”Generation Z-tungen” ersätter ”ankmaskorna”: vad är den här trenden?

Normer på sociala medier utvecklas snabbt, inklusive hur människor poserar framför kameran. Efter år som dominerats av det berömda "ankface" dyker gradvis upp ett nytt ansiktsuttryck: "Generation Z-putningen". Denna pose, som är populär på sociala medier, kännetecknas av ett mer naturligt tillvägagångssätt, i linje med nuvarande trender som värdesätter autenticitet.

En utveckling av koderna för fotografisk posering

”Ankansiktet”, som kännetecknas av starkt spetsade läppar, har länge förknippats med selfies som publicerades på sociala medier under 2010-talet.

Generation Z verkar idag föredra ett mer diskret uttryck, kallat "Generation Z-tunt hår". Denna pose består av att lätt sära läpparna, samtidigt som man bibehåller ett mer avslappnat ansikte.

Denna förändring illustrerar en utveckling av estetiska referenser online, där uttryck som anses mer spontana blir alltmer populära.

Innehållsskapare delar regelbundet handledningar som förklarar hur man antar denna pose, vilket bidrar till dess snabba spridning.

En trend kopplad till sökandet efter naturlighet

Framgången för "Generation Z-tungen" är en del av en bredare trend som värdesätter ett utseende som uppfattas som mindre polerat.

Flera specialister på visuell kommunikation observerar att unga internetanvändare föredrar bilder som ger intrycket av att vara tagna i nuet, utan överdriven iscensättning.

Denna utveckling åtföljs av ett intresse för mer minimalistiska fotografiska stilar, där naturligt ljus och diskreta uttryck betonas.

Populariteten hos denna pose återspeglar således ett sökande efter en balans mellan att förstärka bilden och ge ett intryck av äkthet.

Sociala mediers centrala roll i att sprida trenden

Liksom många visuella trender spreds "Generation Z-trutan" tack vare sociala medieplattformar. Korta videoformat möjliggör snabba demonstrationer av poser och tips.

Utseendetrender utvecklas ofta i cykler, där varje generation utvecklar sina egna standarder. Och det måste erkännas att den ökade synligheten av vissa ansiktsuttryck bidrar till att standardisera nya visuella koder.

En ny illustration av utvecklingen av digitala koder

Trender relaterade till selfies visar hur digitala metoder påverkar bilduppfattningen.

Skiftet från "ankmasker" till "Generation Z-tungmunn" illustrerar hur snabbt estetiska koder kan utvecklas. Dessa trender bidrar till att omdefiniera hur internetanvändare väljer att representera sig själva online.