"Rasistisk kultur": Vid 25 års ålder avslutar denna australiska tennisspelare sin karriär

Den australiska professionella tennisspelaren Destanee Aiava har meddelat att hon avslutar sin karriär i slutet av säsongen 2026. Vid 25 års ålder – hon firar sin 26-årsdag den 10 maj – motiverade Melbourne-infödingen sitt beslut med en djup besvikelse på den professionella miljön, som hon beskriver som "en giftig pojkvän".

En "rasistisk, misogyn och homofobisk" miljö

I ett långt Instagraminlägg förklarar Destanee Aiava att hon gradvis förlorade spelglädjen, och nämner tyngden av förväntningarna och svårigheten att bygga upp sitt liv utanför tennisen igen. "Ibland fortsatte jag spela för att jag kände att jag var skyldig alla som hade hjälpt mig det, andra gånger av rädsla för att börja om från början", anförtror hon.

Den nuvarande världsrankade nummer 258 nöjer sig inte med ett tyst farväl: hon fördömer öppet den "giftiga kultur" som hon anser förgiftar hennes sport. "Bakom de vita kläderna och traditionerna döljer sig en rasistisk, misogyn och homofobisk kultur som är fientlig mot alla som avviker från normen", skriver Aiava. Hon är av samoansk härkomst och säger att hon utsattes för diskriminering och sårande kommentarer under hela sin karriär.

Denna hållning återspeglar en bredare oro inom tennisvärlden. Styrande organ, såsom ITF och WTA, har redan erkänt omfattningen av online-övergrepp som kvinnliga spelare utsatts för. År 2024 registrerades nästan 8 000 kränkande eller hotfulla meddelanden mot 458 spelare, både män och kvinnor, ofta relaterade till sportspel.

Sociala medier, en katalysator för hat

Destanee Aiava skonar varken internetanvändare eller institutioner. ”Jag vill säga ett stort 'dra åt helvete' till alla som fått mig att känna mig underlägsen”, förklarade hon. Liksom många idrottare säger hon att hon har blivit offer för trakasserier på sociala medier, vilket påverkat både hennes utseende och hennes prestationer. Spelare som Storbritanniens Katie Boulter har redan försökt öka medvetenheten om dessa övergrepp, men normaliseringen av förolämpningar och hot fortsätter att undergräva många kvinnliga idrottares mentala hälsa.

En ny början

Trots bitterheten säger Destanee Aiava att hon vill fokusera på det positiva: resorna, vänskaperna och livsläxorna. "Den här sporten har tagit mycket från mig, men den har också lärt mig att det alltid finns en chans att börja om", skriver hon. Med detta tillkännagivande öppnar australiensaren en nödvändig debatt om värderingar och mångfald inom tennis, en sport som länge uppfattats som en symbol för elegans och respektabilitet, men som många nu kräver ska omvandlas inifrån.

I slutändan, genom att lämna tenniscirkeln, vänder Destanee Aiava inte bara blad på en lovande karriär; hon slår larm mot de ihållande övergreppen och diskrimineringen inom professionell tennis. Hennes berättelse belyser utmaningarna med ett fortfarande stelbent system och uppmanar till ett nytänkande kring förutsättningarna för idrottare att blomstra, bortom utseende och traditioner.