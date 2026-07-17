Den "rosa skatten": varför vissa "dam"-produkter kostar mer

Du kanske redan har stött på två nästan identiska produkter ... förutom att den ena, som marknadsförs till kvinnor, är dyrare. Rakhyvlar, schampo, deodorant och accessoarer: detta fenomen, med smeknamnet "rosa skatt", har varit ett diskussionsämne i flera år. Mellan studier, debatter och tips för mer medveten konsumtion, här är vad du behöver veta.

Vad är egentligen den "rosa skatten"?

Trots namnet är den "rosa skatten" inte en skatt i fiskal bemärkelse. Ingen ytterligare skatt tas ut på kvinnor. Det är faktiskt en kommersiell praxis som tillämpas på vissa vardagliga konsumtionsvaror. Principen är enkel: två mycket lika, eller till och med identiska, varor erbjuds till olika priser beroende på målgruppen . Ofta ändras bara ett fåtal egenskaper, såsom färg, doft eller förpackningsdesign. En rosa rakhyvel kan således kosta mer än sin blå motsvarighet, utan någon märkbar skillnad i prestanda.

En studie som gjorde ett bestående intryck.

Problemet fick större uppmärksamhet tack vare en storskalig studie som genomfördes av New York Citys konsumentdepartement. Forskare jämförde nästan 800 produkter från fler än 90 varumärken, inom 35 olika kategorier, och undersökte deras herr- och damversioner. Deras slutsats var slående: produkter som marknadsfördes till kvinnor var i genomsnitt 7 % dyrare. För hygien- och personliga vårdprodukter nådde skillnaden så hög som 13 %. Ännu mer anmärkningsvärt var att i 30 av de 35 analyserade kategorierna hade "dam"-versionen den högsta prislappen.

En extra kostnad som kan ackumuleras över åren

Studien visar också att denna prisskillnad inte är begränsad till kosmetika. Den kan uppstå i olika skeden av livet, från barnkläder och leksaker till accessoarer, skönhetsprodukter och till och med viss utrustning för seniorer. Var för sig kan dessa skillnader verka små, men när de upprepas med vardagliga inköp kan de bli en betydande summa under flera decennier.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Népite Sexiste (@pepitesexiste)

Ett fenomen som fortsätter att debatteras

Även om den "rosa skatten" är allmänt dokumenterad är den inte universellt accepterad. Amerikanska forskare publicerade en studie 2021 som presenterade mer nyanserade resultat. Enligt deras analys var produkter som marknadsfördes "till kvinnor" inte längre systematiskt dyrare, och denna prisskillnad förekom bara i några av de kategorier som studerades.

Dessa skillnader visar att fenomenet beror på ett flertal faktorer: varumärken, produktlinjer, länder och till och med marknadsföringsstrategier. Det är därför omöjligt att säga att alla produkter som marknadsförs som "dam" påverkas, men frågan om prisrättvisa är fortfarande en betydande oro.

Hur undviker man att betala mer?

Den goda nyheten är att det finns några enkla steg du kan ta för att fatta välgrundade beslut. Att jämföra ingredienser, mängder och egenskaper hos en produkt innan du ens tittar på förpackningen hjälper dig ofta att identifiera lika lämpliga alternativ. Utöver prislappen är det bästa sättet att konsumera med tillförsikt att prioritera kvalitet, effektivitet och att möta dina faktiska behov. En produkt behöver trots allt inte vara rosa eller könsspecifik för att vara effektiv.

Den "rosa skatten" uppmuntrar främst konsumenter att titta närmare på etiketter. Genom att jämföra olika versioner av samma vara kan man ibland spara pengar samtidigt som man främjar mer transparenta och rättvisa affärsmetoder.