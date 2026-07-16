"Du kommer inte att kunna lyfta den själv": den här motorcyklisten svarar på en fortfarande ihållande stereotyp

Motorcykelkörkort är inte ett manligt privilegium, och många kvinnor kör kraftfulla maskiner eller varvar motorerna när ljuset slår om till grönt. De sitter inte längre kvar på förarsätet med håret vajande i vinden som i romantiska komedier, och de är inte längre begränsade till en pastellfärgad Vespa. Innehållsskaparen @samslod river upp asfalten på en stor motorcykel och bevisar att kvinnofientliga stereotyper ligger långt före.

Kvinnor på motorcyklar, tillbakahållna i sin passion

När kvinnor sätter sig bakom ratten och sätter sig i förarsätet, slänger männen ur sig dammiga fraser som definitivt skulle behöva en repetition. "Kvinnlig förare, döden i nästa kurva." "Kvinnor kör som sköldpaddor." "De kan inte manövrera." Kort sagt: misogyni på autopilot. De lider aldrig av kritik mot dem som helt enkelt följer trafikreglerna. Medan kvinnliga förare av fyrhjulingar är de obotliga offren för en föråldrad patriarkal mentalitet, upplever kvinnliga motorcyklister det varje dag.

Så fort de tar plats bakom styret och tar på sig hjälmarna är männen snabba med att skrika illa och försöka smitta dem med bedragarsyndromet. Nej, kvinnor är inte bara dömda att beundra landskapet och klamra sig fast vid sina manliga partners midjor. Inte heller är de dömda till att sitta i sadeln på elcyklar, fritt tillgängliga i städerna.

De längtar också efter att ta hårnålskurvor bak på en motorcykel, känna adrenalinkicken vid varje acceleration, ge sig ut på bilresor i full motorcykelutrustning och släppa lös sina maskiners fulla kraft. Innehållsskaparen @samslod förkroppsligar denna nya generation kvinnor som inte är rädda för fart och som känner till en motorcykels anatomi bättre än de själva gör. Dessa kvinnor, som vänder på huvudet för att beundra motorcykelmodeller oftare än kläddisplayer och som verkar tala ett kodat språk bestående av Yamaha MT-07:or eller Suzuki SV650:or, svarar med bilder på dem som försöker överträffa dem.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sam Slodowitz (@samslod)

Att sätta stopp för förutfattade meningar är en nödvändighet.

Sam Slodowitz, hennes riktiga namn, är en stuntman i hjärtat. Djärvhet ligger i hennes gener. För henne är det en barnlek att hålla en rak linje i flera kilometer och navigera slingrande bergsvägar på två hjul. Det är bara en uppvärmning. Så, för att krydda sin motoriserade träning, utför hon akrobatik i hög hastighet, och hennes motorcykel blir ett fullfjädrat konstnärligt instrument, en förlängning av hennes kropp.

En extrem cirkusartist balanserar hon på ett enda hjul och dominerar en motorcykel som väger minst 200 kg. På motorcykeljargong kallas denna disciplin "stuntkörning", men för det otränade ögat verkar det vara en anmärkningsvärd bedrift av fysisk skicklighet. Trots sina otaliga uppvisningar av talang och obestridliga risktagande är hon ständigt under press från sina kritiker.

En av dem anmärkte till och med: ”Okej, du är en kvinna. Jag slår vad om att du inte kan lyfta din motorcykel själv.” För den här kvinnan, som anammar alla utmaningar, var operationen inte så svår. Den här cyklisten, för vilken hennes skinnjacka praktiskt taget är som en andra hud, besitter också en anmärkningsvärd uppfinningsrikedom. Motorcykeln verkar nästan fjäderlätt när hon lyfter den med sådan lätthet. Inget behov av att kalla på förstärkning eller ” muskelmän ”; hon övervinner alla hinder, vare sig de är verkliga eller inbillade.

Kvinnliga motorcyklister blir allt fler på vägarna

Denna erfarna motorcyklist, som smittades av tvåhjulingsviruset för länge sedan, bevisar att kvinnor kan hantera detta fordon med Lara Crofts lockelse och Furiosas kallblod från Mad Max. Faktum är att hennes vardagsliv liknar en actionfilm. Medan män ständigt ser tillbaka, nästan beklagar de dagar då de var användbara för kvinnor, håller hon blicken fäst vid framtiden.

Dessutom är detta bara ett exempel på frihet bland många. Fler och fler kvinnor vill utmana myten om den "bräckliga lilla saken". De som ger sig in på denna väg, fyllda av hinder och macho, söker spänning, fartens spänning och smaken av självständighet.

Och detta återspeglas i siffrorna. Enligt uppgifter från CER (Road Safety Education Center) är mer än 30 % av kandidaterna till motorcykelkörkort kvinnor. De viftar med detta eftertraktade körkort, stämplat med ett stort "A", som en feministisk symbol.

I denna miljö där lagarbete är ett kärnvärde är kvinnor inte alltid välkomna. Kanske är det dags att deras motsvarigheter tar steget och väljer en annan väg än giftig maskulinitet.