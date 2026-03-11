Denna mormor, som började resa ensam vid 83 års ålder, fortsätter att inspirera resenärer

Det finns ingen åldersgräns för att uppnå sina drömmar. Berättelsen om Elena Erkhova, en rysk mormor som blev känd som "Baba Lena", är ett slående exempel. Efter att ha tillbringat stora delar av sitt liv oförmögen att resa bestämde hon sig för att ge sig ut för att upptäcka världen vid 83 års ålder, vilket inspirerade tusentals människor med sin resa.

En passion för resor som insågs sent i livet

Elena Erkhova föddes i Krasnojarsk i Sibirien. Under många år hindrade hennes begränsade ekonomiska resurser henne från att resa, trots hennes önskan att upptäcka andra länder. Det var först i hög ålder som hon äntligen lyckades förverkliga denna dröm. Vid 83 års ålder bestämde hon sig för att börja resa ensam, med hjälp av sin pension och de pengar hon tjänade på att sälja blommor och stickade produkter. Gradvis kunde hon organisera olika resor, först inom Ryssland, sedan utomlands.

Reser över flera länder

Under årens lopp har Baba Lena besökt ett flertal destinationer. Bland de länder hon har utforskat finns Tyskland, Italien, Thailand och Vietnam. Hon delar med sig av sina äventyr på sociala medier, ofta tillsammans med foton tagna framför berömda monument eller på gatorna i de städer hon besöker. Hennes inlägg väcker snabbt uppmärksamhet och når en internationell publik. Många internetanvändare är imponerade av hennes energi och beslutsamhet att resa ensam i hennes ålder.

Växande popularitet på internet

Med tiden har Baba Lena blivit en sann personlighet på sociala medier. Hennes Instagramkonto har tusentals följare som är ivriga att följa hennes senaste äventyr. Hon berättar om sina reseupplevelser och delar med sig av ögonblick från sitt dagliga liv. Hennes berättelse berör särskilt människor som drömmer om att resa men ibland tycker att det är för sent att börja. För många förkroppsligar hon idén att personliga projekt kan uppnås när som helst i livet.

En berättelse som fortsätter att inspirera

Elena Erkhova gick bort 2018 vid 91 års ålder. Hennes berättelse fortsätter dock att delas flitigt online och i media. Den fungerar som en påminnelse om att det är möjligt att ändra sin livsrytm och följa sina drömmar, även senare i livet. Många resenärer nämner fortfarande Baba Lena som en inspiration för att våga ge sig ut på äventyr, oavsett ålder.

Genom att besluta sig för att resa ensam vid 83 års ålder förvandlade Elena Erkhova en länge hållen dröm till en serie äventyr runt om i världen. Känd som Baba Lena bevisade hon att det aldrig är för sent att utforska nya horisonter. Hennes berättelse fortsätter att inspirera många resenärer idag och påminner oss om att nyfikenhet och upptäcktstörst kan vara livet ut.