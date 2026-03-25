Vad betyder trenden "Six Seven" på sociala medier, som splittrar generationer?

"Sex sju." Två siffror, ingen förklaring… och ändå är det omöjligt att undvika det på sociala medier. Bakom detta avsiktligt vaga uttryck döljer sig en viral trend som roar lika mycket som den förbryllar, särskilt när generationer försöker förstå varandra.

Ett viralt uttryck… och avsiktligt vagt

Trenden "Six Seven" – ibland skriven som "6-7" eller "67" – fick fäste på TikTok och Instagram från och med 2025. Dess utmärkande kännetecken? Det betyder egentligen ingenting. Och det är just det som gör det så populärt. Uttrycket, som används i humoristiska videor, samtal och till och med i vardagen, bygger på en avsiktlig tvetydighet.

Det kan åtföljas av en gest där händerna rör sig upp och ner, som för att uttrycka ett vagt svar, ett "meh" eller ett "någonstans däremellan". Vissa internetanvändare ser det som ett sätt att säga att en situation är genomsnittlig, varken bra eller dålig. För många är principen enkel: det finns ingen riktig definition, och det är det som är roligt.

Ett ursprung mellan musik och webbkultur

Bakom detta fenomen finns dock en utgångspunkt. Uttrycket blev populärt tack vare låten "Doot Doot (6 7)" av rapparen Skrilla, vars utdrag delades flitigt på sociala medier. Innehållsskapare anammade det snabbt för att illustrera videor, särskilt de som rörde sport. NBA-stjärnan LaMelo Ball blev till exempel förknippad med trenden på grund av sin längd på cirka 2,01 meter.

Som ofta är fallet på internet växte trenden snabbt ur sitt ursprung. Den transformerades, remixades, anpassades till vardagliga situationer… tills den blev ett slags kollektivt skämt utan tydliga regler.

@xavetlouis Fenomenet "Six Seven" har fängslat schweiziska tonåringar och deras föräldrar. Denna gest, som utlöses varje gång siffrorna 6 eller 7 dyker upp, har blivit viral tack vare sociala medier. Ursprungligen populär på TikTok i USA, har den anammats av kändisar som Kim Kardashian och till och med förekommit i spelet Fortnite. Ursprunget till detta fenomen går tillbaka till en låt av rapparen Skrilla, kombinerad med en gest av gamern Taylen TK Kenny, som snabbt spred sig över internet. Denna rörelse har blivit en rolig hemlig kod bland unga människor, vilket stärker deras känsla av tillhörighet. Även om det kan verka absurt för den oinvigde, visar trenden kring "Six Seven" kraften i sociala medier i den snabba spridningen av trender. Men som vilken modefluga som helst kan den blekna lika snabbt som den dök upp, särskilt när politiker börjar visa intresse. ♬ Originalljud - Xav&Louis

Varför det är roligt... och varför det är irriterande

Framgången med "Six Seven" vilar på en särskild typ av humor: det absurda. Denna stil, mycket populär bland yngre publik, består av att leka med referenser som saknar någon uppenbar logik. Detta fenomen jämförs ofta med så kallad "brainrot"-kultur, där innehållet medvetet är udda, repetitivt eller obegripligt för den oinvigde.

Resultatet: medan vissa skrattar direkt, förblir andra förbryllade. Många vuxna medger att de inte förstår poängen med uttrycket, medan yngre ser det som en rolig och konspiratorisk kod. I vissa fall sträcker sig "Six Seven" till och med bortom skärmar. Lärare har lagt märke till att uttrycket används i klassrummet, vilket visar hur snabbt dessa trender blir inrotade i vardagen.

Ett språk som skapar kontakt

Utöver sin skenbara absurditet tjänar "Six Seven" ett mycket verkligt syfte: att skapa en känsla av tillhörighet. Att dela den här typen av referenser visar att du är "informerad", att du förstår de aktuella trenderna. Oavsett dess exakta betydelse är det som spelar roll kontakten med andra.

Varje generation utvecklar sina egna uttryck, interna skämt och sätt att kommunicera. Idag accelererar sociala medier helt enkelt denna process. Och om vissa människor känner sig vilsna med dessa koder är det helt okej. Språket utvecklas ständigt, och det finns inget enda rätt sätt att kommunicera.

En flyktig trend… eller inte

Liksom många virala fenomen kan "Six Seven" försvinna lika snabbt som det dök upp. Eller, omvänt, det kan bli en permanent del av vissa online-communities. Den här typen av trend fungerar som en påminnelse om att humor och kreativitet på internet inte alltid följer logiska regler. Ibland är oförståelse en del av upplevelsen.

I slutändan kanske "Six Seven" inte är avsedd att förklaras, utan snarare upplevas, delas ... eller helt enkelt observeras med nyfikenhet. Och om du inte helt förstår konceptet är det helt okej. I just det här fallet är det ju trots allt just poängen att vara "mittemellan".