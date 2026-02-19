Att mäta midjan med toalettpapper: den nya trenden som skapar kontroverser

Att linda toalettpapper runt midjan för att "kolla" sin figur: det här är den nya trenden som sveper över sydkoreanska sociala medier. Presenterad som "en lättsam lek" är "toalettpappersutmaningen" ändå djupt splittrande. Utöver den virala effekten väcker den främst en grundläggande fråga: varför ska vi behöva mäta våra kroppar för att de ska anses vara legitima?

En enkel utmaning… och fruktansvärt symbolisk.

Principen är barnlek. Du river av lakan från en vanlig toalettrulle och virar dem hårt runt midjan, vanligtvis vid naveln. Antalet ark som används blir sedan en förmodad indikator på "normalt". På sociala medier är den implicita referensen till K-pop-idoler: ungefär fem lakan för att motsvara en midja som anses idealisk, knappt 50 till 55 centimeter. Färre lakan? Du är förmodligen "perfekt". Mer? Kommentarerna är ibland menade att vara humoristiska, men jämförelsen är högst verklig. Kroppen blir en siffra. En prestation. En tävling.

Det virala exemplet med Lee Sol-i

Fenomenet fick en särskild dimension när Lee Sol-i, hustru till den sydkoreanska komikern Park Sung-kwang, delade en video på sig själv när hon genomförde utmaningen. Hon meddelade att hon hade nått 4,5 löv, under "genomsnittet" som tillskrivs idoler. Klippet utlöste en lavin av reaktioner: beundran, förvåning, skämt, jämförelser. Vissa berömde hennes figur. Andra uttryckte en form av svartsjuka eller självkritik. Viralitet förvandlade en individuell gest till en kollektiv referens. Och det är där problemet börjar: det som kunde ha förblivit "ett spel" blev ett verktyg för social validering.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av 이솔이 ✨ (@s5llala)

Ett spel som ger upphov till ständiga jämförelser

Vid första anblicken kan utmaningen verka "rolig". Alla är trots allt fria att delta. Förutom att sociala medier inte fungerar i ett vakuum. De förstärker, upprepar och normaliserar. Genom att se mätningar tagna på pappersark får man intrycket att ett tal – eller i det här fallet ett antal kvadrater – definierar värdet av en kropp.

Vissa internetanvändare är oroliga över denna trend. De pekar på glorifieringen av extremt strikta kroppsstandarder, som redan är mycket vanliga i vissa mediekulturer. Experter på psykisk hälsa varnar också för att spridningen av dessa utmaningar kan förstärka besattheten av kroppskontroll, särskilt bland unga kvinnor. Bakom den skenbara lättsamheten finns det underförstådda budskapet tydligt: "ju smalare, desto bättre".

Din kropp behöver inte mätas för att vara legitim

Det är viktigt att komma ihåg: du behöver inte mäta din midja med toalettpapper. Du behöver inte heller väga dig för att anpassa dig till fluktuerande normer som trender ställer. Din kropp är inte en utmaning. Det är inte en poäng att lägga upp på din Instagram-story. Besattheten av smalhet, driven av orealistiska normer, kan få mycket verkliga konsekvenser för självkänsla, din relation till mat och din mentala hälsa.

Att ständigt jämföra sig med ultratunna figurer som presenteras som idealiska skapar ett osynligt men kraftfullt tryck. Din midja, dina höfter, din mage berättar din historia. De vittnar om ditt liv, dina upplevelser, din vitalitet. De behöver inte reduceras till en handfull blanka pappersark.

En varningstecken om vår relation med kroppen

Även om "toalettpappersutmaningen" roar en del och genererar miljontals visningar, avslöjar den främst en djupt rotad kult av smalhet. Denna kult försvinner inte bara för att den presenteras som ett "spel". Den bara döljer sig själv. Allt fler röster kräver en mer mångsidig och inkluderande representation av kroppar. Innehållsskapare, sjukvårdspersonal och internetanvändare påminner oss om att en "hälsosam kropp" inte definieras av ett enda mått. Kroppslig mångfald är en verklighet, inte ett undantag.

Kort sagt, att räkna toalettpapper säger ingenting om ditt värde, din skönhet eller din styrka. Denna virala utmaning belyser en oroande trend: att förvandla kroppen till ett objekt för ständig konkurrens. Du förtjänar att må bra med dig själv utan att behöva göra ett absurt test. Din kropp är helt legitim som den är, med sin form (eller brist på densamma), sin unikhet och så vidare. Snarare än att försöka passa in i en snäv standard är det kanske dags att fira det som gör dig unik – att vara fri från toalettpapper.