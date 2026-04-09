En influencer anklagad för att ha använt AI för att lägga sitt huvud på en modells kropp.

En kontrovers har uppstått på sociala medier efter att en amerikansk influencer anklagats för att ha använt artificiell intelligens för att ändra en bild och göra anspråk på att den var sin egen. Fallet, som diskuterats flitigt online, väcker frågor om användningen av AI i skapandet av visuellt innehåll.

En bild i hjärtat av kontroversen

Den amerikanska influencern Lauren Blake Boultier har anklagats av modellen Tatiana Elizabeth för att ha använt en bild modifierad med artificiell intelligens. Enligt inlägg som delats online visar fotot en kropp som liknar modellens, med identiska visuella element, inklusive outfit, pose och bakgrund.

Tatiana Elizabeth hävdade att originalbilden togs vid ett sportevenemang flera år tidigare. Hon påpekade också att inlägget antydde att influencern hade deltagit i en tennisturnering i Miami, medan originalbilden enligt uppgift togs vid US Open. Jämförelsen mellan de två bilderna, som delades brett på sociala medier, utlöste snabbt starka reaktioner.

Artificiell intelligens i centrum för diskussioner

Inför kritiken erkände Lauren Blake Boultier slutligen att bilden kom från en innehållsskapande process med hjälp av artificiell intelligens. I ett meddelande som publicerades på hennes Instagramkonto bad influencern om ursäkt och uppgav att hon inte hade för avsikt att använda en annan innehållsskapares bild. Hon hävdar att hon kontaktade Tatiana Elizabeth efter kontroversen och anger att hon vill stärka kontrollen över publicerat innehåll genom sitt team.

En kontrovers som återuppväcker etiska frågor.

Fallet har väckt många reaktioner på sociala medier, där vissa användare har uttryckt oro över användningen av artificiell intelligens i bildproduktion. Den snabba utvecklingen av verktyg för att modifiera eller generera visuella element väcker frågor om immateriella rättigheter, innehållsäkthet och skyddet av skaparnas verk. Flera experter påpekar att AI-genererade eller modifierade bilder ibland kan återanvända befintliga element, vilket potentiellt kan leda till konflikter om användningen av originaldata.

Den ökande användningen av artificiell intelligens inom digital kommunikation förändrar bildproduktionsmetoder. Innehållsskapare är i allt högre grad skyldiga att specificera ursprunget för de bilder de använder för att undvika förvirring eller tvister. Detta fall belyser de utmaningar som den snabba utvecklingen av digitala verktyg medför, särskilt när det gäller transparens och respekt för kreativt arbete.

Sammanfattningsvis belyser situationen vikten av kontrollerad användning av AI-verktyg, särskilt i ett sammanhang där gränsen mellan verkligt och genererat innehåll ibland blir svår att urskilja.