En passagerare hävdar att hon togs ut ur ett flygplan på grund av sin vikt; internetanvändare reagerar.

En amerikansk passagerare, Keirstyn Catron, hävdar att hon hindrades från att gå ombord på ett flyg på grund av sin vikt, vilket har väckt upprördhet på sociala medier. Hennes konto, som delats på TikTok, har återuppväckt debatten om flygbolagens policy gällande kabinutrymme.

En passagerare säger att hon blev hindrad från att gå ombord.

En amerikansk innehållsskapare, identifierad som Keirstyn Catron (@lilcatron), hävdar att hon upplevde vad hon beskriver som en förödmjukande situation på ett flyg som avgick från LaGuardia Airport i New York i november 2025. Enligt hennes konto som publicerades på TikTok frågade en flygbolagsanställd henne om hon kunde sitta i en vanlig stol innan hon gick ombord.

Den unga kvinnan förklarar att utbytet ägde rum framför andra passagerare, vilket hon beskriver som "en obekväm offentlig exponering". Hon hävdar sedan att hon inte fick gå ombord på sitt reguljära flyg, med hänvisning till en vägran relaterad till hennes storlek. I sin video uttrycker Keirstyn Catron (@lilcatron) känslor av förlägenhet och oförståelse inför situationen. Hon tror att hon bedömdes baserat på en presumtion om hennes förmåga att få plats i en standardstol.

Regler som reglerar tillgängligt utrymme ombord

Många flygbolag har regler gällande sittplatsbeläggning, särskilt när en passagerares storlek kräver mer utrymme. Vissa policyer tillåter passagerare att köpa en extra sittplats för att säkerställa alla resenärers komfort.

Enligt rapporter i flera engelskspråkiga medier har det aktuella flygbolaget implementerat en policy som anger att "passagerare som behöver mer utrymme kan bli ombedda att reservera en extra plats i förväg." Dessa åtgärder, som presenteras av flygbolagen som "syftade till att säkerställa säkerhet och komfort ombord", är regelbundet föremål för debatt om deras praktiska tillämpning och deras inverkan på passagerarupplevelsen.

En video som delas flitigt på sociala medier

Efter att videon publicerades på TikTok delades och kommenterades den flitigt online. Många internetanvändare uttryckte sitt stöd för passageraren och fördömde vad de ansåg vara en stigmatiserande situation. Andra kommentarer betonade behovet av att förbättra mottagandet och tillgängligheten för flygresor för människor med olika kroppstyper. Videon har fått hundratusentals visningar, enligt medier som bevakat historien.

Vissa internetanvändare anser att den här typen av situation visar på en bristande anpassning inom flygbranschen till mångfalden i sin arbetsstyrka. Andra påpekar att flygbolagen också måste uppfylla säkerhets- och logistiska begränsningar.

En återkommande debatt om tillgängligheten till flygtransporter

Frågan om tillgängligt utrymme ombord på flygplan är regelbundet föremål för offentlig debatt, särskilt när det gäller den så kallade standardsätesstorleken. Flera organisationer förespråkar "bättre hänsyn till karossdiversitet i kabindesignen".

Branschexperter påpekar att "den gradvisa minskningen av benutrymmet under åren är ett svar på ekonomiska behov, men kan också skapa svårigheter för vissa passagerare." Keirstyn Catrons (@lilcatron) vittnesmål är således en del av en bredare debatt om tillgängligheten till flygresor och hur flygbolag kan förena tekniska begränsningar, passagerarkomfort och förebyggande av diskriminering.

Viraliteten i Keirstyn Catrons vittnesmål (@lilcatron) illustrerar den växande betydelsen av sociala medier för att lyfta fram individuella reseupplevelser. Det understryker också allmänhetens uppmärksamhet på frågor om passagerarnas inkludering och respekt. Diskussionen kring tillgängligheten till flygresor kommer sannolikt att fortsätta i takt med att branschen fortsätter att utvecklas för att möta den ständigt ökande globala efterfrågan.