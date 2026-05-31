Trött på att betala hyra varje vecka valde det här paret att bo i en husbil.

Tänk om frihet kunde hittas på bara några få kvadratmeter på hjul? Det var den chansen Kath Cross och Stuart Hall tog. Trött på att spendera större delen av sin inkomst på boende bestämde sig den här brittiska kvinnan för att radikalt förändra sitt liv genom att ansluta sig till sin partner i en ombyggd husbil . Sedan dess har paret rest runt på vägarna i Europa och långt bortom.

Från vardagsliv till nomadliv

År 2022 vände Kath Cross ett viktigt blad. När hennes döttrar hade flyttat hemifrån insåg hon att hennes fyrarumslägenhet inte längre passade hennes behov. Hyreskostnaden var en tung börda för hennes budget. Istället för att fortsätta arbeta främst för att betala för sitt boende bestämde hon sig för att sälja sina ägodelar och anamma en enklare livsstil. Hon följde sedan till Stuart Hall i hans husbil, eftersom hon ville prioritera upplevelser framför materiella ägodelar.

Ett kompakt hus, men fullt av möjligheter

Deras nya hem är en ombyggd 7,5 meter lång Mercedes Sprinter skåpbil. I detta optimerade utrymme har allt hittat sin plats: sovrum, kök, arbetsyta och vardagsrum. Att flytta från ett stort hus till en husbil kräver oundvikligen vissa justeringar. Paret säger dock att de snabbt hittade sin balans. För dem mäts komfort inte längre i kvadratmeter, utan i rörelsefrihet och livskvalitet.

Över 40 000 kilometer av äventyr

Sedan de gav sig av har Kath och Stuart rest över 40 000 kilometer genom ett femtontal länder. Deras resa har tagit dem från Skottlands vilda landskap till vägarna i Kontinentaleuropa, hela vägen till Balkan. Bland deras mest minnesvärda upplevelser är att upptäcka Sahara, en dröm Kath har vördat i många år. Varje destination blir en möjlighet att upptäcka nya kulturer, träffa lokalbefolkningen och leva i sin egen takt.

En kontrollerad budget

I motsats till vad många tror är denna nomadiska livsstil billigare för dem än deras tidigare sätt att leva. Paret spenderar mellan 900 och 1 200 pund i månaden för att täcka alla sina behov, vilket motsvarar ungefär 1 050 till 1 400 euro. En betydande del av denna budget går till bränsle, vilket är nödvändigt för deras resor. Trots det är deras utgifter fortfarande lägre än den hyra Kath brukade betala varje vecka.

En berättelse som föddes på lederna

Kath och Stuart träffades 2021 på en vandringsklubb i södra Wales. Deras gemensamma passion för naturen förde dem snabbt samman. Under deras första år tillsammans besteg de över hundra brittiska toppar. En lång bilresa till Skottland i Stuarts husbil övertygade slutligen Kath om att detta äventyrliga liv var något för henne.

Att välja frihet framför ackumulering

Under årens lopp har Kath utvecklat ett personligt perspektiv på föremålens roll i våra liv. Genom att gradvis rensa ut säger hon att hon har känt en djup känsla av lättnad och självständighet. För paret är målet inte att äga mer och mer, utan att skapa en vardag som speglar vilka de är. Denna filosofi tilltalar alltmer människor som söker flexibilitet och berikande upplevelser.

Idag fortsätter Kath och Stuart sin resa och delar med sig av sitt äventyr genom sitt innehållsskapande företag, kallat "Vanavigation". Fyra år efter att de gett sig av fortsätter de att utforska världen med samma övertygelse: ibland kan det att minska sin bostadsyta vidga sina vyer avsevärt.