"Jag hade aldrig räknat": den här studien avslöjar hur mycket mensen egentligen kostar

Mens diskuteras ofta i termer av kropp, cykel eller känslor, men deras kostnad tas upp mycket mer sällan. En nyligen genomförd studie sätter saker i perspektiv: under en livstid representerar menstruation en betydande kostnad.

En kostnad som vida överstiger kostnaden för skyddsutrustning.

När vi tänker på mens föreställer vi oss först mensprodukter, men verkligheten är mycket bredare. Enligt en analys som delats av Clue-appen som en del av deras kampanj "Cost of Bleeding" kan en menstruerande person spendera upp till cirka 25 000 euro under sin livstid.

Denna siffra inkluderar naturligtvis mensprodukter (bindor, tamponger, menskoppar eller mensunderkläder), men även andra ofta förbisedda utgifter: smärtstillande medel, vissa medicinska konsultationer eller till och med kostnader förknippade med små, oväntade dagliga behov som tvätt eller kläder. Var för sig kan dessa inköp verka blygsamma, men ackumulerade över åratal representerar de i slutändan en betydande budget.

Utgifter som sträcker sig över årtionden

Menstruation är en viktig del av livet. I genomsnitt kan en person ha menstruation i 35 till 40 år. Detta innebär regelbundna inköp, månad efter månad, år efter år. Denna rytm skapar en kontinuerlig kostnad, integrerad i det dagliga livet och ofta obemärkt. Till skillnad från andra engångskostnader för sjukvård ackumuleras dessa över tid.

Utöver dessa kostnader kan det finnas kostnader relaterade till menstruationshälsa: smärta, premenstruellt syndrom eller tillstånd som endometrios. I dessa fall kan sjukvårdskostnaderna öka, beroende på behov och tillgång till vård. Vissa väljer återanvändbara lösningar, såsom menskoppar eller mensunderkläder. Dessa alternativ kan minska kostnaderna på lång sikt, även om de kräver en större initial investering.

En ekonomisk verklighet som fortfarande är lite diskuterad

Trots dess inverkan saknas kostnaden för menstruation i stort sett i diskussioner om köpkraft eller folkhälsa. Ändå talar många organisationer nu om "mensfattigdom". Denna term hänvisar till situationer där vissa människor har svårt att få tillgång till lämpliga mensprodukter. I Frankrike saknar 4 miljoner menstruerande personer tillgång till menshygienprodukter.

I flera länder visar studier att vissa kvinnor måste göra budgetmässiga val eller vända sig till mindre bekväma alternativ på grund av brist på tillräckliga resurser. Inför denna situation dyker initiativ upp: gratis utdelning av hygienprodukter i vissa skolor och universitet, lokala åtgärder och informationskampanjer.

Att lyfta fram en osynlig kostnad

Med sin kampanj strävar Clue efter att synliggöra det som inte alltid syns. Tanken är att öka medvetenheten om en ofta underskattad ekonomisk verklighet. Dessa utgifter, eftersom de är utspridda över tid och kopplade till personliga angelägenheter, går lätt obemärkta förbi. Ändå är de en integrerad del av många människors vardag. Att belysa dem öppnar också upp diskussioner om tillgången till mensprodukter, som av många anses vara viktiga varor.

Mot en mer holistisk syn på menstruationshälsa

Under senare år har menshälsa gradvis fått ökad synlighet. Det pratas mer om smärta, cykeln, välbefinnande… och nu kostnaden. Att erkänna dessa kostnader innebär också att inse kroppens verkliga behov. Din kropp, med dess rytmer och variationer, förtjänar att respekteras, lyssnas på och stödjas, utan tabu eller förminskning.

I slutändan belyser denna uppskattning en enkel sanning: menstruation är inte bara en biologisk upplevelse. Den har också en påtaglig inverkan på det dagliga livet. Genom att kvantifiera denna verklighet bidrar studien till att förändra perspektiv och uppmuntra till en rättvisare, mer informerad och mer inkluderande syn på hälsa.