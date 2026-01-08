Dessa attityder i vuxen ålder kan härröra från en barndom som saknar moderns stöd.

Din barndom var inte fylld av "du klarar det" eller "jag tror på dig". Din mamma, som skulle vara din främsta supporter och backa upp dig även när du ville bli trollkarl, höll sällan med dig. Istället för att lyfta upp dig, drog hon ner dig. Och om du har dessa attityder idag, beror det säkert på att din mamma inte stödde dig då.

Du tvivlar ständigt på dig själv, även när allt går bra.

Vi växer alla upp med tanken att "den perfekta mamman" finns någonstans: den som uppmuntrar, lugnar, lyssnar och säger "Jag tror på dig" utan att tveka. Verkligheten är mycket mer komplex. En mamma är ofta en axel att luta sig mot, men ibland är det inte hon som lyfter oss upp, utan den som knuffar ner oss. Det är inte hon som tar bort hinder, det är hon som skapar dem. Medan vissa mödrar stöder sina barns drömmar om att resa världen runt, deras sångkarriärer och deras romantiska val, förblir andra reserverade.

Vuxna som inte uppmuntrades som barn internaliserar ofta tanken att deras val, tankar och önskningar inte är värda mycket. Om din mamma inte stöttade dig som barn har du förmodligen en tendens att ifrågasätta dig själv. Och det går utöver vad som är rimligt. Du firar aldrig dina framgångar, du frågar andra om deras åsikt om allt, och du har denna ihållande känsla av att "inte vara tillräcklig". Denna ständiga självtvivel är inte ett karaktärsdrag. Det är konsekvensen av åratal som du tillbringat med att växa upp i din mammas kalla likgiltighet.

Du har svårt att uttrycka dina behov

Istället för att vara involverad i din uppväxt, förblev din mamma en åskådare till din utveckling. Hon lyfte aldrig ett finger för att hjälpa dig eller göra ditt dagliga liv enklare. När du växer upp i en miljö där dina känslomässiga behov inte tillgodoses, slutar det ofta med att du... inte känner dem längre. Som ett resultat säger du idag "ja" till alla, även när det är bortom dina gränser. Du vägrar att be om hjälp och tror att personen framför dig har något bättre för sig. Ännu värre, du känner att du är för krävande när du uttrycker något.

Du söker tvångsmässigt extern bekräftelse

Utan moderns stöd gör ett barn vad det kan för att lugna sig självt: de lär sig att charma, att behaga, att anpassa sig. Om din mamma inte stöttade dig under barndomen har du förmodligen utvecklats baserat på andras åsikter. Idag får du panik vid blotta tanken på att göra någon besviken, och du presenterar alltid den bästa versionen av dig själv, även om det innebär att du förråder den du verkligen är. Du gör allt för att förtjäna en plats i andras hjärtan och nå toppen av deras uppskattning. Detta behov är inte ett infall: det är en överlevnadsstrategi som lärs in mycket tidigt.

Du är väldigt hård mot dig själv

En mamma som inte stöttar är ofta en mamma som kritiserar, förminskar eller jämför. Om du växte upp med den psykologiska bakgrundshistorien till styvmodern i Askungen är du ännu hårdare mot dig själv. Du överöser dig inte med beröm; du bara hackar på törnen. Din inre röst viskar ständigt nedvärderande fraser: "Du kunde ha gjort bättre." "Alla andra kan göra det utom du." "Låt dig inte ryckas med." Det här är bara avlägsna ekon av din mamma. Denna hårdhet är inte naturlig; den kan övervinnas eftersom den inte är din. Den ärvdes till dig.

Du attraherar ofta obalanserade relationer.

När du inte har fått stöd blir dina känslomässiga bäringar suddiga. Som ett resultat riskerar du i vuxen ålder att acceptera relationer där du ger mycket ... och får väldigt lite. Om du inte fick stöd av din mamma under barndomen trodde du förmodligen att detta var normen. Idag accepterar du det som många anser vara varningssignaler. På jobbet och i ditt kärleksliv är relationer skakiga, och det är du som har hållit dig väntande, hoppats, tvivlat och känt skuld.

Goda nyheter: det är aldrig för sent att försörja sig själv

Att känna igen dessa tecken betyder inte att peka finger åt din mamma , utan att förstå hur din historia har format dig. Din mamma kan också ha saknat erkännande i sin barndom och helt enkelt upprepat det hon en gång tyckte var "rätt". Om din mamma inte stödde dig under din barndom bär du ärren, och detta kan påverka ditt dagliga liv negativt. Du kan dock bryta denna cykel:

genom att lära sig att tala med dig vänligt,

genom att välja ömsesidiga relationer,

genom att sätta gränser,

genom att värdera dina ansträngningar snarare än dina "resultat".

Du kanske inte har vuxit upp med en stödjande mamma, men du kan bli kvinnan som försörjer sig själv, och det är oändligt kraftfullt.