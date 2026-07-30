Dessa tre yrken har en stor majoritet kvinnor.

I Europa innehas nästan hälften av alla jobb av kvinnor. Ändå maskerar detta genomsnitt betydande obalanser: vissa yrken är fortfarande överväldigande kvinnliga. Denna verklighet återspeglar inte olika förmågor, utan snarare arvet av könsstereotyper som fortfarande är djupt rotade i vårt samhälle.

1. Dagbarnvårdare, det mest feminiserade yrket

Om det finns ett yrke där kvinnor är i överväldigande majoritet så är det barnvakter. Enligt INSEE-data från 2021 representerar de nästan 98 % av arbetskraften. Även hushållsarbetare uppvisar en mycket liknande andel. Denna överrepresentation förklaras uppenbarligen inte av någon "feminin benägenhet att ta hand om barn". Det är resultatet av en föråldrad syn som fortfarande förknippar kvinnor med vård-, utbildnings- och mentorsuppgifter, som om dessa egenskaper naturligt tillskrivs dem.

2. Sekretariatet, ett bestående arv

Ett annat starkt feminiserat yrke är sekreterar- och chefsassistentyrken. Kvinnor representerar cirka 95 % av de anställda inom detta område. Denna situation uppstod under 1900-talet, då tillväxten av administrativa jobb gjorde det möjligt för många kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Dessa positioner var ofta ingångsroller, med få möjligheter till avancemang till chefspositioner. Även om attityder gradvis förändras är denna könsfördelning fortfarande mycket uttalad idag.

3. Vårdyrken innehas fortfarande huvudsakligen av kvinnor

Hemtjänst, städning och vårdbiträden är också bland de sektorer där kvinnor är starkt representerade. Även vård- och barnmorskeyrkena har en överväldigande majoritet av kvinnor, cirka 88 % enligt statistik. Med den åldrande befolkningen rekryterar dessa yrken fler, men deras sammansättning förändras lite. De fortsätter ofta att möta blygsamma löner, frekvent deltidsarbete och otillräckligt erkännande, trots att de är avgörande för ett välfungerande samhälle.

Det finns inget sådant som ett "kvinnojobb"... och inte heller ett "mansjobb".

Dessa siffror innebär inte på något sätt att vissa yrken passar kvinnor och andra män. Ingen färdighet, talang eller ambition är beroende av kön. Om vissa yrken förblir starkt "feminiserade" eller, omvänt, starkt "maskulina" år 2026, beror det främst på att stereotyper fortsätter att påverka utbildnings- och yrkesvägar.

Under lång tid tilldelade det patriarkala samhället kvinnor rollen som vårdare, hjälpare eller "vårdare", samtidigt som de framställde dem som mindre lämpade för tekniska, vetenskapliga eller fysiska yrken. Dessa förutfattade meningar har mycket verkliga konsekvenser. Redan från deras tidigaste studier kan vissa unga kvinnor avskräckas från att satsa på områden som fortfarande uppfattas som maskulina. Väl ute på arbetsmarknaden måste de ofta bevisa sig mer för att få tillgång till samma möjligheter eller de högsta positionerna. Detta är en verklighet som många kvinnliga yrkesverksamma fortsätter att fördöma.

Saker och ting förändras, men det är fortfarande en lång väg att gå.

Lyckligtvis förändras saker och ting. INSEE-analyser visar att fler och fler kvinnor ger sig in i historiskt mansdominerade sektorer, inklusive juridik, medicin, bank, försäkring och kommunikation. Omvänt sticker ett område ut som ett undantag: informationsteknik. Denna sektor, som en gång var mer öppen för kvinnor, har gradvis blivit mer mansdominerad i takt med att den har vunnit prestige och högre löner. Detta tjänar som en påminnelse om att framsteg mot större könsmångfald aldrig är garanterade.

Även om obalanser mellan könen fortfarande finns inom vissa yrken, är de inte oundvikliga. De verkliga framstegen ligger i att låta alla fritt välja sin väg, utan att begränsas av könsstereotyper. För i slutändan har färdigheter, passion och talang aldrig varit könsuppdelade.