Att resa med flyg innebär inte att offra stil för komfortens skull. Att hitta den perfekta balansen mellan en bekväm outfit och en elegant look kan dock ibland vara en utmaning.

Den ofta intensiva luftkonditioneringen i kabinerna, de långa timmarna man sitter i, temperaturvariationerna mellan flygplatsen och destinationen, för att inte tala om säkerhetskontrollerna: alla dessa begränsningar måste man förutse.

Här erbjuder vi dig praktiska råd om hur du kan resa klädd på ett sätt som är både praktiskt och elegant, oavsett kroppstyp.

Kläder för flygning: prioritera komfort framför allt

Välj naturliga och andningsbara material.

Materialvalet är grunden för bra resekläder. Naturfibrer som bomull, linne, ull, kashmir, siden, TENCEL och modal erbjuder oöverträffad andningsförmåga under långa perioder.

Dessa material reglerar kroppstemperaturen naturligt och förblir mjuka mot huden, även efter flera timmars flygning.

Omvänt visar sig syntetiska material vara dåliga i andningsförmågan och blir snabbt obekväma under en långflygning.

De fångar värme och fuktighet, vilket förvandlar en enkel resa till en obehaglig upplevelse. Det är därför bäst att undvika dem helt och hållet.

Välj lösa, icke-tighta snitt.

Åtsittande kläder kan se snygga ut vid ombordstigning, men de blir snabbt en källa till obehag under flygningen. Lösa, obegränsade snitt ger fullständig rörelsefrihet , vilket är viktigt när man sitter under längre perioder.

Extremiteter tenderar att svullna något på höjden, vilket förvärrar eventuell kompression från kläder. På en långflygning måste komfort helt klart gå före rent estetiska överväganden.

Den perfekta utrustningen för en långflygning

Den nedre halvan av outfiten: leggings, joggingbyxor och vida byxor

När det gäller underdelen finns det naturligtvis flera alternativ att tänka på. Leggings, joggingbyxor, vida byxor och mjuka chinos ger fullständig rörelsefrihet och är perfekta för långa sittande timmar. De anpassar sig till förändrade positioner utan att någonsin begränsa rörelsen.

Tajta eller smala jeans, å andra sidan, är ett klassiskt misstag. Benen svullnar på flygplan , vilket orsakar stickningar, domningar och verkligt obehag.

Även om jeans fortfarande är ett basplagg är vida boyfriend-jeans eller stretchjeans acceptabla alternativ. Stretchtyger gör hela skillnaden i längden.

Toppen av outfiten: bekväma tröjor, sweatshirts och t-shirts

För toppar, välj löst sittande t-shirts med korta eller långa ärmar, hoodies och tröjor i bomull eller naturfibrer. Dessa plagg kombinerar enkelt praktiskhet och komfort.

Att bära ett linne ensamt är ett vanligt misstag.

Luftkonditioneringen i hytterna kan snabbt kyla ner luften , vilket gör den här typen av topp otillräcklig. En tröja, väst, sjal eller kofta är då nödvändig som ett extra lager.

Använd kläder som klarar av luftkonditioneringen på planet

Principen för skiktning eller överlagring av lager

Skiktning, eller ett flerskiktssystem , möjliggör anpassning till temperaturvariationer mellan flygplatsen, kabinen och destinationen. Denna princip implementeras på tre nivåer.

Det första lagret, lätt och funktionellt, kan vara en kortärmad topp eller en sport-bh. Det andra lagret ger termisk komfort tack vare en t-shirt eller långärmad topp tillverkad av naturfibrer.

Det tredje lagret, slutligen, skyddar mot kylan: luvtröja, kofta, lätt jacka eller parkas på vintern.

Enligt en studie som publicerades 2019 av International Air Transport Association (IATA) varierar den genomsnittliga kabintemperaturen mellan 18 och 24 °C , med betydande variationer beroende på flygplanets område.

Att förutse dessa temperaturskillnader genom lager-på-lager är fortfarande den mest effektiva strategin.

Textiltillbehör för att skydda dig mot kylan i kupén

En tunn halsduk, en halsduk eller en polotröja skyddar effektivt halsen från luftkonditioneringens effekter. Dessa lätta föremål är enkla att packa och är ovärderliga ombord.

Varma ull- eller kashmirstrumpor förhindrar att dina fötter blir kalla under flygningen.

För långa resor kan du packa resortofflor i handbagaget så att du bekvämt kan ta av dig skorna utan att gå barfota på flygplansgolvet.

