om vi springer ärenden, tar tunnelbanan, promenerar genom gatorna eller till och med arbetar, har vi hörlurar fastklistrade i öronen från morgon till kväll. Detta tillbehör, som maskerar stadens liv och rörelse och ersätter tågbuller med en trevlig spellista, är nästan en förlängning av våra huvuden. Att använda hörlurar överdrivet mycket är inte utan psykologiska konsekvenser.

Svårigheter att lyssna på sig själv

Hörlurar sitter praktiskt taget fastklistrade i våra öron. På väg till jobbet spelar de upp snabba berättelser från en podcast eller den fängslande berättelsen från vår femtioelfte ljudbok. På jobbet spelar de upp musik som kallas "intensiv koncentration", vilket avskärmar oss från yttre distraktioner och pratglada kollegor. På gymmet motiverar de oss med energigivande medleys. Och på kvällen, när vi väl är hemma, spelar de upp ljudet av regn eller åska, våra vuxna vaggvisor. Kort sagt, dessa Bluetooth- anslutna tillbehör, efterföljare till radion och Walkman, är en förlängning av vår hörsel.

När de får slut på ström är det världens undergång. Du känner dig fullständigt hjälplös, som om du inte skulle kunna överleva en dag i omgivningsljudet. Som om du har en hörselintolerans mot bilhorn, motorer och mänsklighetens oväsen. Att bära hörlurar hela tiden handlar inte bara om att fly in i din egen bubbla. Det handlar om att minimera din inre röst och dämpa dina känslor. När hörlursvolymen är som högst är dina känslor i "tyst" läge.

”Hörlurar kan vara ett värdefullt verktyg för att lindra stress genom att lyssna på musik eller en mindfulness-podcast. Men deras överdrivna och tvångsmässiga användning kan leda till att vissa människor isolerar sig och antar sociala undvikande beteenden”, konstaterar Dr. Grant Blashki i tidskriften Body and Soul . Att lyssna på symfonin av tibetanska klangskålar för att varva ner inför en intervju har därför inte samma ”räddande” effekt som att lyssna på slumpmässiga låtar under lunchrasten. Människor som är beroende av hörlurar är i allmänhet desamma som inte står ut med tystnad, fullständig stillhet. De fruktar denna ensamhet och inre oro.

När musiken blir en tillflyktsort

Förklaringen till detta hörlursberoende är kanske mer rationell och återspeglar inte alltid en panikslagen rädsla för tystnad. Det är ett välkänt faktum att "musik lugnar själen". Det är vår terapi, lättillgänglig via hörlurar eller öronsnäckor. Och det finns ingen anledning att sätta på Pharrell Williams "Happy" för att njuta av den där lilla dopaminkicket. Musik "verkar i hjärnan på drogkretsen, eftersom den är kopplad till njutnings- och belöningssystemet", förklarar Pierre Lemarquis, neurolog och neurofysiolog, till actu.fr.

Detta förklarar det nästan tvångsmässiga begäret efter rytm och groove i våra öron. Ett ljud leder till ett annat, lite som chokladbitar. Musik utlöser också frisättningen av endogent morfin och härmar den kemiska sammansättningen av antidepressiva medel i kroppen. Utan risk för beroende. Det är verkligen därför vi inte kan låta bli att trycka på play, oavsett vilken aktivitet vi gör. Musik fungerar då som en kokong inför fientlighet.

Som experten påpekar skapar musik också en illusion av närvaro: den bryter isoleringen. Den har också fördelen att den återupplivar positiva känslor. Att lyssna på musik som ackompanjerade vår tonårstid eller familjesammankomster är djupt lugnande. Det är inte för inte som "minnesmusik"-sessioner ordineras till personer med Alzheimers. Naturligtvis är det inte riktigt lika fördelaktigt att lyssna på true crime-avsnitt om historiens värsta seriemördare.

Rädslan för tristess i bakgrunden

Att ha hörlurarna ordentligt på plats och låta de små bastonerna sätta rytmen i våra dagliga liv är också ett sätt att undkomma monotonin. Denna hörselvana, som är långt ifrån exceptionell, återspeglar ett ständigt behov av distraktion, en svårighet att "göra ingenting". Att lyssna på ljudinnehåll om och om igen hindrar oss från att dagdrömma, tänka, föreställa oss och skapa.

Att se landskapet passera på ett tåg utan att öronen fylls av de senaste hitsen verkar nästan otänkbart. Precis som att lämna hörlurarna hemma när man går ensam. Ändå är tristess, även om det ibland är plågsamt och omtumlande, djupt återställande. "Man måste ge sig själv stunder av tystnad: en kort promenad utan hörlurar eller låta tankarna vandra", tillägger Dr. Teresa Wenhart, musikpsykolog och musiker i Zürich, på sidorna i 20 Minutes .

Att bära hörlurar från morgon till kväll är inte ett tecken på tillbakadragenhet, och det är inte heller en "antisocial" attityd. Detta moderna beteende, som ofta anses oartigt, tyder på underliggande problem.