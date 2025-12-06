Detta land där fler och fler kvinnor inte bär behå

Frankrike sticker ut i Europa som det land där flest kvinnor antar "utan BH"-looken, med 7 % som uppger att de aldrig eller nästan aldrig bär en, och 18 % bland dem under 25 år, enligt färska undersökningar.

Acceleration efter nedstängningen

Denna rörelse, accelererad av hälsokrisen och distansarbetet, blandar vardaglig komfort med feministisk bekräftelse, vilket syns på gatorna och i sociala medier, vilket förklaras i en studie . Jämfört med Spanien (3 %), Italien (2 %) eller Storbritannien (1 %) leder Frankrike denna ohämmade trend. Före 2020 bar endast 3–4 % av franska kvinnor BH-lösa, men nedstängningen drev upp denna siffra till 8 % totalt och 20 % bland unga kvinnor, en vana som har fortsatt utomhus tack vare deras nyfunna frihet.

Att isolera sig i pyjamas avslöjade obehag relaterat till bygel och axelband, vilket ledde till att 53 % av kvinnorna prioriterade välbefinnande framför vanliga människors behov. Bland 18–24-åringarna fortsatte 13 % med denna praxis år 2022, ett europeiskt rekord kopplat till kampen mot påtvingad sexualisering.

Skäl bortom komfort

Komfort motiverar 53 % av dem som går utan BH, men 32 % av ungdomarna anger ett avvisande av samhällsnormer, vilket förvandlar "ingen BH"-rörelsen till ett modernt och befriande uttalande. Denna trend är vanligare i storstäder och bland högre socioekonomiska grupper, med en ökning från 4 % till 13 % mellan 2020 och 2022. Även om den fortfarande är en minoritet (6–7 % totalt), kvarstår den trots hinder som underhåll och andras dömande.

Modeanpassning

Franska varumärken återuppfinner modet med böljande toppar, mjuka, bygelfria braletter och andra hudtyper, vilket gör behåar valfria. Denna stilistiska strategi visas till och med upp på modeveckorna och inspirerar till omdesignade halsringningar och bekväma, multifunktionella designer. Dessa banbrytande unga kvinnor påverkar en föränderlig marknad, långt ifrån traditionella begränsningar.

Sammanfattningsvis blir det alltmer populärt i Frankrike att bära BH-lösa kläder av bekvämlighets- och frihetsskäl. Denna växande trend omformar normer och mode och prioriterar välbefinnande framför konventioner.