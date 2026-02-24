"Hon ljuger om sitt utseende": Denna influencer anklagas för "catfishing" efter ett filterfel

Scenen blev viral på kinesiska sociala medier innan den spreds över hela världen: en asiatisk streamare fick sitt riktiga ansikte avslöjat live efter ett plötsligt fel på filtret hon använde på sin streamingplattform. På bara några sekunder dök kvinnan, som vanligtvis hade en "filtrerad" hy, upp med ett helt annat ansikte, vilket väckte förvåning och ibland hån från hennes följare.

När verkligheten hinner ikapp det virtuella

Felet inträffade under en livestream på Douyin (den kinesiska versionen av TikTok), enligt flera medier, inklusive New York Post och Yahoo Entertainment . Klipp, som delats på X (tidigare Twitter), visar det exakta ögonblicket då filtret inaktiveras: streamarens ansikte förändras plötsligt och avslöjar drag som skiljer sig helt från de som hennes fans känner till.

En kinesisk kvinnlig streamer ska ha förlorat 140 000 följare efter att skönhetsfiltret hon använde plötsligt krånglade under en livestream och avslöjade hennes riktiga ansikte 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World™ 🤡 (@ClownWorld) 16 februari 2026

En oavsiktlig "mal" som splittrar internetanvändare

Händelsen utlöste snabbt en flod av reaktioner. Vissa användare anklagade kvinnan för att "catfisha" – att avsiktligt förvränga sitt utseende. Hundratals hånfulla kommentarer översvämmade sociala medier, och kvinnan ska ha förlorat nästan 140 000 följare på bara några dagar (även om denna siffra ännu inte har bekräftats).

Men alla sällade sig inte till kritikernas skara. Vissa internetanvändare försvarade designern: "Även om hon ljuger om sitt utseende är hon mycket snyggare utan filter", skrev en person. Andra påpekade hur intensiv pressen på influencers är att se bra ut i Kina, där digital perfektion har blivit normen.

Filterbesattheten, ett fenomen långt ifrån isolerat

Den utbredda användningen av "förskönande" filter på asiatiska plattformar har varit föremål för debatt i flera år. År 2019 orsakade en annan streamer känd under pseudonymen "Ers Höghet Qiao Biluo" en skandal genom att dyka upp utan sina "magiska" filter – och avslöjade att hon faktiskt var en mogen kvinna bakom en avatar av en "ung digital gudinna".

Dessa incidenter belyser den alltmer suddiga gränsen mellan digital bild och verklighet. I ett sammanhang där tekniken tillåter att ansikten omformas efter behag blir frågor om transparens, autenticitet och till och med mental hälsa avgörande, både för influencers och deras publik.

I slutändan fungerar detta fall som en påminnelse om hur "virtuell skönhet" kan bli ett fängelse. Medan vissa ser det som enbart en berättelse om krossade illusioner, lyfter andra fram en nödvändig insikt: bakom varje "filtrerat" ansikte finns ofta en person som utsätts för intensiv press att behaga och överleva i en värld där utseendet spelar större roll än någonsin.