Hur man klär sig för att enkelt passera säkerhetskontrollerna

Undvik metalliska element i kläder

Att bära en stor mängd smycken försenar säkerhetskontrollerna avsevärt. Klockor, ringar, halsband, bälten och örhängen måste tas av , vilket resulterar i slöseri med tid och risk att glömma dem.

Att packa dessa tillbehör direkt i bagaget innan ombordstigning är fortfarande den säkraste lösningen.

BH-byglar, metallknappar och bältesspännen utlöser också detektorerna.

En mjuk sport-bh utan byglar i bomull eller TENCEL representerar ett bekvämt och problemfritt alternativ här.

Välj kläder som är lätta att ta av och på sig igen

Säkerhetskontroller kräver snabbhet och enkelhet.

En lätt jacka och slip-on-skor gör processen mycket enklare. Kom också ihåg att tömma fickorna på eventuella mynt innan du går genom säkerhetsgrinden.

En sista detalj som ofta förbises: att kontrollera dina strumpors skick.

De kommer att synas när skorna tas av, och en hålig strumpa framför en hel rad är en lätt undvikbar situation.

De perfekta skorna för flygresor

Sneakers och platta skor: de bästa allierade

Platta skor, bekväma och lätta att ta av, är fortfarande de främsta favoriterna för flygning.

Sneakers och vandringsskor gör att du enkelt kan röra dig på flygplatsen såväl som i kabinen, samtidigt som de underlättar passagen genom säkerhetskontrollerna.

Klassiska sneakers, lätta och flexibla, anpassar sig till alla kroppsformer och alla flyglängder.

Vandringssneakers erbjuder överlägset stöd och en dämpad sula som är perfekt för långa promenader på flygplatsen.

Snörlösa mockasiner kombinerar elegans och praktiska egenskaper, enkla att ta på och av på några sekunder.

Skor att absolut undvika på ett flygplan

Höga klackar är helt olämpliga för att gå i gångarna på ett flygplan och för de kilometer man går på en flygplats.

Flip-flops, badtofflor och öppna sandaler orsakar hygienproblem (stänk i toaletten) och säkerhetsproblem vid nödutrymning.

Resetofflor, som kan stoppas in i handbagaget, erbjuder en idealisk lösning för att bekvämt ta av sig skorna under en flygning.

Kläder och accessoarer att undvika vid flygning

Kläder att lämna i resväskan

Vissa kläder förtjänar att stanna hemma på avresedagen. Ultratunna jeans toppar listan och blir obekväma efter bara en timmes sittande.

Ensamma linnen utsätter dig för kylan i kabinen, och kläder du bryr dig om riskerar att bli smutsiga eller skadade under säkerhetskontrollerna.

Syntetmaterial som inte andas särskilt bra och kläder som innehåller metalldelar försvårar i onödan passagen genom säkerhetsgrindarna.

Den gyllene regeln förblir enkelhet : diskreta föremål, gjorda av naturmaterial, utan metalliska ornament.

Smycken och accessoarer som inte ska bäras på flygplan

Att bära flera smycken på flygdagen skapar fler problem än det löser. Klockor, ringar, halsband, örhängen och bälten måste tas av vid säkerhetskontrollerna, vilket ökar risken för att de tappas bort eller glöms bort.

Den klokaste lösningen är att packa dem direkt i bagaget innan du ens anländer till flygplatsen.

Komplettera din outfit med användbara accessoarer

En mössa och halsduk för snygga resor

En basebollkeps eller en tunn mössa uppfyller alla krav: praktisk, snygg och användbar vid landning för att skydda mot solen.

Efter flera timmars flygning döljer detta diskreta accessoar trött hår med avslappnad elegans.

Den tunna halsduken eller huvudduken utför flera uppdrag samtidigt.

Den skyddar mot kylan från luftkonditioneringen, fälls ihop på några sekunder och är lätt att förvara. Ett mångsidigt tillbehör att alltid packa i handbagaget.

Viktiga tillbehör till kupékomfort

Tre tillbehör förvandlar en flygresa till en avkopplande upplevelse. Öronproppar minskar omgivningsbuller, grannarnas snarkning och upprepade meddelanden.

Sömnmasken eller ögonmasken blockerar omgivande ljus för att främja sömn, både dag och natt.

Slutligen stöder nackkudden nacken och förhindrar stel nacke under långa flygningar; den fästs praktiskt taget på en ryggsäcksrem.

Råd för personer som är benägna att drabbas av cirkulationsproblem på flygplan

Stödstrumpor: en lösning att överväga

Enligt Världshälsoorganisationen ökar risken för djup ventrombos (flebit) två till tre gånger på flygningar som varar mer än fyra timmar .

För personer som är benägna att drabbas av cirkulationsproblem, tunga ben, ödem eller åderbråck bör stödstrumpor övervägas efter medicinsk inrådan, även på korta flygningar.

