En förutsägelse från en Nobelprisbelönt fysiker väcker nytt liv i debatten om mänsklighetens undergång.

Photo d'illustration : Johannes Plenio / Pexels

Fysikern och nobelpristagaren David Gross har återupplivat en känslig debatt om de globala risker som mänskligheten står inför. I en intervju med Live Science diskuterar han en statistisk uppskattning av kärnvapenfaran och dess långsiktiga konsekvenser. Hans analys är inte baserad på profetior, utan på en probabilistisk beräkning tillämpad på nuvarande internationella spänningar.

En uppskattad risk för kärnkraftskatastrof är 2 % årlig

David Gross ger en slående uppskattning: ungefär 2 % årlig sannolikhet för kärnvapenkrig, eller "en chans på 50 varje år". Han förklarar i detalj:

”Det fanns en uppskattning att det fanns 1 % risk för kärnvapenkrig varje år… Jag tycker inte att det är en rigorös uppskattning att chanserna är mer sannolika än 2 %. Så det är en chans på 1 på 50 varje år. Den förväntade livslängden, i fallet med 2 % per år, är cirka 35 år.”

På franska: "Sannolikheten för ett kärnvapenkrig varje år uppskattades till 1 %... Jag tror att det är mindre rigoröst att uppskatta denna sannolikhet till 2 %, eller en chans på 50 per år. Den beräknade livslängden, med en hastighet på 2 % per år, är cirka 35 år." Med andra ord, om denna risknivå förblev konstant, skulle den bli betydande under några decennier.

En statistisk slutsats: cirka 35 år i detta scenario

Från denna modell härleder fysikern en förväntad livslängd på cirka 35 år för mänskligheten i detta teoretiska scenario. Detta är inte ett förutsagt slutdatum, utan ett matematiskt resultat baserat på en ackumulering av årliga sannolikheter. Denna prognos syftar till att illustrera allvaret i en låg men återkommande risk över tid.

Flera hot utöver kärnkraft

I sitt resonemang begränsar sig David Gross inte till kärnkraft. Han nämner också:

  • försvagningen av internationella vapenkontrollavtal
  • ökningen av geopolitiska spänningar
  • och riskerna med avancerad teknik, inklusive artificiell intelligens

Enligt honom skulle dessa kombinerade faktorer öka den totala instabiliteten.

En kontroversiell modell inom forskarsamhället

Även om denna typ av beräkning väcker uppmärksamhet är den fortfarande föremål för debatt. Många forskare påpekar att det är en teoretisk riskmodell, beroende på antaganden som är svåra att mäta exakt. Dessa uppskattningar tjänar snarare till att illustrera storleksordningar än till att förutsäga en faktisk tidsram.

Sammanfattningsvis, genom att föreslå en risk på 2 % per år och en prognos på cirka 35 år i detta scenario, ger David Gross inte ett datum för mänsklighetens undergång, utan varnar snarare för en ackumulering av globala risker. Hans analys belyser främst en central idé: även om de är små isolerat blir vissa faror betydande när de kvarstår över tid.

En robot uppnår en historisk prestation i ett halvmaraton och återupplivar debatten

En exempellös händelse ägde rum under Yizhuang halvmaraton, i utkanten av Peking, den 19 april 2026. För första...

Varken anställda eller pensionerade: dessa 50-åriga kvinnor står inför en professionell blind fläck

I femtioårsåldern befinner sig vissa kvinnor i en gråzon: "för unga" för pensionering, "för gamla" för att lätt...

Dessa vanor hos babyboomers fascinerar fortfarande yngre generationer.

De uppfattas ibland som föråldrade, lite "gammalmodiga". Ändå fortsätter babyboomers att överraska yngre generationer. Mellan fascination, nöje och...

Varför är "looksmaxxing", denna besatthet av fysiskt utseende bland unga män, en anledning till oro?

Att optimera sitt utseende, ta hand om sin kropp, att må bra i sin egen hud: inget nytt...

Vid 26 års ålder bestämde hon sig för att bo i en skåpbil, och hennes vardagsliv fascinerade internetanvändare.

Heidi Elliott valde en radikalt annorlunda livsstil : istället för en delad lägenhet eller sin första lägenhet flyttade...

Förlust av föräldrar: varför syskon kan vackla (och hur man hanterar det)

När föräldrar går bort gråter syskon tillsammans och förlorar all riktningskänsla. Denna tragiska och oåterkalleliga händelse kan antingen...