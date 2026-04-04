Den "stulna kyssen" i samtyckets tidsålder: en romantik att återuppleva

Den "stulna kyssen", som praktiseras på skolgårdar som en "vågaleke" och marknadsförs på skärmen som en romantisk handling, är varken hetsig eller passionerad. I tiden efter #MeToo är det mer en uppenbar sexuell övergreppshandling än ett klumpigt försök till förförelse att kyssa en kvinna oväntat och gå över gränsen till att kyssa henne utan förvarning.

Den "stulna kyssen" är fortfarande sorgligt relevant idag.

I den allmänna uppfattningen var en "stulen kyss" en trivial sak, ett tecken på att hjärtat hade segrat över förnuftet. Den illustrerade modet att erkänna sina känslor, en romantisk impuls eller till och med ett oväntat ögonblick av passion. Dessutom framställs den som "stjäl" en kyss ofta på skärmen som någon som vågar övervinna sin blyghet.

Även om Disneys prinsar onekligen är upphovsmännen till den oönskade kyssen, är de inte de enda som ostraffat sätter sina läppar på kvinnor som inte har gjort något för att provocera fram den. En "stulen kyss" har till och med satt sin prägel på historien, fångad strax efter kriget och använd som en symbol för frihet. Detta fotografi från 1945, som säkerligen pryder en sida i skolböcker, visar en sjöman som passionerat kysser en sjuksköterska på det berömda Times Square i New York City.

Vid första anblicken ser det ut som en passionerad återförening mellan en krigsöverlevare och hans fru. Ändå avbildar den här bilden främst misshandel, en form av lömsk och sällan erkänd trakasserier. Mannen i uniform kastade sig mot främlingens mun och fångade henne i sin påtvingade omfamning.

Samma scen upprepades 80 år senare på planen under dam-VM när Luis Rubiales tog tag i Jenni Hermosos huvud och kysste henne. Denna händelse, som skakade sportvärlden och förstörde de spanska spelarnas seger, är fortfarande ihågkommen. Medan dessa bilder tidigare avfärdades som ett enkelt "känsloutbrott", en förhastad gest, är de idag belastande bevis, obestridliga bevis på sexuella övergrepp.

Den "stulna kyssen" flörtar med illegalitet

Det är inte bara händer som vandrar planlöst; även läppar bryter mot privatlivets lagar. Även på skolgården reduceras den "stulna kyssen" till en lekfull lek, ett slags omarbetad "dodgeball". Tillvägagångssättet? Pojkar jagar flickor, med munnen först, och utsätter dem för en smygkyss innan de springer iväg som brottslingar. Och nej, det är varken oskyldigt eller roligt.

Den "stulna kyssen", upphöjd till statusen av ett "Don Juan"-tidsfördriv och minimerad, är ett beteende som kräver sanktioner . Att förbli passiv inför detta orala gisslantagande innebär i slutändan att erkänna att kvinnors kroppar är en handelsvara för offentlig konsumtion. I Colorado fattade en skola ett bestämt beslut : att straffa en elev därefter. De stängde av en 6-årig pojke som ertappats på bar gärning vid ett fysiskt rån, genom att placera en kyss på en klasskamrat som kämpade så gott hon kunde. Detta upprörde bråkstakarens föräldrar, som tyckte att termen "sexuella trakasserier" var lite "för överdriven" för småbarn som knappt var gamla nog att förstå anatomi.

I den här typen av fall är skuldförskjutning en återkommande strategi. Flickor framställs då som överkänsliga, som någon som "inte vet hur man har kul", eller som dramaqueens som gör ett berg av en mullvadshög. Men att tvinga fram en kyss är ett brott mot samtycket och ett uppenbart bristande respekt för kvinnors kroppar. Därav vikten av att lära ut detta koncept tidigt, långt innan man lär sig att få barn.

Samtycke: en absolut prioritet

I åratal, i en tid av oanständiga kommentarer, uppklädda kjolar, aggressiva trakasserier på arbetsplatsen och våldtäkter inom äktenskapet, var samtycke obefintligt och hade ingen juridisk grund. Vid den tiden kände sig män oberörbara, immuna från straff på grund av sin "dominanta" status, och behandlade kvinnors kroppar som sin egendom.

Idag, trots den rungande #MeToo-rörelsen och kaskaden av fördömanden, verkar samtycke fortfarande vara valfritt. I vissa länder är det till och med en utopi, en ren illusion. Enligt WHO:s siffror är 840 miljoner kvinnor världen över oförutsedda offer för denna "allt är tillåtet"-mentalitet. Nästan en av tre kvinnor har upplevt våld i hemmet eller sexuellt våld under sin livstid. Ändå är tystnad inte en inbjudan, och kvinnokroppen är inte en leksak, avsedd att tillfredsställa fantasier och impulser.

Samtycke borde vara automatiskt, inte ett undantag. Den "stulna kyssen", en kvarleva från en tid då uppvaktning var liktydigt med trakasserier , leder inte längre till en strålande romans, utan till en smutsig cell. Det är inte längre ett poetiskt sätt att beskriva en romantisk utmaning; det är en juridisk parodi.