För att kunna ta på sig dessa strumpor bekvämt är det viktigt att välja tillräckligt vida byxor . Löst sittande joggingbyxor eller vida byxor med resår i midjan är idealiska för detta ändamål.

Anpassa dina kläder för att främja blodcirkulationen

Kläder utan kompression är fortfarande viktiga för att underlätta blodcirkulationen under flygningen. Löst sittande byxor, leggings utan kompression och flexibla tyger förhindrar kompression av armar och ben.

Rörelsefriheten kommer först , särskilt under långa timmar av stillastående på hög höjd.

3 klädidéer för kvinnor som reser med flyg

Avslappnad klädsel: maximal komfort garanteras

Ett par pyjamasbyxor i kombination med en löst sittande tröja och sneakers är sinnebilden av flygplanskomfort. Denna kombination omfamnar helt dess avslappnade sida samtidigt som den bibehåller en elegant look.

Perfekt för långa flygningar där vila är av största vikt, den gör att du kan anlända utvilad och avslappnad utan att se ut som om du har sovit i dina kläder.

Den eleganta outfiten: stil och praktiska egenskaper i kombination

Vida, veckade byxor eller byxor i lätt, stretchigt tekniskt tyg, i kombination med en stickad tröja och loafers eller dresssneakers, förkroppsligar den perfekta balansen mellan elegans och praktiskhet.

Denna outfit låter dig anlända till din destination med ett presentabelt utseende utan att kompromissa med komforten under flygningen. Den passar både för affärsresor och semestrar.

Vida plisserade byxor i stretchigt tekniskt tyg

Finstickad tröja av naturfibrer

Enkla och eleganta loafers eller sneakers

En tunn halsduk för att skydda sig mot luftkonditioneringen

Vad man ska ha på sig för en kort flygresa i Europa

En mer avslappnad men ändå genomtänkt outfit

För flygningar under två timmar kan kläderna vara mer avslappnade och mindre fokuserade på extrem komfort. Det är dock fortfarande klokt att undvika ultratunna jeans, som är obekväma även under korta perioder av sittande, och att följa säkerhetsrutinerna.

Viktiga justeringar även för korta resor

Även på en kort flygning gäller vissa rekommendationer. Lättavtagbara skor, avsaknaden av metallbågar och begränsade mängder skrymmande smycken förenklar säkerhetskontrollen.

En lätt halsduk är också användbar, eftersom luftkonditioneringen kan vara intensiv även på en kort resa.

Det viktigaste för en perfekt flygplansoutfit

De viktigaste plaggen att ha i din outfit

En lyckad flygplansoutfit bygger på några grunder: bekväma och löst sittande byxor , en topp av ett andningsbart naturmaterial, ett extra varmt lager som en kofta eller lätt jacka, platta skor som är lätta att ta av och varma ull- eller kashmirstrumpor.

Var och en av dessa delar bidrar till resans övergripande komfort.

Lösa byxor: leggings, joggingbyxor eller vida byxor i naturmaterial

Andningsbar topp i bomull, TENCEL eller modal

Varmt lager: kofta, tröja eller lätt jacka

Platta slip-on-skor

Varma ull- eller kashmirstrumpor

Handbagage: ombyte och praktiska saker

En stor kabinväska med mjuka sidor rymmer nödvändigheter och ett komplett ombyte, ovärderligt om ditt bagage skulle tappa bort sig. Kläder med flera fickor gör det enkelt att komma åt resedokument.

Resetofflor, en sovmask, öronproppar och en nackkudde kompletterar perfekt detta resekit.

Det viktigaste i korthet: de bästa tipsen för att klä sig korrekt på ett flygplan

De tre gyllene reglerna för en lyckad flygplansoutfit

Tre grundläggande principer styr valet av effektiv flygklädsel. Att prioritera komfort och andningsbara naturmaterial är den första absoluta regeln.

Att använda lager på lager för att hantera temperaturvariationer mellan flygplatsen, kabinen och destinationen utgör den andra pelaren.

Att välja platta skor och kläder utan metalldetaljer för att underlätta kontrollen är den tredje viktiga regeln.

Anpassa dina kläder till flygets längd och destination

Flygtiden och destinationen påverkar direkt klädvalet. På en långflygning blir andningsbara tyger, löst sittande snitt och bekväma accessoarer avgörande.

På en kort flygning är mer avslappnad klädsel helt acceptabel, förutsatt att du följer några grundläggande regler. Att klä sig väl när du reser betyder i vilket fall som helst inte att man ska offra komfort: stil och praktiska egenskaper kan alltid gå hand i hand .