Att resa under graviditeten väcker många frågor. Är det säkert att flyga för dig själv och ditt ofödda barn ? Vilka försiktighetsåtgärder bör du vidta innan du bokar din biljett?

Vi kommer att besvara dessa frågor med tydliga och praktiska råd.

Goda nyheter: utan komplikationer är det fullt möjligt att resa med flyg under graviditeten fram till den 36:e graviditetsveckan .

Komfort, säkerhet, medicinska dokument… här är allt du behöver veta för att resa med sinnesro.

Riskerna med flygresor under graviditeten: vad du behöver veta

I motsats till vad många tror innebär flygning under graviditet inga särskilda faror för mamman eller barnet.

Flera punkter förtjänar dock att förtydligas för att man ska kunna resa med sinnesro.

Säkerhetskontroller på flygplatsen

Säkerhetsgrindarna vi går igenom på flygplatsen fungerar med metalldetektorer , inte röntgenstrålar.

Dessa detektorer utgör absolut ingen fara för en gravid kvinna. Därför finns det ingen anledning att oroa sig under säkerhetskontrollerna.

Atmosfärisk strålning och trycksättning

Frågan om atmosfärisk strålning dyker ofta upp. I verkligheten utgör dessa strålar bara en risk för personer som flyger nästan dagligen, såsom vissa besättningsmedlemmar.

För en engångsresa är exponeringen i stort sett försumbar. Trycket i kabinen utgör däremot ingen fara för barnet .

Efter den 36:e graviditetsveckan rekommenderas dock inte flygresor . Den största risken är inte strikt medicinsk: den är främst möjligheten till en oväntad förlossning ombord.

Ett scenario som vi helst undviker, trots att födslar under flygning redan har inträffat i den civila flygets historia.

Första trimestern: resor är möjliga, men illamående och kräkningar kan göra flygningen obekväm.

kan göra flygningen obekväm. Upp till 36 veckor: inga kontraindikationer i avsaknad av komplikationer

Efter 36 veckor: resor avråds starkt på grund av risken för för tidig födsel under flygningen.

Medicinska försiktighetsåtgärder före och under flygningen

Innan du planerar en flygresa är det viktigt att rådfråga din läkare . Varje graviditet är unik, och endast en sjukvårdspersonal kan bedöma varje gravid kvinnas individuella situation.

Detta gör det möjligt för honom att anpassa sina rekommendationer efter trimestern, sjukdomshistoria och allmän hälsostatus.

Viktiga medicinska dokument

Vi rekommenderar starkt att du förbereder en fullständig journal före avresa. Ett aktuellt läkarintyg och en kopia av journalen måste medfölja resenären.

Dessa dokument kan krävas av flygbolaget eller visa sig ovärderliga vid hälsoproblem på destinationen.

Förbered dig väl för flygningen

Under flygningen kan flera åtgärder bidra till att upprätthålla komfort och hälsa. Att hålla sig hydrerad är viktigt, eftersom kabinluften är särskilt torr.

Du bör också komma ihåg att gå upp och gå i korridoren ungefär varje timme för att stimulera blodcirkulationen.

Välj en bekväm och rymlig plats , helst vid gången för enkel rörlighet. Använd kompressionsstrumpor för att minska risken för flebit. Välj löst sittande, andningsbara kläder som anpassar sig till en föränderlig figur. Håll dig hydrerad under hela flygningen

Flygbolag och graviditet: regler att känna till innan du bokar

Varje flygbolag har sin egen policy gällande transport av gravida kvinnor . Det är därför viktigt att kontrollera direkt med det valda flygbolaget innan du köper din biljett.

Vissa företag kräver ett läkarintyg daterat mindre än 48 timmar före flygningen, särskilt i slutet av graviditeten.

Andra kan helt enkelt förbjuda ombordstigning efter ett visst antal veckor. Dessa regler varierar från flygbolag till flygbolag, och en obehaglig överraskning på flygplatsen skulle vara särskilt stressande.

Vi rekommenderar också starkt att teckna en reseförsäkring som är särskilt utformad för graviditet. Vid en medicinsk komplikation utomlands eller en oväntad sjukhusvistelse kan en specifik täckning göra stor skillnad.

Vissa försäkringar täcker även kostnader relaterade till för tidig födsel utanför bosättningslandet.

Kontrollera företagets villkor innan du köper några biljetter.

Förbered dig på nödvändiga dokument, särskilt läkarintyget

Köp en reseförsäkring som specifikt täcker graviditet

Praktiska råd för resmålet och din vistelse där

När du väl anländer till din destination slutar vaksamheten inte. Beroende på vilken region i världen du besöker kan lokala hälsoförhållanden direkt påverka moderns och barnets hälsa.

Vissa tropiska eller utvecklingsregioner utgör specifika infektionsrisker.

Vaccinationer och hälsoåtgärder beroende på destination

Frågan om vacciner under graviditet förtjänar särskild uppmärksamhet. Inte alla vacciner är kompatibla med graviditet, särskilt inte levande försvagade vacciner.

Innan avresa hjälper en konsultation specialiserad på resemedicin till att identifiera försiktighetsåtgärder som är anpassade till varje destination och varje profil.

Vi rekommenderar också att du identifierar tillgängliga medicinska anläggningar vid ankomst. Att känna till adressen till ett lokalt sjukhus eller en klinik ger trygghet och möjliggör snabba åtgärder om det behövs.

Beroende på destination kan vårdnivån variera avsevärt.

Ta reda på vilka hälsorisker som är specifika för destinationen.

Kontrollera kompatibiliteten mellan rekommenderade vacciner och graviditet

Identifiera tillgängliga medicinska anläggningar på din destination före avresa

Ta med en lämplig första hjälpen-låda, godkänd av din läkare

Att resa under graviditeten kräver rigorös organisation, men inget oöverstigligt.

Med rätt försiktighetsåtgärder, noggrann medicinsk övervakning och kläder anpassade till varje skede av graviditeten förblir resor ett tillgängligt och berikande äventyr för blivande mödrar.