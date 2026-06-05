Under sin examensceremoni bjuder den här studenten på en show och videon blir viral

Mottagandet av sitt diplom, nedförandet av de få trappstegen till scenen… och plötsligt utbrott i en dansfrenesi, som kulminerade i en bakåtvolt till dånande applåder. Sekvensen, filmad i Baton Rouge, Louisiana (USA), blev omedelbart viral på sociala medier.

Ett ögonblick av ren glädje

Den 19 maj 2026 skulle A'Myria Marquee ta emot sitt diplom vid GEO Next Generation High Schools examensceremoni i Baton Rouge. Knappt hade hon fattat det förrän hon började med en improviserad, frenetisk och glädjefylld dansrutin som utlöste applåder och skratt från hela rummet. Pricken över i:et: en perfekt utförd bakåtvolt mitt i dansen.

Videoklippet blev snabbt viralt på sociala medier, där det nu har visats av hundratusentals berörda internetanvändare. Denna smittande glädjeexplosion fungerar som en mild påminnelse om hur mycket dessa ögonblick förtjänar att firas.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Brittney Ford (@poeticpaige35)

Mycket mer än ett diplom: en exceptionell karriärväg

Bakom denna spontana scen döljer sig en riktig hinderbana. På sina sociala medier förklarade A'Myria Marquee att hon inte bara "tog sin gymnasieexamen": hon tog också en "associate's degree" – den amerikanska motsvarigheten till en tvåårig kandidatexamen.

Rent praktiskt kommer den unga kvinnan därför att börja universitetet direkt i sitt tredje år (junior), vilket bryter mot normerna för hennes åldersgrupp. I sitt hyllningsinlägg poängterade hon att hylla sin mamma. "Tack, mamma, för att du alltid tror på mig, stöttar mig och pushar mig att förbättra mig varje dag. Inget av detta hade varit möjligt utan dig", skrev hon, tillsammans med ett lila hjärta.

En känslosam lärare bakom kameran

Videon berörde så djupt, delvis tack vare personen som filmade den: Brittney Ford, A'Myria Marquees lärare sedan första klass. Hon delade ögonblicket på sitt eget Instagramkonto, tillsammans med ett innerligt meddelande.

”Ford kommer att älska dig för alltid och alltid… du vet att jag gråter!” skrev hon och avslutade sitt meddelande med en virvelvind av röda hjärtan. Att se en elev man känt sedan barnsben nå en sådan milstolpe är ovärderligt – och det lyser igenom i varje sekund av videon, som i sin tur har blivit en kärleksförklaring mellan en lärare och hennes tidigare elev.

Med sin dans och oväntade kullerbytta gjorde A'Myria Marquee mycket mer än att fira sitt examensbevis: hon förvandlade en vanlig ceremoni till en ren parentes av gemensam glädje, och påminde alla om att en akademisk resa, hur utmärkt den än är, är värdelös utan den glädje man lägger ner i den.