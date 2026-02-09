Na Floridě způsobuje chladné počasí ohromující „leguání déšť“

Florida, proslulá svým slunečným počasím a mírným podnebím, nedávno zažila scénu hodnou hororu: leguáni padají ze stromů, jako by pršelo. Tento překvapivý jev souvisí s výjimečným chladným obdobím a jedinečnými biologickými vlastnostmi těchto plazů.
Slunečný stát čelí neobvyklému chladu
Sluneční stát je známější svými plážemi a palmami než mrazivými teplotami. V posledních dnech však některé regiony zaznamenaly mimořádně nízké teploty, hluboko pod sezónními normami. V Orlandu teploměr klesl dokonce na přibližně -4 °C, což je v této části země vzácný jev. Tento náhlý pokles teploty spustil řetězovou reakci mezi místní divokou zvěří, zejména mezi leguány zelenými.
Proč leguáni padají ze stromů?
Leguáni jsou studenokrevní plazi, což znamená, že se k aktivaci svalů a udržení životně důležitých funkcí zcela spoléhají na venkovní teplotu. Když nastane chladné počasí, jejich metabolismus se výrazně zpomalí. Poté se dostanou do stavu letargie, téměř úplné nehybnosti.
Tito leguáni, kteří se vyhřívají na slunci na stromech, náhle ztrácejí schopnost držet se větví, když teplota příliš rychle klesne. V důsledku toho padají zmrzlí na zem a vytvářejí dojem skutečného „leguánového deště“. Podívaná, která je pro místní obyvatele ohromující a zároveň znepokojivá.
Dočasné ticho, ne smrtelný déšť
Je důležité upřesnit, že tyto pády ne vždy znamenají smrt zvířete. V mnoha případech jsou leguáni chladem jednoduše paralyzováni. Jakmile teplota stoupne, někteří postupně znovu získají svou pohyblivost a mohou se pohybovat dál, jako by se nic nestalo. Tato reakce je tedy primárně fyziologickou reakcí na intenzivní tepelný stres, a nikoli systematicky smrtelným jevem.
Vzácný jev, ale již byl pozorován.
Ačkoli byl tento „leguání déšť“ svým rozsahem impozantní, není to poprvé, co se na Floridě vyskytl. Podobné epizody byly pozorovány i během předchozích chladných období, ale zřídka při tak nízkých teplotách nebo tak špatné viditelnosti v městských oblastech.
Tváří v tvář této výjimečné situaci zřídily služby ochrany divoké zvěře sběrná centra. Obyvatelé byli požádáni, aby nahlásili nebo přinesli jakékoli nehybné leguány nalezené na jejich dvorcích, ulicích nebo veřejných prostranstvích. Bylo nalezeno několik tisíc zvířat. Vzhledem k jejich nechráněnému stavu byli někteří leguáni bohužel utraceni „v souladu s floridskými předpisy“, zatímco o jiné bylo postaráno podle místních protokolů.
Stručně řečeno, tato událost slouží jako připomínka základní pravdy: extrémní klimatické výkyvy mohou mít překvapivé, někdy i velkolepé, dopady na ekosystémy a druhy, které je obývají. Tento „leguání déšť“ není jen „virální kuriozitou“, ale také ilustrací dopadu klimatu na živé organismy – a připomínkou toho, že rovnováha mezi druhy, klimatem a lidmi zůstává stejně křehká jako fascinující.