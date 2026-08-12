"Jag trodde att det hjälpte mig": hennes vittnesmål om alkohol och känslomässig känslighet väcker reaktioner

Det sägs ofta att alkohol sänker hämningar och befriar även de blygaste människorna. Vi dricker några drinkar för att få kontakt med andra, lättare överbrygga avståndet och bygga relationer utan att behöva leta efter rätt ord. Alkohol presenteras ständigt som en "social" dryck och ger illusionen av att göra oss mer utåtriktade på fester, när den i verkligheten förändrar oss inifrån. Den må föra oss närmare andra, men den distanserar oss främst från oss själva. Detta är observationen som Tatjana gör från @tatjanova_-kontot.

Alkohol och känslighet går inte bra ihop.

På kvällen, på en avskedsfest, en drink efter jobbet eller en födelsedagsmiddag, fyller alkohol glasen och konkurrerar med det heliga källvattnet. Denna dryck, mätt i grader, påstår sig ibland sänka spänningen och dränka envis blyghet. Under dess inflytande närmar sig naturligt blyga människor främlingar utan att tveka och börjar prata oändligt med monologer, medan de normalt sett skulle förbli tysta.

Används som ett sätt att få kontakt med andra, eller till och med som ett botemedel mot introverta, löser alkohol upp alla hämningar. Vi tar ofta ett glas eller två i hopp om att vara mindre stela och kliva utanför vår komfortzon. Och sedan, i slutet av kvällen, går vi därifrån med en kontaktlista lika lång som vår arm, som vi inte kommer att minnas nästa dag. Alkohol verkar fungera som ett "lim" mellan människor.

Det var vad Tatjana från @tatjanova_-kontot tänkte innan hon insåg bedrägeriet, bluffen. I ett insiktsfullt inlägg som fick stor resonans listar hon alkoholens skadliga effekter på känsliga personligheter, särskilt kvinnor. Även om alkohol kan ge intrycket av att vara ofiltrerad och verka mer extrovert inför andra, är det i verkligheten bara placebo. Värre är att det är gift för personlig utveckling. "När du är känslig hjälper inte alkohol dig; den distanserar dig långsamt från dig själv", förklarar innehållsskaparen, som erbjuder coachning för att hjälpa människor att hantera sin känslighet.

Biverkningar av alkohol hos känsliga personer

Vi känner alla till de fysiska efterverkningarna av alkohol: illamåendet vid uppvaknandet, dimmigt huvud, utstrålande migrän, känslan av att vara fast i slowmotion. Vi ångrar att vi glömt innebörden av ordet "måttlighet". Generellt sett kommer man inte oskadd från en natt med kraftigt drickande.

Medan alkoholens biologiska effekter är väl dokumenterade och ibland lindras med aspirin, är dess inverkan på sinnet fortfarande relativt okänd. Utövare av så kallad "andlig" medicin, de som sysslar med det gudomliga, talar till och med om det som ett "subtilt lösningsmedel". Tatjana, för sin del, använder sin egen erfarenhet för att lista allt som alkohol drunknar inom oss.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Tatjana ✧ känsla • kropp • kvinnlighet (@tatjanova_)

"Det förstärker det du försöker lugna ner."

I stundens frenesi låter vi oss ryckas med, vi slutar ställa oss själva frågor, och vår inre röst verkar ha gått över till tyst läge. Vår enda bekymmer är att hantera spellistan som spelas på högtalaren. Vi är inget annat än glädje och upprymdhet. Ändå, när alkoholen avtar, återuppstår känslorna i förstärkt form. "Ångest, tomhet, sorg, överanalysering: allt kommer tillbaka i översvämningar", observerar innehållsskaparen.

"Han får dig att förväxla intensitet med äkthet."

Efter några drinkar känner vi oss mer levande, mindre rädda och framför allt mindre mottagliga för andras dömande. Vi märker att vi berättar för vår kollega att hon har dålig andedräkt eller flirtar med vår barndomsförälskelse. Vi har bokstavligen inga fler sociala barriärer . Vissa tror att alkohol avslöjar det sanna ansiktet på dem som konsumerar den. Det är dock inte en uppriktig återspegling av vår personlighet, utan bara ett uttryck för våra mörkare sidor.

"Det tär djupt på din energi."

Högkänsliga personer upplever allt med maximal intensitet och absorberar känslor som människokroppen inte kan lagra på egen hand. Och i slutändan är alkohol den sista droppen. Det är den sista droppen. "Alkohol överbelastar ditt system ännu mer och gör att du ofta känner dig tung inombords", tillägger innehållsskaparen, som talar av egen erfarenhet.

"Det hindrar dig från att lära dig att verkligen reglera dig själv."

Genom att dricka alkohol vid strategiska tillfällen, för att lättare navigera i folkmassor eller konversera utan hinder, flyr vi verkligheten och bedövar vårt obehag istället för att lugnt acceptera det. Istället för att bekanta oss med denna känsla, denna ensamhet eller detta obehag, underlättar vi dess absorption med alkohol.

"Det tar dig bort från din intuition."

Medan alkohol sänker hämningar, hindrar den också andra aspekter av vår personlighet och varelse. Förutom att bidra till ett genuint mentalt sammanbrott, kastar den oss in i ett tillstånd av slöhet. Det är som om vi är fysiskt närvarande men mentalt frånvarande. Vårt sinne är tomt och vår förmåga att urskilja minskar med varje drink. "Dina gränser blir suddiga, och det gör även dina behov", förklarar innehållsskaparen.

Med andra ord, även om alkohol kan frigöra en viss självkänsla i stunden, förändrar den också personligheten och dränerar vår energi som ett lömskt gift. En studie från 2017 bekräftar Tatjanas berättelse och erkänner dess mycket tillåtande natur såväl som dess oförenliga inverkan på den psykiska hälsan.