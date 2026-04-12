En kvinna ska ha tvingats av sin ex-partner att tatuera hans namn 250 gånger.

En holländsk kvinna hävdar att hon tvingades av sin före detta partner att tatuera sitt namn på kroppen flera gånger. Hennes vittnesmål är nu en del av en kampanj för att öka medvetenheten om psykisk misshandel inom par.

Mer än 200 tatueringar gjordes under ett förhållande som beskrevs som giftigt.

En holländsk kvinna, identifierad endast som Joke, hävdar att hon tvingades att tatuera sig av sin före detta partner under vad hon beskriver som ett destruktivt förhållande. Enligt rapporter i nederländsk press ska offret ha tvingats att tatuera sin före detta partners namn eller initialer mer än 200 gånger på olika delar av kroppen.

Enligt den holländska stiftelsen Spijt van Tattoo ska dessa tatueringar ha gjorts med utrustning som köpts online, i ett sammanhang av emotionell manipulation och psykologisk press. Organisationen uppger att offret levde i flera år i en atmosfär av rädsla och förödmjukelse.

En informationskampanj om psykiskt våld

Jokes berättelse är en del av en informationskampanj som leds av Spijt van Tattoo Foundation, som stödjer personer som vill ta bort tatueringar som är förknippade med svåra upplevelser. Kampanjen, med titeln "Uit je hart, uit je huid" ("Från ditt hjärta, från din hud"), syftar till att samla in pengar för att finansiera tatueringsborttagning.

Enligt stiftelsen tatuerar sig vissa kvinnor under tvång eller i samband med emotionell manipulation, vilket kan lämna bestående psykologiska ärr. Flera specialister påpekar att vissa former av våld i hemmet kan innefatta mekanismer för kontroll över kropp och image.

En flerårig raderingsprocess

Enligt Spijt van Tattoo Foundation fick offret stöd i ungefär tre år för att gradvis ta bort tatueringarna. Processen involverade flera yrkesverksamma, inklusive en specialist på laserborttagning av tatueringar och experter inom medicinska och konstnärliga områden. Stiftelsen rapporterar att majoriteten av tatueringarna togs bort framgångsrikt, även om vissa spår kan finnas kvar. Borttagning av tatueringar kräver ofta flera sessioner utspridda över tid för att låta huden läka.

Ett problem relaterat till våld i hemmet

Brottsofferorganisationer betonar att fysiskt eller psykiskt tvång kan ta sig många former i våldsamma relationer. Enligt Världshälsoorganisationen kan våld i hemmet innefatta handlingar som syftar till att kontrollera en persons kropp eller utseende. Informationskampanjer syftar specifikt till att uppmuntra offer att söka hjälp och att bättre informera allmänheten om dessa situationer.

I slutändan syftar kampanjen som leds av Spijt van Tattoo Foundation till att öka medvetenheten om ett fortfarande litet känt problem. Genom att lyfta fram personliga berättelser hoppas organisationen kunna uppmuntra till erkännande av psykisk misshandel och främja tillgången till lämpligt stöd. Föreningarna betonar vikten av stödstrukturer för människor som står inför denna typ av situation.