Det här är försiktighetsåtgärder som många kvinnor vidtar när de springer ensamma.

Att ta på sig sneakersna, få lite frisk luft och njuta av en stund för sig själv: det är vad löpning betyder för många. Men för många kvinnor kommer denna paus också med en serie reflexer utformade för att garantera deras säkerhet. En australisk kampanj sätter nu denna verklighet i rampljuset igen.

Spring, men var ständigt på din vakt.

Inför Internationella kvinnodagen 2026 har det australiska sportklädesmärket LSKD lanserat en kampanj med titeln "Hon springer, men hon springer aldrig bara." Målet är enkelt: att visa verkligheten bakom en löpning, långt ifrån de bilder av frihet som ofta lyfts fram i reklam.

Budskapet bygger på en slående observation: enligt kampanjen säger 92 % av kvinnorna att de känner sig oroliga för sin säkerhet när de springer. Denna statistik illustrerar en allmänt delad verklighet, oavsett atletisk förmåga eller erfarenhet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Shelley Zalis (@shelleyzalis)

En förberedelse som går långt utöver en uppvärmning

Redan innan de börjar sin löpning vidtar många kvinnliga löpare en rad försiktighetsåtgärder som har blivit nästan automatiska. Att kontrollera att telefonen är tillräckligt laddad, välja en väl upplyst och trafikerad rutt, undvika vissa områden eller tider på dagen, informera en närstående om sin rutt... dessa vanor kommer utöver traditionell fysisk förberedelse.

Under loppet spelar andra reflexer in: att hålla tangenterna inom räckhåll, begränsa musikvolymen för att vara medveten om omgivningen, eller till och med byta rutt om en situation känns obekväm. Var för sig kan dessa handlingar verka obetydliga. Tillsammans visar de dock på ständig vaksamhet.

En mental belastning som ofta är osynlig

Utöver praktiska försiktighetsåtgärder belyser kampanjen en mer subtil verklighet: hypervaksamhet. Att observera förbipasserande, förutse beteende, gå över gatan, öka eller minska hastigheten beroende på omständigheterna... för många kvinnor är dessa beräkningar nästan instinktiva. De är en integrerad del av deras utflykt, ibland i åratal. Denna ständiga uppmärksamhet förbrukar energi och förvandlar ett ögonblick som är tänkt att vara synonymt med välbefinnande till en övning där säkerheten ständigt förblir närvarande i bakgrunden.

Ett budskap som utmanar hela samhället

Kampanjens slogan sammanfattar dess ambition: "Säkerhet ska inte vara en strategi." Snarare än att påminna kvinnor om de försiktighetsåtgärder de bör vidta, uppmanar LSKD dem att ändra sitt perspektiv. Tanken är att betona att ansvaret för ett så kallat säkert offentligt rum inte enbart kan vila på de kvinnor som använder det.

Varumärket uppmuntrar således varje person att anta respektfulla beteenden: att undvika attityder som kan uppfattas som skrämmande, ingripa inför olämpligt beteende eller ifrågasätta effekterna av sina egna handlingar.

En kampanj som får stor genomslag

Initiativet, som delades på sociala medier, väckte snabbt många reaktioner. Tusentals kvinnor delade med sig av sina egna erfarenheter och beskrev de vanor de utvecklat för att springa lugnare. Problemet har till och med överskridit Australiens gränser. Det belyser en verklighet som många känner igen och som redan har tagits upp av andra kampanjer, särskilt inom sportvärlden.

Genom att ge löpare en röst bidrar detta initiativ till att synliggöra en upplevelse som ofta förbises. Det öppnar också upp för en bredare dialog om hur man kan göra offentliga platser till platser där alla kan ägna sig åt fysisk aktivitet med större sinnesro.

I slutändan är budskapet universellt: löpning ska först och främst vara en stund av frihet, njutning och självförtroende, utan att säkerhet blir en ständig oro.