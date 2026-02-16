Eileen Gu, en 22-årig kinesisk-amerikansk freestyleåkare som representerar Kina, står i centrum för en kontrovers vid vinter-OS i Milano Cortina 2026. Den enda kvinnan som är registrerad i alla tre freestyledisciplinerna – slopestyle, halfpipe och big air – har öppet kritiserat arrangörerna efter ett fall under ett hopp i big air-kvalet den 14 februari, vilket orsakade att en av hennes skidor gick sönder och att hon preliminärt sjönk till 17:e plats.

"OS borde hylla ambition, inte bestraffa den."

Efter att redan ha vunnit en silvermedalj i slopestyle tidigare i veckan uttryckte Eileen Gu sin besvikelse över "bristen på tillräcklig träning inför sin halfpipe-final" och krävde "en omplanering av kalendern för mer träning" – en begäran som sedan dess avslagits av FIS (Internationella skidförbundet).

"Jag är besviken på FIS", sa Eileen Gu till reportrar efter händelsen. "OS borde förkroppsliga ambitioner, och att göra något extraordinärt borde firas snarare än bestraffas", tillade hon och kritiserade ett "verkligen orättvist schema som skulle bestraffa excellens" för att man vågade sikta på tre grenar.

FIS, genom sin talesperson Bruno Sassi, svarade att "allt har gjorts för att underlätta optimal träning", men att "för idrottare som väljer flera discipliner är konflikter ibland oundvikliga." Tre träningspass var planerade före kvalificeringen, fler än för ett typiskt VM.

Anklagelser om själviskhet och häftig kritik

Denna hållning utlöste snabbt splittring: många fans och observatörer ansåg den vara "självisk" och anklagade Eileen Gu för att kräva "förmånsbehandling på bekostnad av sportslig rättvisa". Enligt en artikel i New York Post anklagas hon för att "vilja omorganisera evenemang kring sitt schema", vilket belyser spänningarna kring hennes status som en ultrabetald superstjärna – med 23 miljoner dollar intjänade 2025 och uppskattad finansiering från kinesiska myndigheter på flera miljoner dollar.

Denna kritik belyser också hennes kontroversiella resa: efter att ha flyttat från USA till Kina 2019 utlöser hon debatter om lojalitet och de privilegier som ges mångsidiga idrottare inför stela olympiska regler.

I slutändan sammanfattar Eileen Gus uppror mot FIS de viktigaste frågorna vid OS 2026: individuell ambition kontra kollektiv rättvisa. Medan hennes exceptionella prestationer förtjänar beundran är hennes krav kontroversiella och splittrande, och vissa ser dem som ren själviskhet.