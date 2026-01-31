Dessa familjer lever enligt strikta regler, ofta jämförda med ett sätt att leva från ett annat århundrade.

Mormonfamiljer, medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, lever ett liv som styrs av strikta religiösa principer som ibland frammanar 1800-talets värderingar. De delar ofta dessa ögonblick på sociala medier genom "mormonska influencers".

Kodifierade och konservativa levnadsregler

Mormoner undviker kaffe, te, tobak och droger, i enlighet med en hälsokod som kallas Visdomsordet. De praktiserar tionde, ger 10 % av sin inkomst till kyrkan och iakttar en månatlig 24-timmarsfasta, där de avstår från mat och dryck, och de sparade pengarna doneras till välgörenhet (fasteoffer). Ungdomar uppmuntras också att vänta tills de är minst 16 år gamla innan de dejtar och att prioritera seriösa relationer som leder till äktenskap, ofta firade i ett tempel.

Familjen är central i samhället, där äktenskap och barn värderas högt. Medlemmar uppmuntras också att anta ett blygsamt utseende: inga tatueringar, endast ett par örhängen för kvinnor och blygsamma kläder. Efter vissa tempelceremonier bär de religiösa underkläder som kallas plagg, symboler för andlig hängivenhet.

En evig familj i hjärtat av tron

Tempeläktenskap beseglar äktenskap "för tid och evighet", vilket möjliggör – för de mest fromma – en postum familjeåterförening i det himmelska riket. Barn "beseglas" rituellt till sina föräldrar; släktforskning och ställföreträdande dop för den avlidne förstärker detta band mellan generationerna.

Familjen har företräde, där fortplantning ses som ett "gudomligt uppdrag" och barns utbildning som en viktig andlig plikt. Familjeenheten uppfattas således som den grundläggande enheten i den gudomliga planen: den är samtidigt en plats för kärlek, moraliskt lärande och överföring av tro. Familjeroller värderas högt, med ett ideal om ett stabilt hem strukturerat kring religiöst engagemang, familjebön och aktivt deltagande i kyrkans liv. Familjen är således inte bara en social institution, utan en helig verklighet, förutbestämd att bestå bortom döden.

Stark närvaro på sociala medier

Trots sin påstådda blygsamhet investerar många mormoner kraftigt i Instagram, TikTok och YouTube för att visa upp ett liv som presenteras som harmoniskt och dygdigt: noggrant utvalda blygsamma kläder, balanserade familjemåltider, dagliga böner och hälsorutiner. Detta innehåll skapar en mild, ordnad och lugnande estetik som tilltalar en bred publik utanför deras religiösa gemenskap.

Mormonska "traditionella fruar", ofta framhävda eller förstärkta av reality-TV-program och sociala medieplattformar, förkroppsligar en stark återgång till traditionella familjeroller: långa klänningar, retrofrisyrer, minutiöst dekorerade interiörer, hemskolning och en betoning på moderskap. År 2025 har dessa figurer samlat miljontals visningar och blivit verkliga influencers av "mjuk konservatism", där andlighet, vintageestetik och hushållsprestationer smälter samman i en berättelse som är både nostalgisk och perfekt anpassad till samtida digitala koder.

Kort sagt, dessa mormonfamiljer vidmakthåller ett sätt att leva som är strukturerat av tro, och blandar viktoriansk åtstramning med digital modernitet. Deras online-närvaro, balanserad mellan autenticitet och idealisering, fascinerar lika mycket som den väcker frågor om vår hyperuppkopplade tidsålder.