Män under denna längd är förbjudna från en nattklubb i London, vilket har lett till kontroverser.

Ett nyligen genomfört nattklubbsevenemang i London väckte uppmärksamhet online efter att ett inträdeskrav baserat på manliga deltagares längd tillkännagavs. Denna ovanliga regel har väckt blandade reaktioner från publiken.

En kväll reserverad för de som är över 1,83 m långa

Nattklubben The Bricks, som ligger i Brixton-området, anordnar en fest som heter "Land Of The Giants" den 31 januari. Enligt arrangörens tillkännagivande på TikTok måste män vara minst 1,83 m långa för att få delta, medan inga längdkrav finns för kvinnor.

Biljetterna till detta evenemang är inte gratis – med olika priser för män och kvinnor – och kvällen är avsedd för personer över 23 år. Trots detta ovanliga krav sålde biljetterna slut snabbt och en ny upplaga är redan planerad till mars.

Inreseåtgärder och särskilda regler

För att upprätthålla denna regel specificerar arrangören att män kommer att mätas vid inträde, vilket innebär att de kan nekas inträde om de inte uppfyller längdkravet. Denna begränsning framhävs i kommunikation kring evenemanget och upprepas i flera inlägg på sociala medier. Denna regel gäller inte kvinnor på samma sätt, vilket ger upphov till en del av reaktionerna online.

En beskrivning som betonar atmosfären

På biljettplattformen där evenemanget annonseras presenteras "Jättarnas land" som "en kväll designad kring storlek". Beskrivningen frammanar ett utrymme där närvaron av långa manliga deltagare framhävs och där energin varierar beroende på deltagaren. Denna positionering av evenemanget understryker arrangörernas avsikt att "skapa en riktad atmosfär snarare än en godtycklig regel", med deras egna ord.

Reaktioner på sociala medier

Tillkännagivandet av detta kriterium utlöste många reaktioner online. Vissa kommentatorer kallade regeln "diskriminerande" och menade att "längden inte ska avgöra tillgången till ett socialt evenemang". Andra uttryckte förvåning, eller till och med oförståelse, över denna ovanliga begränsning. Dessa kommentarer som delas på sociala medier återspeglar ett brett spektrum av åsikter, från nöje till upprördhet, där vissa användare menar att "denna typ av regel kan förstärka stereotyper relaterade till fysiskt utseende".

En debatt som fortsätter

Medan evenemanget "Jättarnas land" den 31 januari fortsätter att generera uppmärksamhet, är diskussionen kring åtkomstkriterierna och deras relevans fortfarande öppen. Vissa ser det som "en originell marknadsföringsstrategi", medan andra ifrågasätter "de sociala konsekvenserna av en sådan regel". Denna debatt illustrerar de varierande reaktioner som val av evenemangsorganisation kan framkalla i ett kulturellt och digitalt sammanhang där varje detalj sannolikt kommer att kommenteras och delas brett.

Kort sagt, detta beslut av en Londonklubb att begränsa tillträdet till ett evenemang till män som är minst 1,83 meter långa utlöste snabbt diskussioner online. Från kritiska reaktioner till enkel förvåning väcker detta val frågor om hur vissa evenemang riktar sig till sin publik och om sociala uppfattningar kopplade till fysiska kriterier.