Gatuträning: när kvinnor tar över offentliga platser ändras reglerna

Gatuträningsplatser dyker upp i många städer, och även om de är avsedda för alla, besöks de mestadels av män med bara bröst. I dessa utomhusträningszoner känner bodybuildingentusiaster att de är på bekant mark. Men fler och fler kvinnor ansluter sig till de fluorescerande pull-up-stängerna och greppar tag i ringarna mitt i detta pack som dånar i takt med varje ansträngning.

Platser bebodda av män som snabbt kan bli skrämmande

Förankrade i den varma sanden ett stenkast från havet eller inbäddade i asfalten bredvid en skatepark är street workout-utrustning nu en vanlig syn utomhus. Du har nästan säkert gått förbi en av dessa strukturer avsedda för kroppsviktsövningar. Inte helt oväntat är det män som regelbundet monopoliserar dessa fritt tillgängliga träningsmaskiner. Få kvinnor vågar gå över tröskeln till dessa testosterondrivna lekplatser för vuxna.

Det måste sägas att männen som utövar det inte alltid är exempel på gästfrihet. Halsduken skruvas på näsan som statister i rapvideor, kepsen bak och fram, boxershortsen sticker ut ur jeansen och magen fri från tyg, vilket avslöjar en viss fysik, männen regerar över dessa urbana accessoarer som mobbare på skolgårdar högst upp i rutschkanor.

Generellt sett föredrar kvinnor att betala för ett gymmedlemskap för att kunna göra pull-ups i lugn och ro, eller så går de upp i solskenet för att uppleva dessa platser vid strategiska tillfällen. Och detta är inte paranoia eller överdrift. Det är helt enkelt en återspegling av en symptomatisk rädsla som går långt bortom styrketräning utomhus. Enligt en storskalig fransk studie rapporterar 65 % av kvinnorna att de har känt sig otrygga på offentliga platser. Nu antar de en "strunta i det"-attityd och hämnas på trottoaren, gör pull-ups eller utför "L-sit"-positionen framför utstående ögon. Detta tysta uppror utspelar sig på sociala medier, bakom inspirerande videor där kvinnor krossar förutfattade meningar och inger respekt med varje rörelse.

Kvinnor sätter sin prägel på gatuträningsområden

Medan vissa kvinnor tränar i hemmets lugna vrå och för en riktig intern debatt innan de ger sig ut på en joggingtur, ger sig andra självsäkert ut på gatornas träningsområden fyllda med män. Och nej, de känner sig inte som vilsna får bland vildsinta lejon. Tvärtom. Långt ifrån att vara malplacerade eller lida av impostersyndrom, lämnar de sina manliga motsvarigheter mållösa.

Dessutom finns det otaliga exempel på hashtaggen #streetworkoutgirl. När den franska kvinnan @aboutmaxoufr lyfter hela sin kropp på träparalletter och verkar sväva över marken, döljer inte männen i bakgrunden sin beundran. När @ v3rxn1k4_23 , en gatuatlet som utan tvekan har nått den högsta nivån av gymnastik, snurrar runt stången och utför en serie tekniska bedrifter drivna av sina latissimus dorsi-muskler, har hennes motsvarigheter modfällda ansiktsuttryck. De ertappas på bar gärning i en uppvisning av svartsjuka. I ytterligare en uppvisning av muskler upplever @ejayink glädjen av kvinnlig solidaritet och får motiverande hejarop från unga kvinnor som har kommit för att äta lunch i parken.

Dessa kvinnor kanske inte har en tankbyggd kropp, men män är definitivt inte skrämda när de börjar sina atletiska prestationer. Dessutom är de inte där för att tävla med eller överträffa män, utan helt enkelt för att försvara sin plats i en miljö där de fortfarande saknar trovärdighet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Veronica :/ 23.23 (@v3rxn1k4_23)

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av EJAYINK # (@ejayink)

Återta det offentliga rummet, en daglig sport

Dessa kvinnor, som bildar en horisontell mänsklig flagga och utan ansträngning navigerar i baren, "sätter inte bara upp en show" för kamerorna. De anstiftar en revolution i ett land som länge varit fientligt inställd till dem. Medan kvinnor kramar väggarna, omprövar sina rutter när de hotas, klamrar sig fast vid sina lägenhetsnycklar och önskar att de vore lika stora som en mus när de går ut ensamma på natten, öppnar dessa urbana idrottare en väg för dem: vägen till frihet.

De vägrar att böja sina huvuden eller bara gå till dessa platser när de är öde. Dag som natt, i trånga eller glest besökta gatuträningsområden, tar de plats utan att be om ursäkt. Och de inkräktar inte på någons territorium: de hävdar helt enkelt sin närvaro. Dessutom visar de flesta videorna välvilliga män som inte visslar åt kvinnorna som om de vore byten, utan applåderar deras prestationer. De behandlar dem som jämlikar och anklagar dem aldrig för att vara "malplacerade".

I takt med att utrymmen för gatuträning byggs upp faller könsbarriärerna sönder. Gatuträning blir inte "feminint", det blir helt enkelt mer blandat. Och kanske är det den verkliga förändringen: att se kvinnor träna utomhus utan att det verkar exceptionellt, modigt eller överraskande, utan helt enkelt normalt.