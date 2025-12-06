Search here...

Detta land där fler och fler kvinnor inte bär behå

Samhället
Julia P.
Freepik

Frankrike sticker ut i Europa som det land där flest kvinnor antar "utan BH"-looken, med 7 % som uppger att de aldrig eller nästan aldrig bär en, och 18 % bland dem under 25 år, enligt färska undersökningar.

Acceleration efter nedstängningen

Denna rörelse, accelererad av hälsokrisen och distansarbetet, blandar vardaglig komfort med feministisk bekräftelse, vilket syns på gatorna och i sociala medier, vilket förklaras i en studie . Jämfört med Spanien (3 %), Italien (2 %) eller Storbritannien (1 %) leder Frankrike denna ohämmade trend. Före 2020 bar endast 3–4 % av franska kvinnor BH-lösa, men nedstängningen drev upp denna siffra till 8 % totalt och 20 % bland unga kvinnor, en vana som har fortsatt utomhus tack vare deras nyfunna frihet.

Att isolera sig i pyjamas avslöjade obehag relaterat till bygel och axelband, vilket ledde till att 53 % av kvinnorna prioriterade välbefinnande framför vanliga människors behov. Bland 18–24-åringarna fortsatte 13 % med denna praxis år 2022, ett europeiskt rekord kopplat till kampen mot påtvingad sexualisering.

Skäl bortom komfort

Komfort motiverar 53 % av dem som går utan BH, men 32 % av ungdomarna anger ett avvisande av samhällsnormer, vilket förvandlar "ingen BH"-rörelsen till ett modernt och befriande uttalande. Denna trend är vanligare i storstäder och bland högre socioekonomiska grupper, med en ökning från 4 % till 13 % mellan 2020 och 2022. Även om den fortfarande är en minoritet (6–7 % totalt), kvarstår den trots hinder som underhåll och andras dömande.

Modeanpassning

Franska varumärken återuppfinner modet med böljande toppar, mjuka, bygelfria braletter och andra hudtyper, vilket gör behåar valfria. Denna stilistiska strategi visas till och med upp på modeveckorna och inspirerar till omdesignade halsringningar och bekväma, multifunktionella designer. Dessa banbrytande unga kvinnor påverkar en föränderlig marknad, långt ifrån traditionella begränsningar.

Sammanfattningsvis blir det alltmer populärt i Frankrike att bära BH-lösa kläder av bekvämlighets- och frihetsskäl. Denna växande trend omformar normer och mode och prioriterar välbefinnande framför konventioner.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
På grund av deras dotters framgångar online förlorar de sina jobb
Article suivant
En fotbollsmatch högt över tomrummet: hans bedrift skickar rysningar längs nätets ryggrad

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En fotbollsmatch högt över tomrummet: hans bedrift skickar rysningar längs nätets ryggrad

Den ryske innehållsskaparen Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) spelade nyligen sin första fotbollsmatch på en plattform hängande under en...

På grund av deras dotters framgångar online förlorar de sina jobb

Sophie Rain, en ung amerikansk innehållsskapare, har blivit en stor "stjärna" på vuxenplattformar sedan 2023 och genererat en...

Vid 88 års ålder arbetade han fortfarande ... tills internetanvändare bestämde sig för att förändra hans liv

Ed Bambas, en 88-årig amerikansk veteran, fortsätter att arbeta i en stormarknad nära Detroit för att försörja sig....

Snart är det ett meteorregn på väg, ett ovanligt fenomen man inte får missa.

Natten den 13-14 december 2025 kommer himlen att lysa upp av en av årets mest spektakulära meteorregnar: Geminiderna....

Hon ringer fel telefonnummer för Thanksgiving ... och skapar en osannolik vänskap som har varat i 10 år.

År 2016 skickade Wanda Dench, en mormor från Arizona, av misstag en inbjudan till Jamal Hinton, en 17-årig...

"Avsluta": Denna chockerande trend från Generation Z skakar om arbetslivet

En ny trend skapar uppståndelse på sociala medier: "sluta äta". Istället för en diskret och traditionell avgång väljer...

© 2025 The Body Optimist