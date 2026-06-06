Att vara tvåspråkig erbjuder en oupptäckt fördel när man fattar vissa beslut.

Tack vare att du tittar på TV-serier på originalspråket, går regelbundet i skolan eller har dubbelt medborgarskap, har du turen att tala två språk flytande? Det är inte bara en tillgång på ditt CV; det är också ett värdefullt verktyg i ditt dagliga liv, särskilt om du ständigt är obeslutsam. Så här förvandlar du det till en inre styrka.

Att tänka på båda språken, en vana att utveckla

Om du inte har sovit eller gjort blåspistoler av dina pennor under dina språklektioner, måste du vara på en avancerad nivå och ha ett ordförråd som är rikare än bara "hej" eller "skål". Oavsett om du lärde dig främmande språk i skolan, via Netflix eller hemma, är det inte bara användbart för att resa världen runt eller söka jobb . Att vara tvåspråkig är en egenskap du kan lyfta fram i intervjuer eller omsätta i praktiken när möjligheten ges. Och du behöver inte vänta på ett speciellt tillfälle, ett slumpmässigt möte på en bar eller ett jobb i internationell handel för att tala ditt andraspråk.

Enligt Fast Company påverkar språket direkt hur du tänker. På franska eller spanska är många ord könsbundna och skapar mental förvirring istället för att förenkla resonemanget. Därför kommer ett problem inte att ha samma lösning beroende på vilket språk du tar upp det på.

När man bara talar sitt modersmål inser man sällan hur mycket orden man använder kan forma ens tänkande och ens tolkning av verkligheten. Det är detta Fast Company avslöjar. Det är som ett tveeggat svärd. Om man har en intern översättare, fixerad i huvudet, och kan växla från ett språk till ett annat utan alltför stor ansträngning, kan man enkelt ändra sin tolkning och få perspektiv.

Ett enkelt knep för att ändra din synvinkel

Om du står inför dilemman eller svåra val, byt hjärnan till ditt andraspråk, precis som du gör i Netflix-inställningarna. TV-serier och filmer är utmärkta exempel på att förstå översättningens inverkan.

Ibland skiljer sig manuset från ett språk till ett annat, vilket ger fler detaljer eller utelämnar andra. Detta gäller även översatta litterära verk. Många franska läsare tyckte att Fredda McFaddens bästsäljande romaner var "platta" och "själlösa", medan engelsktalande läsare slukade dem utan att tveka. Mekanismen är liknande när man fattar beslut eller för en monolog med sig själv.

I sin bok " The Power of Language " utforskar kognitionsvetaren Viorica Marian hur det påverkar vårt tänkande att tala flera språk. Hennes forskning visar särskilt att vårt resonemang kan förändras beroende på vilket språk vi använder. Att tänka på sitt modersmål tenderar att engagera känslor djupare, eftersom det är det språk där våra minnen, vanor och känslomässiga reaktioner är djupast rotade.

Omvänt kräver tänkande på ett andraspråk ytterligare mental ansträngning: situationer analyseras ofta med större distans och reflektion. Som ett resultat tenderar beslut som fattas på ett främmande språk att vara mindre påverkade av känslor och mer styrda av rationell logik. I slutändan är detta ett sätt att lägga känslorna åt sidan för att fokusera på det som är väsentligt.

En användbar reflex för att ta ett steg tillbaka och reflektera över sina val

När man står inför ett uppbrott, ett karriärbyte, ett familjegräl eller till och med ett enkelt meddelande man inte vet hur man ska svara på, kan det vara ett bra mentalt verktyg att prova att byta språk. Inte för att komplicera ditt tänkande ytterligare, utan snarare för att förtydliga det.

Att tänka på sitt andraspråk fungerar lite som ett filter. Minnen, emotionella automatism och impulsiva reflexer är ofta mindre laddade. Du observerar situationen med lite mer distans, som om du tittade på problemet från en annan vinkel. Det betyder inte att du ska förvisa intuitionen eller kväva dina känslor. De har uppenbarligen sin plats i våra beslut, men när du tenderar att grubbla, katastrofala eller vägledas av rädslan för ånger, kan ett mentalt byte till ett annat språk hjälpa till att lugna den inre oron.

I praktiken kan detta vara så enkelt som att ställa sig själv en fråga på sitt andraspråk: "Vad vill jag egentligen?" , "Är detta verkligen en dålig idé?" eller "Vad skulle vara det mest rimliga alternativet?" . Vissa människor för till och med en tvåspråkig dagbok och växlar språk beroende på humör eller arten av deras bekymmer.

Att tala flera språk handlar inte bara om att beställa kaffe utomlands eller få ett jobb. Det kan också vara ett subtilt men kraftfullt sätt att förfina sitt tänkande, utmana sina antaganden och ibland fatta beslut som är mer i linje med vad man verkligen vill ha.