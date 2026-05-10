Denna plus size-modell, som avvisades av ett försäkringsbolag på grund av sin vikt, fördömer "fettfobi"

Även år 2026 finns det fortfarande djupt rotade fördomar kring vikt. Den amerikanska plus size-modellen Tess Holliday lyfte nyligen fram detta genom att dela med sig av en upplevelse som utlöste betydande reaktioner på TikTok: hon nekades livförsäkring på grund av sin vikt. Hennes offentliga uttalande har återuppväckt debatten kring fetfobi och de kriterier som används inom vissa branscher.

Ett beslut hon upplevde som en orättvisa

I en TikTok-video berättar Tess Holliday hur hon ansågs oberättigad till livförsäkring i USA. Med en ton som blandar humor och trötthet förklarar hon att hon tyckte att hon uppfyllde den krävda profilen: icke-rökare, icke-drickare, utan kända hälsoproblem. Men enligt henne var en faktor tillräcklig för att få vågskålen att tippa: hennes vikt.

Modellen, som är 1,60 meter lång och väger över 135 kilo, insisterar på att hon tränar dagligen, inte genomgår någon medicinsk behandling och inte lider av några befintliga sjukdomstillstånd. För henne återspeglar denna situation ett bredare problem: en fortfarande mycket stereotyp syn på kroppar inom vissa sektorer relaterade till hälsa och försäkring.

Debatten kring BMI har blussen upp igen.

Detta fall belyser också ett ofta kritiserat mått: kroppsmasseindex, mer känt som BMI. Denna indikator, som fortfarande används flitigt för att bedöma hälsorisker inom sjukvård och försäkring, ifrågasätts nu av många specialister. Flera studier betonar att den inte tar hänsyn till viktiga faktorer som fysisk kondition, muskelmassa, livsstil och en persons allmänna hälsa.

Forskning som publicerades 2024 visade att en stor majoritet av personer med fetma rapporterade att de upplevt dömande, skam eller stigmatisering i medicinska sammanhang. För kroppspositiva aktivister är problemet därför inte bara en fråga om statistik. Det handlar också om hur kroppar som anses vara "onormala" uppfattas och hur vissa institutioner automatiskt associerar "hög vikt" med dålig hälsa.

En person som har engagerat sig i åratal

Tess Holliday har länge varit en av de mest framstående personerna inom kroppspositivitetsrörelsen. År 2013 lanserade hon hashtaggen #EffYourBeautyStandards för att fördöma orealistiska skönhetsstandarder och uppmuntra en mer mångsidig representation av kroppar. Mer än tio år senare anser hon att kampen fortfarande är lika nödvändig. I februari 2026 tillkännagav hon den officiella återlanseringen av rörelsen och påminde alla om att många människor fortsätter att behandlas som om deras kroppar vore ett "problem som måste åtgärdas".

Hon uttalar sig regelbundet om de diskriminerande kommentarer och beteenden hon möter dagligen. Redan år 2025 hade hon offentligt fördömt en olämplig kommentar från en flygvärdinna på United Airlines som föreslog att hon skulle "gå ner i vikt" för sitt barns skull under en flygning.

Bakom dessa vittnesmål finns en bredare verklighet

Tess Hollidays berättelse går långt bortom hennes personliga erfarenhet. Vägran att söka tjänster, påträngande kommentarer, medicinska bedömningar och oombedd kritik: många feta människor rapporterar att de regelbundet upplever den här typen av situationer. Detta fall tjänar också som en påminnelse om något viktigt: en persons vikt definierar inte deras värde, deras livsstil eller deras allmänna hälsa. Kroppar är olika, och varje person förtjänar att behandlas med respekt, oavsett utseende.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att det inte finns ett enda rätt sätt att leva i sin kropp. Vissa vill gå ner i vikt, andra inte, och alla borde kunna göra sina egna val utan att bli dömda eller diskriminerade.

Genom detta nya offentliga uttalande belyser Tess Holliday slutligen en fråga som fortfarande är mycket relevant idag: varför fortsätter fysiskt utseende att vara ett villkor för tillgången till vissa rättigheter eller tjänster?